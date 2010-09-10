ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Наконец-то и мы добрались до осмотра квартиры. Смотрели сегодня в 6 подъезде. Ну, что сказать... Сама квартира вроде нормально, без особых косяков, на наш неопытный взгляд. Стеклянная дверь между кухней и балконом не стоит, входной двери нет. У нас в ванной какая-то странная распаячная коробка внизу около пола и между ней и полом провод. Не поняли зачем. И представитель компании не смог объяснить, зачем она нужна. Еще не нашли выключателя для ванной, такое впечатление что на туалет и ванную комнату стоит один выключатель. Типа куда бы ни шел, а свет включай везде На счет подъезда. Ранее было написано, что приятный цвет стен и чистота. Не сказала бы. Цвет между грязно желтым, салатовым и пыльным каким-то. Грязь жуткая. Рабочих "восточной" внешности и правда много, что-то делают на лестнице. Перила простые железные, даже на первом этаже. По сравнению с другим ЖК нашей компании намного хуже, на мой взгляд, система супер-эконом. Там внизу стояли никелированные перила и лифты были отделаны. У нас ничего этого нет и наверно не будет ИМХО
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?
На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.
- Александр(Т)
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 апр 2017, 09:53
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Еллка писал(а):Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?
На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.
Как и предполагалось компания использует все лазейки в договоре для продления срока сдачи дома в эксплуатацию.
Из официальных данных срок перенесен на 2 квартал 2017,
Что не противоречит договору(Пункт договора 6.5 и 6.10). Отсюда получается крайний срок это 20 Июня.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Лазейки в договоре несоответствующие закону - НИЧТОЖНЫ!!!
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Александр(Т) писал(а):Еллка писал(а):Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?
На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.
Как и предполагалось компания использует все лазейки в договоре для продления срока сдачи дома в эксплуатацию.
Из официальных данных срок перенесен на 2 квартал 2017,
Что не противоречит договору(Пункт договора 6.5 и 6.10). Отсюда получается крайний срок это 20 Июня.
Мне по телефону сказали, что сдача дома городу планируется на 20 июня.
- Александр(Т)
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 апр 2017, 09:53
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Есть у кого какие нибудь новости?
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Ведутся работы по опрессовке систем газоснабжения,Воду подключили, свет тоже! Повесили адрес Чапаева 57
Зачит дом в процессе сдачи.
Евгений, а с дверями в квартиры, как дела обстоят?
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Евгений Пирогов
Евгений Пирогов ответил Тимуру
Тимур, за все квартиры ничего не могу сказать - не интересовался, да и не моё это дело... Знаю только что с размерами дверей была пересортица, заказывали по ширине 90 см, а привезли метровые, но это было раньше. Думаю что это уже решили.
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Виталий Борискин
Виталий Борискин
Не подключили газ, поскольку с улицы видно что газовые трубы не подключены, по ходу история опять затянется(
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Александр Демидов
Александр Демидов
Видел двери входные в 6 й подъезд затаскивали дня два назад!
из группы вк
Зачит дом в процессе сдачи.
Евгений, а с дверями в квартиры, как дела обстоят?
НравитсяПоказать список оценившихсегодня в 2:03Ответить
Евгений Пирогов
Евгений Пирогов ответил Тимуру
Тимур, за все квартиры ничего не могу сказать - не интересовался, да и не моё это дело... Знаю только что с размерами дверей была пересортица, заказывали по ширине 90 см, а привезли метровые, но это было раньше. Думаю что это уже решили.
Нравится1Показать список оценившихсегодня в 11:10Ответить
Виталий Борискин
Виталий Борискин
Не подключили газ, поскольку с улицы видно что газовые трубы не подключены, по ходу история опять затянется(
Нравится1Показать список оценившихтри часа назадОтветить
Александр Демидов
Александр Демидов
Видел двери входные в 6 й подъезд затаскивали дня два назад!
из группы вк
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Вот и прошло 20 июня... а в ответ тишина! Сегодня проезжал мимо дома, в квартире открыты окна, что-то доделывают наверное. В прошлое посещение брат много косяков указал.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Alf1980 писал(а):Вот и прошло 20 июня... а в ответ тишина! Сегодня проезжал мимо дома, в квартире открыты окна, что-то доделывают наверное. В прошлое посещение брат много косяков указал.
Какие косяки? напишите, на что следует обращать внимание.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Стяжка, батареи, стояки, сечение проводов, подведенных к розеткам, может еще что, в каждой квартире индивидуально.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Отпишитесь пжл по приемке, кому, что удалось обнаружить.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Trigger писал(а):Отпишитесь пжл по приемке, кому, что удалось обнаружить.
Какая приемка?? Дом еще не введен в эксплуатацию.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Mamzel писал(а):Какая приемка?? Дом еще не введен в эксплуатацию.
Каяюсь, что-то перетрудился видимо)
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Trigger писал(а):Mamzel писал(а):Какая приемка?? Дом еще не введен в эксплуатацию.
Каяюсь, что-то перетрудился видимо)
Смотрите, с застройщика можно получить неплохие деньги за несвоевременную сдачу объекта, также если имеются какие-то недоделки, которые застройщик не признает. Только не подписывайте разные дополнительные соглашения о продлении срока сдачи, это застройщик с себя всю ответственность снимает. А так у кого- какие вопросы обращайтесь к нам в ООО "Эксперт-Финанс" мы сидим по адресу ул. Ленина д. 16/65 - это напротив ТЦ "Атрон". первая консультация бесплатно, посмотрим документы, скажем что можно сделать (тел. 99-87-99, 99-88-99), мы как раз занимаемся такими вопросами.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Какая мерзкая попытка нажиться на чужой проблеме. Лично я предпочитаю договариваться самостоятельно, в досудебном порядке, без участия всяких юристов и прочих паразитов.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Я пытался в досудебном порядке решить вопрос об аренде и последующей продаже придомовой территории. Когда каждая инстанция для ответа брала по месяцу, Советский суд и потом областной отказали в рассмотрении по причине нарушения процессуального срока обращения в суд- три месяца от момента времени нарушения прав. Когда стало известно,сразу начал досудебные разборки. Горсовет,администрация Рязани, прокуратура,администрация Президента. Итог вся придомовая территория сначала сдана в аренду,потом по решению арбитражного суда области продана.
Ныне территория застроена и здание в три этажа выставлена на продажу.
Просят около 100 млн руб. Земля обошлась в 112 тыс и проект в 3 млн,10- млн строительство.
Ныне территория застроена и здание в три этажа выставлена на продажу.
Просят около 100 млн руб. Земля обошлась в 112 тыс и проект в 3 млн,10- млн строительство.
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