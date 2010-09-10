ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 12 апр 2017, 18:22

Наконец-то и мы добрались до осмотра квартиры. Смотрели сегодня в 6 подъезде. Ну, что сказать... Сама квартира вроде нормально, без особых косяков, на наш неопытный взгляд. Стеклянная дверь между кухней и балконом не стоит, входной двери нет. У нас в ванной какая-то странная распаячная коробка внизу около пола и между ней и полом провод. Не поняли зачем. И представитель компании не смог объяснить, зачем она нужна. Еще не нашли выключателя для ванной, такое впечатление что на туалет и ванную комнату стоит один выключатель. Типа куда бы ни шел, а свет включай везде :) На счет подъезда. Ранее было написано, что приятный цвет стен и чистота. Не сказала бы. Цвет между грязно желтым, салатовым и пыльным каким-то. Грязь жуткая. Рабочих "восточной" внешности и правда много, что-то делают на лестнице. Перила простые железные, даже на первом этаже. По сравнению с другим ЖК нашей компании намного хуже, на мой взгляд, система супер-эконом. Там внизу стояли никелированные перила и лифты были отделаны. У нас ничего этого нет и наверно не будет ИМХО
Вернуться к началу
Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 12 апр 2017, 18:28

Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?

На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Александр(Т)
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 апр 2017, 09:53

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Александр(Т) » 13 апр 2017, 13:04

Еллка писал(а):
Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?

На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.


Как и предполагалось компания использует все лазейки в договоре для продления срока сдачи дома в эксплуатацию.
Из официальных данных срок перенесен на 2 квартал 2017,
Изображение

Что не противоречит договору(Пункт договора 6.5 и 6.10). Отсюда получается крайний срок это 20 Июня.
Вернуться к началу
Alf1980
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 14:42

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Alf1980 » 19 апр 2017, 11:27

Лазейки в договоре несоответствующие закону - НИЧТОЖНЫ!!!
Вернуться к началу
Mamzel
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 13:18

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Mamzel » 20 апр 2017, 12:41

Александр(Т) писал(а):
Еллка писал(а):
Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?

На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.


Как и предполагалось компания использует все лазейки в договоре для продления срока сдачи дома в эксплуатацию.
Из официальных данных срок перенесен на 2 квартал 2017,
Изображение

Что не противоречит договору(Пункт договора 6.5 и 6.10). Отсюда получается крайний срок это 20 Июня.




Мне по телефону сказали, что сдача дома городу планируется на 20 июня.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Александр(Т)
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 апр 2017, 09:53

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Александр(Т) » 22 май 2017, 19:49

Есть у кого какие нибудь новости?
Вернуться к началу
Руслан GT
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 13:19

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Руслан GT » 04 июн 2017, 15:29

Ведутся работы по опрессовке систем газоснабжения,Воду подключили, свет тоже! Повесили адрес Чапаева 57
Зачит дом в процессе сдачи.
Евгений, а с дверями в квартиры, как дела обстоят?
НравитсяПоказать список оценившихсегодня в 2:03Ответить
Евгений Пирогов
Евгений Пирогов ответил Тимуру
Тимур, за все квартиры ничего не могу сказать - не интересовался, да и не моё это дело... Знаю только что с размерами дверей была пересортица, заказывали по ширине 90 см, а привезли метровые, но это было раньше. Думаю что это уже решили.
Нравится1Показать список оценившихсегодня в 11:10Ответить
Виталий Борискин
Виталий Борискин
Не подключили газ, поскольку с улицы видно что газовые трубы не подключены, по ходу история опять затянется(
Нравится1Показать список оценившихтри часа назадОтветить
Александр Демидов
Александр Демидов
Видел двери входные в 6 й подъезд затаскивали дня два назад!
из группы вк
Вернуться к началу
Alf1980
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 14:42

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Alf1980 » 21 июн 2017, 11:16

Вот и прошло 20 июня... а в ответ тишина! Сегодня проезжал мимо дома, в квартире открыты окна, что-то доделывают наверное. В прошлое посещение брат много косяков указал.
Вернуться к началу
elias
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение elias » 30 июн 2017, 16:38

Alf1980 писал(а):Вот и прошло 20 июня... а в ответ тишина! Сегодня проезжал мимо дома, в квартире открыты окна, что-то доделывают наверное. В прошлое посещение брат много косяков указал.

Какие косяки? напишите, на что следует обращать внимание.
Вернуться к началу
Alf1980
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 14:42

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Alf1980 » 03 июл 2017, 09:44

Стяжка, батареи, стояки, сечение проводов, подведенных к розеткам, может еще что, в каждой квартире индивидуально.
Вернуться к началу
Trigger
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 май 2017, 18:09

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Trigger » 08 июл 2017, 04:48

Отпишитесь пжл по приемке, кому, что удалось обнаружить.
Вернуться к началу
Mamzel
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 13:18

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Mamzel » 10 июл 2017, 13:00

Trigger писал(а):Отпишитесь пжл по приемке, кому, что удалось обнаружить.


Какая приемка?? Дом еще не введен в эксплуатацию.
Вернуться к началу
Trigger
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 май 2017, 18:09

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Trigger » 11 июл 2017, 22:11

Mamzel писал(а):Какая приемка?? Дом еще не введен в эксплуатацию.

Каяюсь, что-то перетрудился видимо)
Вернуться к началу
О Л Я
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 01 сен 2013, 18:12

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение О Л Я » 30 июл 2017, 19:12

Дорогие жильцы, никого не настораживает, что через "балкон" идет пожарная лестница и почему?: если это нежилое помещение, то почему стоит батарея, причем одна, а в комнате нет вообще батареи( думаю зимой будет "дубарь")? А если это жилое помещение, разве можно через него проводить пожарную лестницу?
3 очередь 1 этап, 3 очередь 2 этап, 4 очередь
Вернуться к началу
Trigger
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 май 2017, 18:09

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Trigger » 06 авг 2017, 16:41

О Л Я писал(а):Дорогие жильцы, никого не настораживает, что через "балкон" идет пожарная лестница и почему?: если это нежилое помещение, то почему стоит батарея, причем одна, а в комнате нет вообще батареи( думаю зимой будет "дубарь")? А если это жилое помещение, разве можно через него проводить пожарную лестницу?

В случае пожара вы будете несказанно рады, что у вас на балконе лестница. Почему - по проекту.
Вернуться к началу
Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 48 минут назад

Добрый день!
У кого-то есть новости про срок сдачи нам квартир?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя