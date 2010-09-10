Олимпиада
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Re: Олимпиада
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддерживает ранее озвученное предложение по отмене "презумпции невиновности" спортсменов из России в отношении допинга, говорится в релизе МОК.
https://ria.ru/sport/20160719/1471547601.html
Отсутствие положительных допинг-проб при тестировании в российских лабораториях не считается достаточным основанием.
При этом атлет в течение длительного времени должен тестироваться за пределами России.
Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался допустить сборную России от Паралимпийских игр, которые начнутся 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Команда отстранена в полном составе.
Отстранение российской команды выло принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.
https://ria.ru/sport/20160719/1471547601.html
Отсутствие положительных допинг-проб при тестировании в российских лабораториях не считается достаточным основанием.
При этом атлет в течение длительного времени должен тестироваться за пределами России.
Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался допустить сборную России от Паралимпийских игр, которые начнутся 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Команда отстранена в полном составе.
Отстранение российской команды выло принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.
Re: Олимпиада
«Международный паралимпийский комитет проанализирует данные для того, чтобы оценить влияние, которое было оказано на паралимпийский спорт», — заявил Крэйвен. Он указал, что в отчете содержится упоминание о 35 «пропавших» пробах российских паралимпийцев в период между 2012 и 2015 годами. «Мы будем запрашивать дополнительную информацию по ним», — сказал он.
https://www.gazeta.ru/sport/2016/07/18/a_9696077.shtml
Допинг-пробы представителей 30 видов спорта вскрывались в России, заявил Макларен. Всего выявлено 643 случая.
У нас было только 57 дней, мы не успели охватить многие виды спорта и не можем описать полную картину в отношении летних видов спорта».
Слова Макларена в защиту Родченкова: «У Московской антидопинговой лаборатории не было выбора, чтобы не участвовать в этом процессе».
https://www.gazeta.ru/sport/2016/07/18/a_9696077.shtml
Допинг-пробы представителей 30 видов спорта вскрывались в России, заявил Макларен. Всего выявлено 643 случая.
У нас было только 57 дней, мы не успели охватить многие виды спорта и не можем описать полную картину в отношении летних видов спорта».
Слова Макларена в защиту Родченкова: «У Московской антидопинговой лаборатории не было выбора, чтобы не участвовать в этом процессе».
Re: Олимпиада
http://www.insidethegames.biz/media/fil ... report.pdf
Это текст доклада независимой антидопинговой комиссии без перевода.
Это текст доклада независимой антидопинговой комиссии без перевода.
Re: Олимпиада
А ты переведи, мацкваэксперт по всем вопросам.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Олимпиада
Американская гимнастка Симона Байлз, уличённая в использовании допинга в результате хакерской атаки на базы данных WADA, объяснила употребление запрещённых препаратов диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Согласно данным, распространным Fancy Bear, в августе 2016 г. спортсменка сдала положительный тест на психостимулятор метилфенидат, однако была допущена к Олимпийским играм.
Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2179079.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных WADA и распространила документы, свидетельствующие о приеме допинга сестрами Сереной и Винус Уильямс в терапевтических целях. Кроме того, в документах говорится о положительном допинг-тесте чемпионки Игр в Рио, гимнастки Симоны Байлз.
Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2179199.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Согласно данным, распространным Fancy Bear, в августе 2016 г. спортсменка сдала положительный тест на психостимулятор метилфенидат, однако была допущена к Олимпийским играм.
Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2179079.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных WADA и распространила документы, свидетельствующие о приеме допинга сестрами Сереной и Винус Уильямс в терапевтических целях. Кроме того, в документах говорится о положительном допинг-тесте чемпионки Игр в Рио, гимнастки Симоны Байлз.
Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2179199.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Олимпиада
Что еще сказать, если их усилиями вскрылось, что звезда американской сборной по баскетболу Елена Делле Донн перед матчем приняла немножко амфетамина. Следы этого сильнейшего стимулятора нашли в ее пробах 20 августа, в этот день в финале американки в пух и прах разбили испанок и взяли золото.
