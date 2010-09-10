ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 12 апр 2017, 18:22

Наконец-то и мы добрались до осмотра квартиры. Смотрели сегодня в 6 подъезде. Ну, что сказать... Сама квартира вроде нормально, без особых косяков, на наш неопытный взгляд. Стеклянная дверь между кухней и балконом не стоит, входной двери нет. У нас в ванной какая-то странная распаячная коробка внизу около пола и между ней и полом провод. Не поняли зачем. И представитель компании не смог объяснить, зачем она нужна. Еще не нашли выключателя для ванной, такое впечатление что на туалет и ванную комнату стоит один выключатель. Типа куда бы ни шел, а свет включай везде :) На счет подъезда. Ранее было написано, что приятный цвет стен и чистота. Не сказала бы. Цвет между грязно желтым, салатовым и пыльным каким-то. Грязь жуткая. Рабочих "восточной" внешности и правда много, что-то делают на лестнице. Перила простые железные, даже на первом этаже. По сравнению с другим ЖК нашей компании намного хуже, на мой взгляд, система супер-эконом. Там внизу стояли никелированные перила и лифты были отделаны. У нас ничего этого нет и наверно не будет ИМХО
Вернуться к началу
Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 12 апр 2017, 18:28

Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?

На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Александр(Т)
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 апр 2017, 09:53

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Александр(Т) » 13 апр 2017, 13:04

Еллка писал(а):
Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?

На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.


Как и предполагалось компания использует все лазейки в договоре для продления срока сдачи дома в эксплуатацию.
Из официальных данных срок перенесен на 2 квартал 2017,
Изображение

Что не противоречит договору(Пункт договора 6.5 и 6.10). Отсюда получается крайний срок это 20 Июня.
Вернуться к началу
Alf1980
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 14:42

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Alf1980 » Вчера, 11:27

Лазейки в договоре несоответствующие закону - НИЧТОЖНЫ!!!
Вернуться к началу
Mamzel
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 13:18

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Mamzel » 13 минут назад

Александр(Т) писал(а):
Еллка писал(а):
Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?

На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.


Как и предполагалось компания использует все лазейки в договоре для продления срока сдачи дома в эксплуатацию.
Из официальных данных срок перенесен на 2 квартал 2017,
Изображение

Что не противоречит договору(Пункт договора 6.5 и 6.10). Отсюда получается крайний срок это 20 Июня.




Мне по телефону сказали, что сдача дома городу планируется на 20 июня.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей