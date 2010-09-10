Банк для потреб кредита
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Банк для потреб кредита
listen10 писал(а):ФрекенСнорк писал(а):ну шо, аппнем тему?
я в очередной раз получила смс от Сбера.
содержание-
(имя-отчество), до 30 сентября и только по паспорту успейте подать заявку на кредит в Сбербанке по специальной ставке: 66000 под 21,9% годовых сроком на 60 мес.,
Мне на ровном месте предлагают больше на тех же условиях,хотя я ни разу не брал кредит.
Попытался было лет пять назад не помню в каком банке,но по причине того,что я безработный - не дали.Какое горе.
Может это и к лучшему, что не дали. Всё же, если нет работы-значит нет денег и следовательно отдавать кредит нечем. Хотя при большом желании можно найти варианты кредитования и безработным (в крайнем случае так пишут krednal.ru/otvet/8020/ ). Конечно на большую сумму рассчитывать не стоит.
Re: Банк для потреб кредита
Ты хоть почитай пост, - дебилко-спамер. Не дали,ага.
Re: Банк для потреб кредита
Я бы вообще выбирал банк по двум признакам - адекватности тарифов и адекватности сотрудников. А уж если повезет найти такой вариант, где и то,и другое хорошо поставлено, то вообще прекрасно будет!
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Банк для потреб кредита
А что,таких вообще сейчас нет? По-моему, банки сейчас по уровню здорово подросли, по крайней мере в открытую уже не хамят клиентам)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Банк для потреб кредита
Оба-на, какие люди! «Альфа-банк», говоришь? Ха!
Ничего личного, уважаемый, Вам банк велел, а меня жена попросила. Как бывшая клиентка.
Достаточно давно купилась она на то, что отделение удобно расположено, банк крупный и «тарифы адекватны». В общем, с самого начала нужно было делать ноги обратно, но, казалось, что стерпится-слюбится.
Первые проблемы начались сразу же, при получении кредитной карты. Захотелось жене разложить яйца в разные корзины. Для поездок заграницу к имеющейся карте «большого зеленого друга» еще одну завести. Мультивалютная, льготный период, банки-партнеры и «адекватные тарифы».
Первый же сюрприз ожидал при получении карты – ее отказались выдавать без договора страхования. Не моргнув глазом, «хамочка в окошке» заявила, что для лиц старше 50 договор является обязательным. Карту уже доставили и активировали, но чтобы ее забрать нужно застраховаться. Дама, преставившаяся руководителем этой «королевы кросс-продаж», вообще несла полную ахинею. По типу «вам обязательно надо застраховаться, но вас к этому никто не понуждает». Как Вы там сказали? «Адекватность сотрудников»? В принципе, что на мою жену, что на младшего сына – где сядешь, там и слезешь. И еще имеешь шанс повезти на своем горбу. Кредитку она выручила без договора страхования, патентованный метод разглашению не подлежит.
Второй момент – это курсы валют на мультивалютных счетах. В принципе, почитав отзывы о деятельности одноименного брокера «Форекс», могу сделать вывод, что в этой организации это поставлено на поток. Краткое резюме: если ты понимаешь, как заработать на курсе валют – тебя обдерут «ошибкой» при применении рыночного курса. Высокий рейтинг этой конторы обеспечивают ведомые хомячки, которым позволяют подобрать крошки. Не более того. Ладно, для валютных спекуляций есть места получше.
Третий момент – поездка заграницу. Карта работала ровно один день. Потом была заблокирована. Убитая куча денег на международный роуминг и ожидание ответа колл-центра была именно убита. По возвращении «адекватные сотрудники» пояснили, что моя жена сама виновата. Надо было уведомлять о поездке заграницу.
Третий раз за все платит и жена перешла в категорию бывших клиентов. Оставила гневный отзыв на Банки.ру, на который пришел лживенький ответ от «адекватных сотрудников». Ответ состоял в отрицании факта обращения в банк. На закуску, сразу после закрытия всех счетов по странному совпадению на контакты жены пошел рекламный спам.
Так что думайте, оно вам надо?
Ничего личного, уважаемый, Вам банк велел, а меня жена попросила. Как бывшая клиентка.
Достаточно давно купилась она на то, что отделение удобно расположено, банк крупный и «тарифы адекватны». В общем, с самого начала нужно было делать ноги обратно, но, казалось, что стерпится-слюбится.
Первые проблемы начались сразу же, при получении кредитной карты. Захотелось жене разложить яйца в разные корзины. Для поездок заграницу к имеющейся карте «большого зеленого друга» еще одну завести. Мультивалютная, льготный период, банки-партнеры и «адекватные тарифы».