Сестры Уильямс тоже сидят на таблетках — гормональных. Но никто не спешит разрывать с ними рекламные контракты, как с Марией Шараповой. Ведущие американские газеты предпочли не педалировать содержание скандального взлома.
Из документов, опубликованных на сайте Fancy Bear, следует, что в 2010, 2014 и 2015 годах Серене Уильямс по медицинским показаниям было официально разрешено употреблять такие вещества из Запрещенного списка ВАДА как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах Винус Уильямс могла принимать преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.
Сестры Уильямс тоже сидят на таблетках — гормональных. Но никто не спешит разрывать с ними рекламные контракты, как с Марией Шараповой. Ведущие американские газеты предпочли не педалировать содержание скандального взлома.
Из документов, опубликованных на сайте Fancy Bear, следует, что в 2010, 2014 и 2015 годах Серене Уильямс по медицинским показаниям было официально разрешено употреблять такие вещества из Запрещенного списка ВАДА как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах Винус Уильямс могла принимать преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.
Re: Олимпиада
Помимо Алояна в списке фигурируют следующие имена: Бетани Маттек-Сандс (США, теннис), Бриттни Гринер (США, баскетбол), Джон Конгер (США, плавание), Дагмара Возняк (США, фехтование), Дианна Прайс (США, легкая атлетика), Кейтилин Бейкер (США, плавание), Маккуин Бэйрон (США, плавание), Мишель Картер (США, легкая атлетика), Сэм Дорман (США, прыжки в воду), Тервел Длагнев (США, борьба), Брэдли Уиггинс (Великобритания, велоспорт), Чарли Халл (Великобритания, гольф), Кристофер Фрум (Великобритания, велоспорт), Хизер Фишер (Великобритания, регби-7), Сэм Таунсенд (Великобритания, академическая гребля), Пернила Блум (Дания, плавание), Наталья Мадай (Польша, академическая гребля), Петра Квитова (Чехия, теннис), Роксана Когиану (Румыния, академическая гребля), Роберт Хартинг (Германия, легкая атлетика), Франциска Хентке (Германия, плавание), Кристина Обергфелль (Германия, легкая атлетика), Кристиан фом Лен (Германия, плавание), Кристиан Райхерт (Германия, водный марафон).
https://lenta.ru/news/2016/09/15/hacks/
В WADA подтвердили факт взлома базы данных и обвинили в кибератаке российских хакеров.
https://lenta.ru/news/2016/09/15/hacks/
В WADA подтвердили факт взлома базы данных и обвинили в кибератаке российских хакеров.
Re: Олимпиада
Старый олимпионик, а ты не знал, что это нормальая практика - обращение спортсмена в антидопинговую оргкеанизаци при лечении болезни или травмы?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Олимпиада
Правила написаны для тех,у кого есть тесная связь с WADA. Норвегия,США,Германия,Великобритания. Российским спортсменам пока отказывают. Вы знаете одно_как надо,а я знаю,как есть в жизни спортсмена.
Сравните мышцы теннисистки из США и из России.Уильям с Шараповой. Одна лечилась милдронатом,другая биостимулятором. Одной можно,другой нельзя. Справки даны врачами США и той и другой.
Польская лыжница возмущалась победами норвежки. 4 медали золотых после астматического препарата, и серебро после упорных тренировок. Не знали? Стареете.
Из всего списка есть спортсмены из Чехии-1,Дании-1,Польши -1,Румыния-1. Из США-10,
Великобритании -4,Германии-5.
Сравните мышцы теннисистки из США и из России.Уильям с Шараповой. Одна лечилась милдронатом,другая биостимулятором. Одной можно,другой нельзя. Справки даны врачами США и той и другой.
