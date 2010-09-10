Банк для потреб кредита

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Банк для потреб кредита

Сообщение LitvinA » 13 окт 2016, 15:16

listen10 писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):ну шо, аппнем тему?
я в очередной раз получила смс от Сбера.
содержание-
(имя-отчество), до 30 сентября и только по паспорту успейте подать заявку на кредит в Сбербанке по специальной ставке: 66000 под 21,9% годовых сроком на 60 мес.,

Мне на ровном месте предлагают больше на тех же условиях,хотя я ни разу не брал кредит.
Попытался было лет пять назад не помню в каком банке,но по причине того,что я безработный - не дали.Какое горе.

Может это и к лучшему, что не дали. Всё же, если нет работы-значит нет денег и следовательно отдавать кредит нечем. Хотя при большом желании можно найти варианты кредитования и безработным (в крайнем случае так пишут krednal.ru/otvet/8020/ ). Конечно на большую сумму рассчитывать не стоит.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Банк для потреб кредита

Сообщение listen10 » 13 окт 2016, 18:32

Ты хоть почитай пост, - дебилко-спамер. Не дали,ага.
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Fier
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 17:47

Re: Банк для потреб кредита

Сообщение Fier » 21 ноя 2016, 18:18

Я бы вообще выбирал банк по двум признакам - адекватности тарифов и адекватности сотрудников. А уж если повезет найти такой вариант, где и то,и другое хорошо поставлено, то вообще прекрасно будет!
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Банк для потреб кредита

Сообщение Barabulka222 » 22 ноя 2016, 19:03

А что,таких вообще сейчас нет? По-моему, банки сейчас по уровню здорово подросли, по крайней мере в открытую уже не хамят клиентам)
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Fier
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 17:47

Re: Банк для потреб кредита

Сообщение Fier » 22 ноя 2016, 22:18

Ну не знаю, я в последнее время кроме альфа-банка никуда не хожу, и через него же получаю выплаты с https://alfaforex.com/. Удобно, что комиссии не берут сверху, если через альфа-клик выводишь/
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Банк для потреб кредита

Сообщение Дед Анатольич » 24 ноя 2016, 11:20

Оба-на, какие люди! «Альфа-банк», говоришь? Ха!
Ничего личного, уважаемый, Вам банк велел, а меня жена попросила. Как бывшая клиентка.
Достаточно давно купилась она на то, что отделение удобно расположено, банк крупный и «тарифы адекватны». В общем, с самого начала нужно было делать ноги обратно, но, казалось, что стерпится-слюбится.
Первые проблемы начались сразу же, при получении кредитной карты. Захотелось жене разложить яйца в разные корзины. Для поездок заграницу к имеющейся карте «большого зеленого друга» еще одну завести. Мультивалютная, льготный период, банки-партнеры и «адекватные тарифы».
Первый же сюрприз ожидал при получении карты – ее отказались выдавать без договора страхования. Не моргнув глазом, «хамочка в окошке» заявила, что для лиц старше 50 договор является обязательным. Карту уже доставили и активировали, но чтобы ее забрать нужно застраховаться. Дама, преставившаяся руководителем этой «королевы кросс-продаж», вообще несла полную ахинею. По типу «вам обязательно надо застраховаться, но вас к этому никто не понуждает». Как Вы там сказали? «Адекватность сотрудников»? В принципе, что на мою жену, что на младшего сына – где сядешь, там и слезешь. И еще имеешь шанс повезти на своем горбу. Кредитку она выручила без договора страхования, патентованный метод разглашению не подлежит.
Второй момент – это курсы валют на мультивалютных счетах. В принципе, почитав отзывы о деятельности одноименного брокера «Форекс», могу сделать вывод, что в этой организации это поставлено на поток. Краткое резюме: если ты понимаешь, как заработать на курсе валют – тебя обдерут «ошибкой» при применении рыночного курса. Высокий рейтинг этой конторы обеспечивают ведомые хомячки, которым позволяют подобрать крошки. Не более того. Ладно, для валютных спекуляций есть места получше.
Третий момент – поездка заграницу. Карта работала ровно один день. Потом была заблокирована. Убитая куча денег на международный роуминг и ожидание ответа колл-центра была именно убита. По возвращении «адекватные сотрудники» пояснили, что моя жена сама виновата. Надо было уведомлять о поездке заграницу.
Третий раз за все платит и жена перешла в категорию бывших клиентов. Оставила гневный отзыв на Банки.ру, на который пришел лживенький ответ от «адекватных сотрудников». Ответ состоял в отрицании факта обращения в банк. На закуску, сразу после закрытия всех счетов по странному совпадению на контакты жены пошел рекламный спам.
Так что думайте, оно вам надо?
Только живи, и до всего доживешь
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Банк для потреб кредита

Сообщение Дед Анатольич » 15 дек 2016, 15:54

Елена131113 писал(а):Сама сейчас ищу банк с наилучшими условиями кредитования.

Да, не повезло Вам! Еще двенадцать минут назад у Вас была крупная сумма денег для вклада, а теперь кредит нужен. Сочувствую!
Только живи, и до всего доживешь
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя makson999

Re: Банк для потреб кредита

Сообщение makson999 » 19 дек 2016, 22:33

Один раз пытался взять в банках потребительский кредит, но мне отказали. Узнал причину- я в черном списке банков! И из за какой то ерунды, когда то давно оплатил кредит, спросил, вроде все. А оказалось мне его не закрыли. И за несколько лет пеня насчиталась. Я естественно этот бред погашать не собираюсь. Поэтому в банки путь закрыт. Я сейчас для таких целей пользуюсь ломбардом http://ryazan.zaloglombard.ru/ , большая сеть, они есть не только у нас в городе.
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Debbiehip
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 15:19

Make $54,236.52 in 3 months

Сообщение Debbiehip » Сегодня, 15:59

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