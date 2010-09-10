Сообщение ivanes » 14 сен 2016, 13:05

Что еще сказать, если их усилиями вскрылось, что звезда американской сборной по баскетболу Елена Делле Донн перед матчем приняла немножко амфетамина. Следы этого сильнейшего стимулятора нашли в ее пробах 20 августа, в этот день в финале американки в пух и прах разбили испанок и взяли золото.

Сестры Уильямс тоже сидят на таблетках — гормональных. Но никто не спешит разрывать с ними рекламные контракты, как с Марией Шараповой. Ведущие американские газеты предпочли не педалировать содержание скандального взлома.

Из документов, опубликованных на сайте Fancy Bear, следует, что в 2010, 2014 и 2015 годах Серене Уильямс по медицинским показаниям было официально разрешено употреблять такие вещества из Запрещенного списка ВАДА как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах Винус Уильямс могла принимать преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.