Банк для потреб кредита
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Банк для потреб кредита
listen10 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):ну шо, аппнем тему?
я в очередной раз получила смс от Сбера.
содержание-
(имя-отчество), до 30 сентября и только по паспорту успейте подать заявку на кредит в Сбербанке по специальной ставке: 66000 под 21,9% годовых сроком на 60 мес.,
Мне на ровном месте предлагают больше на тех же условиях,хотя я ни разу не брал кредит.
Попытался было лет пять назад не помню в каком банке,но по причине того,что я безработный - не дали.Какое горе.
Может это и к лучшему, что не дали. Всё же, если нет работы-значит нет денег и следовательно отдавать кредит нечем. Хотя при большом желании можно найти варианты кредитования и безработным (в крайнем случае так пишут krednal.ru/otvet/8020/ ). Конечно на большую сумму рассчитывать не стоит.
Re: Банк для потреб кредита
Ты хоть почитай пост, - дебилко-спамер. Не дали,ага.
Re: Банк для потреб кредита
Я бы вообще выбирал банк по двум признакам - адекватности тарифов и адекватности сотрудников. А уж если повезет найти такой вариант, где и то,и другое хорошо поставлено, то вообще прекрасно будет!
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Банк для потреб кредита
А что,таких вообще сейчас нет? По-моему, банки сейчас по уровню здорово подросли, по крайней мере в открытую уже не хамят клиентам)
Re: Банк для потреб кредита
Ну не знаю, я в последнее время кроме альфа-банка никуда не хожу, и через него же получаю выплаты с https://alfaforex.com/. Удобно, что комиссии не берут сверху, если через альфа-клик выводишь/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Банк для потреб кредита
Оба-на, какие люди! «Альфа-банк», говоришь? Ха!
Ничего личного, уважаемый, Вам банк велел, а меня жена попросила. Как бывшая клиентка.
Достаточно давно купилась она на то, что отделение удобно расположено, банк крупный и «тарифы адекватны». В общем, с самого начала нужно было делать ноги обратно, но, казалось, что стерпится-слюбится.
Первые проблемы начались сразу же, при получении кредитной карты. Захотелось жене разложить яйца в разные корзины. Для поездок заграницу к имеющейся карте «большого зеленого друга» еще одну завести. Мультивалютная, льготный период, банки-партнеры и «адекватные тарифы».
Первый же сюрприз ожидал при получении карты – ее отказались выдавать без договора страхования. Не моргнув глазом, «хамочка в окошке» заявила, что для лиц старше 50 договор является обязательным. Карту уже доставили и активировали, но чтобы ее забрать нужно застраховаться. Дама, преставившаяся руководителем этой «королевы кросс-продаж», вообще несла полную ахинею. По типу «вам обязательно надо застраховаться, но вас к этому никто не понуждает». Как Вы там сказали? «Адекватность сотрудников»? В принципе, что на мою жену, что на младшего сына – где сядешь, там и слезешь. И еще имеешь шанс повезти на своем горбу. Кредитку она выручила без договора страхования, патентованный метод разглашению не подлежит.
Второй момент – это курсы валют на мультивалютных счетах. В принципе, почитав отзывы о деятельности одноименного брокера «Форекс», могу сделать вывод, что в этой организации это поставлено на поток. Краткое резюме: если ты понимаешь, как заработать на курсе валют – тебя обдерут «ошибкой» при применении рыночного курса. Высокий рейтинг этой конторы обеспечивают ведомые хомячки, которым позволяют подобрать крошки. Не более того. Ладно, для валютных спекуляций есть места получше.
Третий момент – поездка заграницу. Карта работала ровно один день. Потом была заблокирована. Убитая куча денег на международный роуминг и ожидание ответа колл-центра была именно убита. По возвращении «адекватные сотрудники» пояснили, что моя жена сама виновата. Надо было уведомлять о поездке заграницу.
Третий раз за все платит и жена перешла в категорию бывших клиентов. Оставила гневный отзыв на Банки.ру, на который пришел лживенький ответ от «адекватных сотрудников». Ответ состоял в отрицании факта обращения в банк. На закуску, сразу после закрытия всех счетов по странному совпадению на контакты жены пошел рекламный спам.
Так что думайте, оно вам надо?
Ничего личного, уважаемый, Вам банк велел, а меня жена попросила. Как бывшая клиентка.
Достаточно давно купилась она на то, что отделение удобно расположено, банк крупный и «тарифы адекватны». В общем, с самого начала нужно было делать ноги обратно, но, казалось, что стерпится-слюбится.
Первые проблемы начались сразу же, при получении кредитной карты. Захотелось жене разложить яйца в разные корзины. Для поездок заграницу к имеющейся карте «большого зеленого друга» еще одну завести. Мультивалютная, льготный период, банки-партнеры и «адекватные тарифы».
Первый же сюрприз ожидал при получении карты – ее отказались выдавать без договора страхования. Не моргнув глазом, «хамочка в окошке» заявила, что для лиц старше 50 договор является обязательным. Карту уже доставили и активировали, но чтобы ее забрать нужно застраховаться. Дама, преставившаяся руководителем этой «королевы кросс-продаж», вообще несла полную ахинею. По типу «вам обязательно надо застраховаться, но вас к этому никто не понуждает». Как Вы там сказали? «Адекватность сотрудников»? В принципе, что на мою жену, что на младшего сына – где сядешь, там и слезешь. И еще имеешь шанс повезти на своем горбу. Кредитку она выручила без договора страхования, патентованный метод разглашению не подлежит.
Второй момент – это курсы валют на мультивалютных счетах. В принципе, почитав отзывы о деятельности одноименного брокера «Форекс», могу сделать вывод, что в этой организации это поставлено на поток. Краткое резюме: если ты понимаешь, как заработать на курсе валют – тебя обдерут «ошибкой» при применении рыночного курса. Высокий рейтинг этой конторы обеспечивают ведомые хомячки, которым позволяют подобрать крошки. Не более того. Ладно, для валютных спекуляций есть места получше.
Третий момент – поездка заграницу. Карта работала ровно один день. Потом была заблокирована. Убитая куча денег на международный роуминг и ожидание ответа колл-центра была именно убита. По возвращении «адекватные сотрудники» пояснили, что моя жена сама виновата. Надо было уведомлять о поездке заграницу.
Третий раз за все платит и жена перешла в категорию бывших клиентов. Оставила гневный отзыв на Банки.ру, на который пришел лживенький ответ от «адекватных сотрудников». Ответ состоял в отрицании факта обращения в банк. На закуску, сразу после закрытия всех счетов по странному совпадению на контакты жены пошел рекламный спам.
Так что думайте, оно вам надо?
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Банк для потреб кредита
Елена131113 писал(а):Сама сейчас ищу банк с наилучшими условиями кредитования.
Да, не повезло Вам! Еще двенадцать минут назад у Вас была крупная сумма денег для вклада, а теперь кредит нужен. Сочувствую!
Только живи, и до всего доживешь
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Банк для потреб кредита
Один раз пытался взять в банках потребительский кредит, но мне отказали. Узнал причину- я в черном списке банков! И из за какой то ерунды, когда то давно оплатил кредит, спросил, вроде все. А оказалось мне его не закрыли. И за несколько лет пеня насчиталась. Я естественно этот бред погашать не собираюсь. Поэтому в банки путь закрыт. Я сейчас для таких целей пользуюсь ломбардом http://ryazan.zaloglombard.ru/ , большая сеть, они есть не только у нас в городе.
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