Первый же сюрприз ожидал при получении карты – ее отказались выдавать без договора страхования. Не моргнув глазом, «хамочка в окошке» заявила, что для лиц старше 50 договор является обязательным. Карту уже доставили и активировали, но чтобы ее забрать нужно застраховаться. Дама, преставившаяся руководителем этой «королевы кросс-продаж», вообще несла полную ахинею. По типу «вам обязательно надо застраховаться, но вас к этому никто не понуждает». Как Вы там сказали? «Адекватность сотрудников»? В принципе, что на мою жену, что на младшего сына – где сядешь, там и слезешь. И еще имеешь шанс повезти на своем горбу. Кредитку она выручила без договора страхования, патентованный метод разглашению не подлежит.
Второй момент – это курсы валют на мультивалютных счетах. В принципе, почитав отзывы о деятельности одноименного брокера «Форекс», могу сделать вывод, что в этой организации это поставлено на поток. Краткое резюме: если ты понимаешь, как заработать на курсе валют – тебя обдерут «ошибкой» при применении рыночного курса. Высокий рейтинг этой конторы обеспечивают ведомые хомячки, которым позволяют подобрать крошки. Не более того. Ладно, для валютных спекуляций есть места получше.
Третий момент – поездка заграницу. Карта работала ровно один день. Потом была заблокирована. Убитая куча денег на международный роуминг и ожидание ответа колл-центра была именно убита. По возвращении «адекватные сотрудники» пояснили, что моя жена сама виновата. Надо было уведомлять о поездке заграницу.
Третий раз за все платит и жена перешла в категорию бывших клиентов. Оставила гневный отзыв на Банки.ру, на который пришел лживенький ответ от «адекватных сотрудников». Ответ состоял в отрицании факта обращения в банк. На закуску, сразу после закрытия всех счетов по странному совпадению на контакты жены пошел рекламный спам.
Так что думайте, оно вам надо?
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Банк для потреб кредита
Елена131113 писал(а):Сама сейчас ищу банк с наилучшими условиями кредитования.
Да, не повезло Вам! Еще двенадцать минут назад у Вас была крупная сумма денег для вклада, а теперь кредит нужен. Сочувствую!
Только живи, и до всего доживешь
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Банк для потреб кредита
Один раз пытался взять в банках потребительский кредит, но мне отказали. Узнал причину- я в черном списке банков! И из за какой то ерунды, когда то давно оплатил кредит, спросил, вроде все. А оказалось мне его не закрыли. И за несколько лет пеня насчиталась. Я естественно этот бред погашать не собираюсь. Поэтому в банки путь закрыт. Я сейчас для таких целей пользуюсь ломбардом http://ryazan.zaloglombard.ru/ , большая сеть, они есть не только у нас в городе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Банк для потреб кредита
velislav писал(а):Конечно, в банках выгодно брать кредит, но не во всех. Вот там условия действительно очень хорошие, и при этом большой плюс, что не надо ходить в отделение, т.к все контролируется дистанционно.
Фигня. Марионетка крупной структуры. Бонусы норовят аннулировать, кредитование для человека с белой зарплатой крайне невыгодно
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Банк для потреб кредита
velislav писал(а):
Возможно, но пока пользуюсь и все норм
У всех свои представления о норме.
Вы отзывы на банкиРУ читали? Как у вас там с выводом бонусов? Норм? Или их так мало, что выводить нечего? Или вы считаете нормой аннулирование кэшбэка под надуманным предлогом?
Знакомому моего сына аннулировали. Посчитали подозрительным, что он регулярно покупает авиабилеты онлайн. А как у вас со ставкой по кредиту? У знакомого моего сына 25% вместо обещанных 14,9%. А как вам правила снятия наличных? Тоже норм? Или не снимаете? А вы не пробовали расторгнуть договор в банке, где нет отделений? В отделениях материнской структуры вас очень долго и со вкусом будут пинать от окна к окну. Ага. А потом назначат срок. За который начислят комиссии, проценты. Норм?
Удачи вам на рекламном поприще!
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 апр 2017, 15:23
Re: Банк для потреб кредита
Небольшой лайфхак как брать кредиты с плохой кредитной историей http://kto-chto-gde.ru/gde-vzyat-kredit ... -istoriej/ Позже скину о том, как обходится без кредитов)))) т.к. желательно обходится без них.
Re: Банк для потреб кредита
Дмитрий Анатольевич выделяет 2 млрд руб на погашение займов населения,попавшего в трудные ситуации. Примерно 10% кредитобрателей задерживают обслуживание кредитов.
В среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 кредита. 57% заемщиков имеют один действующий кредит, 25% – два кредита, 10% – три, по 4% заемщиков имеют четыре, пять и более кредитов.
При этом 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, четверть – в двух банках, 8% – в трех банках, 3% – в четырех и более банков.
Ожидаемый общий объём выданных займов в 2017 году — 1,8 трлн рублей.
В среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 кредита. 57% заемщиков имеют один действующий кредит, 25% – два кредита, 10% – три, по 4% заемщиков имеют четыре, пять и более кредитов.
При этом 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, четверть – в двух банках, 8% – в трех банках, 3% – в четырех и более банков.
Ожидаемый общий объём выданных займов в 2017 году — 1,8 трлн рублей.
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