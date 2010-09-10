Олимпиада

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 29 авг 2016, 15:47

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддерживает ранее озвученное предложение по отмене "презумпции невиновности" спортсменов из России в отношении допинга, говорится в релизе МОК.
https://ria.ru/sport/20160719/1471547601.html

Отсутствие положительных допинг-проб при тестировании в российских лабораториях не считается достаточным основанием.
При этом атлет в течение длительного времени должен тестироваться за пределами России.

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался допустить сборную России от Паралимпийских игр, которые начнутся 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Команда отстранена в полном составе.

Отстранение российской команды выло принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 29 авг 2016, 15:54

«Международный паралимпийский комитет проанализирует данные для того, чтобы оценить влияние, которое было оказано на паралимпийский спорт», — заявил Крэйвен. Он указал, что в отчете содержится упоминание о 35 «пропавших» пробах российских паралимпийцев в период между 2012 и 2015 годами. «Мы будем запрашивать дополнительную информацию по ним», — сказал он.
https://www.gazeta.ru/sport/2016/07/18/a_9696077.shtml

Допинг-пробы представителей 30 видов спорта вскрывались в России, заявил Макларен. Всего выявлено 643 случая.
У нас было только 57 дней, мы не успели охватить многие виды спорта и не можем описать полную картину в отношении летних видов спорта».
Слова Макларена в защиту Родченкова: «У Московской антидопинговой лаборатории не было выбора, чтобы не участвовать в этом процессе».
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 29 авг 2016, 15:56

http://www.insidethegames.biz/media/fil ... report.pdf
Это текст доклада независимой антидопинговой комиссии без перевода.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Олимпиада

Сообщение UNCLE1911 » 29 авг 2016, 17:07

А ты переведи, мацкваэксперт по всем вопросам.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 14 сен 2016, 12:45

Американская гимнастка Симона Байлз, уличённая в использовании допинга в результате хакерской атаки на базы данных WADA, объяснила употребление запрещённых препаратов диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Согласно данным, распространным Fancy Bear, в августе 2016 г. спортсменка сдала положительный тест на психостимулятор метилфенидат, однако была допущена к Олимпийским играм.

Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2179079.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных WADA и распространила документы, свидетельствующие о приеме допинга сестрами Сереной и Винус Уильямс в терапевтических целях. Кроме того, в документах говорится о положительном допинг-тесте чемпионки Игр в Рио, гимнастки Симоны Байлз.

Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2179199.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 14 сен 2016, 13:05

Что еще сказать, если их усилиями вскрылось, что звезда американской сборной по баскетболу Елена Делле Донн перед матчем приняла немножко амфетамина. Следы этого сильнейшего стимулятора нашли в ее пробах 20 августа, в этот день в финале американки в пух и прах разбили испанок и взяли золото.
Сестры Уильямс тоже сидят на таблетках — гормональных. Но никто не спешит разрывать с ними рекламные контракты, как с Марией Шараповой. Ведущие американские газеты предпочли не педалировать содержание скандального взлома.
Из документов, опубликованных на сайте Fancy Bear, следует, что в 2010, 2014 и 2015 годах Серене Уильямс по медицинским показаниям было официально разрешено употреблять такие вещества из Запрещенного списка ВАДА как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах Винус Уильямс могла принимать преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 15 сен 2016, 11:34

Помимо Алояна в списке фигурируют следующие имена: Бетани Маттек-Сандс (США, теннис), Бриттни Гринер (США, баскетбол), Джон Конгер (США, плавание), Дагмара Возняк (США, фехтование), Дианна Прайс (США, легкая атлетика), Кейтилин Бейкер (США, плавание), Маккуин Бэйрон (США, плавание), Мишель Картер (США, легкая атлетика), Сэм Дорман (США, прыжки в воду), Тервел Длагнев (США, борьба), Брэдли Уиггинс (Великобритания, велоспорт), Чарли Халл (Великобритания, гольф), Кристофер Фрум (Великобритания, велоспорт), Хизер Фишер (Великобритания, регби-7), Сэм Таунсенд (Великобритания, академическая гребля), Пернила Блум (Дания, плавание), Наталья Мадай (Польша, академическая гребля), Петра Квитова (Чехия, теннис), Роксана Когиану (Румыния, академическая гребля), Роберт Хартинг (Германия, легкая атлетика), Франциска Хентке (Германия, плавание), Кристина Обергфелль (Германия, легкая атлетика), Кристиан фом Лен (Германия, плавание), Кристиан Райхерт (Германия, водный марафон).
https://lenta.ru/news/2016/09/15/hacks/

В WADA подтвердили факт взлома базы данных и обвинили в кибератаке российских хакеров.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Олимпиада

Сообщение UNCLE1911 » 15 сен 2016, 11:40

Старый олимпионик, а ты не знал, что это нормальая практика - обращение спортсмена в антидопинговую оргкеанизаци при лечении болезни или травмы?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 15 сен 2016, 12:44

Правила написаны для тех,у кого есть тесная связь с WADA. Норвегия,США,Германия,Великобритания. Российским спортсменам пока отказывают. Вы знаете одно_как надо,а я знаю,как есть в жизни спортсмена.
Сравните мышцы теннисистки из США и из России.Уильям с Шараповой. Одна лечилась милдронатом,другая биостимулятором. Одной можно,другой нельзя. Справки даны врачами США и той и другой.
Польская лыжница возмущалась победами норвежки. 4 медали золотых после астматического препарата, и серебро после упорных тренировок. Не знали? Стареете.
Из всего списка есть спортсмены из Чехии-1,Дании-1,Польши -1,Румыния-1. Из США-10,
Великобритании -4,Германии-5.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3426
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Олимпиада

Сообщение Шварц » 15 сен 2016, 14:34

ivanes писал(а):Что еще сказать, если их усилиями вскрылось, что звезда американской сборной по баскетболу Елена Делле Донн перед матчем приняла немножко амфетамина. Следы этого сильнейшего стимулятора нашли в ее пробах 20 августа, в этот день в финале американки в пух и прах разбили испанок и взяли золото.


