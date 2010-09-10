Сообщение Дед Анатольич » 24 ноя 2016, 11:20

Оба-на, какие люди! «Альфа-банк», говоришь? Ха!

Ничего личного, уважаемый, Вам банк велел, а меня жена попросила. Как бывшая клиентка.

Достаточно давно купилась она на то, что отделение удобно расположено, банк крупный и «тарифы адекватны». В общем, с самого начала нужно было делать ноги обратно, но, казалось, что стерпится-слюбится.

Первые проблемы начались сразу же, при получении кредитной карты. Захотелось жене разложить яйца в разные корзины. Для поездок заграницу к имеющейся карте «большого зеленого друга» еще одну завести. Мультивалютная, льготный период, банки-партнеры и «адекватные тарифы».

Первый же сюрприз ожидал при получении карты – ее отказались выдавать без договора страхования. Не моргнув глазом, «хамочка в окошке» заявила, что для лиц старше 50 договор является обязательным. Карту уже доставили и активировали, но чтобы ее забрать нужно застраховаться. Дама, преставившаяся руководителем этой «королевы кросс-продаж», вообще несла полную ахинею. По типу «вам обязательно надо застраховаться, но вас к этому никто не понуждает». Как Вы там сказали? «Адекватность сотрудников»? В принципе, что на мою жену, что на младшего сына – где сядешь, там и слезешь. И еще имеешь шанс повезти на своем горбу. Кредитку она выручила без договора страхования, патентованный метод разглашению не подлежит.

Второй момент – это курсы валют на мультивалютных счетах. В принципе, почитав отзывы о деятельности одноименного брокера «Форекс», могу сделать вывод, что в этой организации это поставлено на поток. Краткое резюме: если ты понимаешь, как заработать на курсе валют – тебя обдерут «ошибкой» при применении рыночного курса. Высокий рейтинг этой конторы обеспечивают ведомые хомячки, которым позволяют подобрать крошки. Не более того. Ладно, для валютных спекуляций есть места получше.

Третий момент – поездка заграницу. Карта работала ровно один день. Потом была заблокирована. Убитая куча денег на международный роуминг и ожидание ответа колл-центра была именно убита. По возвращении «адекватные сотрудники» пояснили, что моя жена сама виновата. Надо было уведомлять о поездке заграницу.

Третий раз за все платит и жена перешла в категорию бывших клиентов. Оставила гневный отзыв на Банки.ру, на который пришел лживенький ответ от «адекватных сотрудников». Ответ состоял в отрицании факта обращения в банк. На закуску, сразу после закрытия всех счетов по странному совпадению на контакты жены пошел рекламный спам.

Так что думайте, оно вам надо?

Только живи, и до всего доживешь