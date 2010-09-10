ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
ivanes писал(а):Trigger писал(а):ivanes писал(а):Я пытался в досудебном порядке...
Не совсем понял к чему данная история, но понял другое, что не все умеют договариваться в принципе)) Лично я убежден, что это возможно даже в самых безнадежных ситуациях.
Лично я убедился,что оспаривать ...
Вы правы) В некоторых случаях определенным людям действительно лучше договариваться в судебных и иных инстанциях))
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