Польская лыжница возмущалась победами норвежки. 4 медали золотых после астматического препарата, и серебро после упорных тренировок. Не знали? Стареете.
Из всего списка есть спортсмены из Чехии-1,Дании-1,Польши -1,Румыния-1. Из США-10,
Великобритании -4,Германии-5.
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):Что еще сказать, если их усилиями вскрылось, что звезда американской сборной по баскетболу Елена Делле Донн перед матчем приняла немножко амфетамина. Следы этого сильнейшего стимулятора нашли в ее пробах 20 августа, в этот день в финале американки в пух и прах разбили испанок и взяли золото.
Дедушка... по привычке, все продолжаете тырить целые блоки с новостных сайтов и выдавать их за свои мысли?
ivanes писал(а):Сестры Уильямс тоже сидят на таблетках — гормональных. Но никто не спешит разрывать с ними рекламные контракты, как с Марией Шараповой. Ведущие американские газеты предпочли не педалировать содержание скандального взлома.
И так далее...
ivanes писал(а): Вы знаете одно_как надо,а я знаю,как есть в жизни спортсмена.
Воот.. здесь сразу понятно, кто это написал
ivanes писал(а): Не знали?
Знаем, дедушка... газеточки почитываем
Re: Олимпиада
Нет этого в газетах.Молчат российские и забугорные газеты. Этот пост был ответом на вопрос UNCLE1911.
Вы тоже хотите получить ответ.Не читайте газет,кроме Новой газеты в Рязани.
Вы тоже хотите получить ответ.Не читайте газет,кроме Новой газеты в Рязани.
Re: Олимпиада
Нет этого в газетах.Молчат российские и забугорные газеты. Этот пост был ответом на вопрос UNCLE1911.
Вы тоже хотите получить ответ.Не читайте газет,кроме Новой газеты в Рязани.
После расследования «Новой газеты» скандально известную клинику проверяет прокуратура (15.09.2016)
«Яблоко» требует отменить разрешающий застройку Рязанского Кремля приказ Мединского.
Ситуация интересная, ведь если верить информации ряда источников, велика вероятность того, что руководство КПРФ отзовет кандидатуру Лебедева из партийных списков, и тогда список возглавит рязанец – Владимир Федоткин.
«Новая газета» («Новая», «Нога», НГ) — является главным рупором либерастов, западнофилов, жопоголиков, и прочих людей, ненавидящих эту страну в её нынешнем виде.
Источник: http://www.onlinegazeta.info/novaya_gaz ... iya_ng.htm
© onlinegazeta.info
Вы тоже хотите получить ответ.Не читайте газет,кроме Новой газеты в Рязани.
После расследования «Новой газеты» скандально известную клинику проверяет прокуратура (15.09.2016)
«Яблоко» требует отменить разрешающий застройку Рязанского Кремля приказ Мединского.
Ситуация интересная, ведь если верить информации ряда источников, велика вероятность того, что руководство КПРФ отзовет кандидатуру Лебедева из партийных списков, и тогда список возглавит рязанец – Владимир Федоткин.
«Новая газета» («Новая», «Нога», НГ) — является главным рупором либерастов, западнофилов, жопоголиков, и прочих людей, ненавидящих эту страну в её нынешнем виде.
Источник: http://www.onlinegazeta.info/novaya_gaz ... iya_ng.htm
© onlinegazeta.info
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):Вы тоже хотите получить ответ.
Да! Но на мой вопрос... Повторю его, если старческая память короткая
Дедушка... по привычке, все продолжаете тырить целые блоки с новостных сайтов и выдавать их за свои мысли?
ivanes писал(а):Не читайте газет,кроме Новой газеты в Рязани.
Дед.. бабку свою поучайте... или внучка... или его паучат
ivanes писал(а):
После расследования «Новой газеты» скандально известную клинику проверяет прокуратура (15.09.2016)
«Яблоко» требует отменить разрешающий застройку Рязанского Кремля приказ Мединского.