Дедушка... по привычке, все продолжаете тырить целые блоки с новостных сайтов и выдавать их за свои мысли?

Старый плагиатор.png


ivanes писал(а):Сестры Уильямс тоже сидят на таблетках — гормональных. Но никто не спешит разрывать с ними рекламные контракты, как с Марией Шараповой. Ведущие американские газеты предпочли не педалировать содержание скандального взлома.


еще какой плагиатор.png


И так далее...

ivanes писал(а): Вы знаете одно_как надо,а я знаю,как есть в жизни спортсмена.


Воот.. здесь сразу понятно, кто это написал :lol:

ivanes писал(а): Не знали?


Знаем, дедушка... газеточки почитываем :cry:
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 15 сен 2016, 15:56

Нет этого в газетах.Молчат российские и забугорные газеты. Этот пост был ответом на вопрос UNCLE1911.
Вы тоже хотите получить ответ.Не читайте газет,кроме Новой газеты в Рязани.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 15 сен 2016, 15:58

Нет этого в газетах.Молчат российские и забугорные газеты. Этот пост был ответом на вопрос UNCLE1911.
Вы тоже хотите получить ответ.Не читайте газет,кроме Новой газеты в Рязани.

После расследования «Новой газеты» скандально известную клинику проверяет прокуратура (15.09.2016)
«Яблоко» требует отменить разрешающий застройку Рязанского Кремля приказ Мединского.
Ситуация интересная, ведь если верить информации ряда источников, велика вероятность того, что руководство КПРФ отзовет кандидатуру Лебедева из партийных списков, и тогда список возглавит рязанец – Владимир Федоткин.

«Новая газета» («Новая», «Нога», НГ) является главным рупором либерастов, западнофилов, жопоголиков, и прочих людей, ненавидящих эту страну в её нынешнем виде.

Источник: http://www.onlinegazeta.info/novaya_gaz ... iya_ng.htm
© onlinegazeta.info
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3426
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Олимпиада

Сообщение Шварц » 15 сен 2016, 19:53

ivanes писал(а):Вы тоже хотите получить ответ.


Да! Но на мой вопрос... Повторю его, если старческая память короткая :cry:

Дедушка... по привычке, все продолжаете тырить целые блоки с новостных сайтов и выдавать их за свои мысли?


ivanes писал(а):Не читайте газет,кроме Новой газеты в Рязани.


Дед.. бабку свою поучайте... или внучка... или его паучат :mrgreen:

ivanes писал(а):
После расследования «Новой газеты» скандально известную клинику проверяет прокуратура (15.09.2016)
«Яблоко» требует отменить разрешающий застройку Рязанского Кремля приказ Мединского.
КПРФ отзовет кандидатуру Лебедева из партийных списков, и тогда список возглавит рязанец – Владимир Федоткин.



Какие интересные новости на олимпийскую тему... да, дедушка?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 16 сен 2016, 10:44

Порядка 53 спортсменов сборной Великобритании, выступавших в Рио, получали запрещенные препараты непосредственно с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Соответствующие данные предоставили СМИ, ссылаясь на слова Антидопингового агентства Британии.
http://actualnews.org/exclusive/112580- ... -wada.html
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 23 сен 2016, 18:44

Хакеры опубликовали 4-ый список от WADA
https://fancybear.net/pages/4.html

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список (5-ый) спортсменов, которым ВАДА разрешило использовать запрещенные препараты. В него вошел 41 спортсмен из разных стран. Россиян в их числе нет.
http://www.sport-express.ru/doping/news ... s-1047504/
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 06 окт 2016, 11:47

http://fancybear.net/pages/6.html
тут уже шестой список спортсменов,которым ВАДА разрешила принимать запрещенные препараты.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 07 окт 2016, 17:56

583 американских атлета сидят на допинге/
Самым "допинговым" видом спорта хакеры назвали велоспорт - разрешения на допинг получили 102 человека. Также в тройку "лидеров" вошли легкая атлетика (68) и триатлон (58). Кроме того, 42 разрешения получили пловцы, 37 - представители зимних видов.
При этом руководство WADA подтвердило подлинность документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears,
Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/sport/07-10-2 ... -doping-0/
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5281
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:25

Федерация биатлона Норвегии потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать российских спортсменов, заподозренных в применении допинга. Это будет «хорошим примером для других зимних видов спорта». Соответствующее заявление размещено на сайте Союза биатлонистов Великобритании.

Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2220718.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Им же нужны медали за счет приема допинга. А в Тюмене их могут проверить и получить фактические документы- разрешения ВАДА на прием допинга. В Норвегии все астматики. На время чемпионатов или ОИ.
Вот тут http://life-star.ru/page/1793?page=0,1 фото Серены Вильямс- теннисистки. Сравните мышцы.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Олимпиада

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 12:50

Ибунец, чего тебя экспертом не возьмут в антидопинговую контору?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя