Сообщение SergVK » Сегодня, 17:38

Священник Русской Православной Церкви отец Мефодий стихотворением обратился к уральским олимпийцам, которые после всех унижений приняли решение участвовать в Играх-2018 в Пхенчхане.



Пока не потеряли то, что свято,

Во имя тех, кто не пришел с войны,

Не продавайте Родину, ребята! Не стоит та медаль такой цены!



Все в мире переменчиво и тленно.

Настало время и "пяти колец".

Забыты идеалы Кубертена.

Повсюду правит золотой телец.



Как в балагане, на дешевой сцене,

Где заправляет дьявол во плоти,

Вас нагло опускают на колени

И требуют униженно ползти!



Для них и ложь, и правда - все едино!

И будет не по правилам игра.

Вы веруете в честный поединок,

А за столом напротив - шулера!



Они вас поприветствуют у входа,

Измазав черной грязью - за глаза.

У них в руках - крапленая колода,

А в каждом рукаве - по два туза.



Озлоблена, убога и сутула,

Европа вся хронически больна:

От имени Россия сводит скулы

И бешеная капает слюна.



Вновь побеждает "избранная раса",

Соперников зажавшая в тиски.

И прыгают куски живого мяса…

Напичканные допингом куски.



У "избранных" есть Право, нет Запрета.

Не получилось? Можно повторить!

А в качестве примера - эстафета!

Все, как всегда! О чем тут говорить?



Вы можете поехать. Ваше право.

Решайте сами - быть или не быть.

Но знайте, что сегодня Честь Державы

Вам легче уронить, чем защитить.



И вам уже условия создали,

Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.

А если и добудете медали,

Не факт, что их потом не отберут.



Пока не потеряли то, что свято,

Во имя тех, кто не пришел с войны,



Не продавайте Родину, ребята!

Не стоит та медаль такой цены!



Спортивный бой всегда зовет к экрану.

И слава тем, кто победил в бою!

Но эти Игры я смотреть не стану.

Здесь унижают Родину мою!