КПРФ отзовет кандидатуру Лебедева из партийных списков, и тогда список возглавит рязанец – Владимир Федоткин.
Какие интересные новости на олимпийскую тему... да, дедушка?
Re: Олимпиада
Порядка 53 спортсменов сборной Великобритании, выступавших в Рио, получали запрещенные препараты непосредственно с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Соответствующие данные предоставили СМИ, ссылаясь на слова Антидопингового агентства Британии.
http://actualnews.org/exclusive/112580- ... -wada.html
http://actualnews.org/exclusive/112580- ... -wada.html
Re: Олимпиада
Хакеры опубликовали 4-ый список от WADA
https://fancybear.net/pages/4.html
Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список (5-ый) спортсменов, которым ВАДА разрешило использовать запрещенные препараты. В него вошел 41 спортсмен из разных стран. Россиян в их числе нет.
http://www.sport-express.ru/doping/news ... s-1047504/
https://fancybear.net/pages/4.html
Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список (5-ый) спортсменов, которым ВАДА разрешило использовать запрещенные препараты. В него вошел 41 спортсмен из разных стран. Россиян в их числе нет.
http://www.sport-express.ru/doping/news ... s-1047504/
Re: Олимпиада
http://fancybear.net/pages/6.html
тут уже шестой список спортсменов,которым ВАДА разрешила принимать запрещенные препараты.
тут уже шестой список спортсменов,которым ВАДА разрешила принимать запрещенные препараты.
Re: Олимпиада
583 американских атлета сидят на допинге/
Самым "допинговым" видом спорта хакеры назвали велоспорт - разрешения на допинг получили 102 человека. Также в тройку "лидеров" вошли легкая атлетика (68) и триатлон (58). Кроме того, 42 разрешения получили пловцы, 37 - представители зимних видов.
При этом руководство WADA подтвердило подлинность документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears,
Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/sport/07-10-2 ... -doping-0/
Самым "допинговым" видом спорта хакеры назвали велоспорт - разрешения на допинг получили 102 человека. Также в тройку "лидеров" вошли легкая атлетика (68) и триатлон (58). Кроме того, 42 разрешения получили пловцы, 37 - представители зимних видов.
При этом руководство WADA подтвердило подлинность документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears,
Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/sport/07-10-2 ... -doping-0/
Re: Олимпиада
Федерация биатлона Норвегии потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать российских спортсменов, заподозренных в применении допинга. Это будет «хорошим примером для других зимних видов спорта». Соответствующее заявление размещено на сайте Союза биатлонистов Великобритании.
Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2220718.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Им же нужны медали за счет приема допинга. А в Тюмене их могут проверить и получить фактические документы- разрешения ВАДА на прием допинга. В Норвегии все астматики. На время чемпионатов или ОИ.
Вот тут http://life-star.ru/page/1793?page=0,1 фото Серены Вильямс- теннисистки. Сравните мышцы.
Подробности: https://regnum.ru/news/sport/2220718.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Им же нужны медали за счет приема допинга. А в Тюмене их могут проверить и получить фактические документы- разрешения ВАДА на прием допинга. В Норвегии все астматики. На время чемпионатов или ОИ.
Вот тут http://life-star.ru/page/1793?page=0,1 фото Серены Вильямс- теннисистки. Сравните мышцы.
Re: Олимпиада
Ибунец, чего тебя экспертом не возьмут в антидопинговую контору?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Олимпиада
Я на прошлой олимпиаде неплохо заработал через ставки. Я обычно всегда делаю ставки используя прогнозы , потому что они действительно работают, всем кому это интересно советую поискать больше информации на эту тему. Только скажу что прогноз работают, если их делал профессионал. Я заказывал подписку на платные прогнозы , поэтому знаю о чем говорю . Пробовал играть на Марафон , часто выигрывал. Не скажу что сорвал большой куш, но не ушел в минус.
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