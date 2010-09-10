Сообщение ivanes » Сегодня, 11:13

Риталин – в США его еще называют кокаином для бедных – сильнейший психостимулятор. С помощью него можно создать спортсмена без нервов.

Оксикодон – полусинтетический опиоид. Улучшенная версия самого сильного наркотика в мире – героина. Назначается только при сильнейших болях травмированным и онкобольным. Спортсменки из США могли с его помощью не только не испытывать мышечных болей при нагрузках, но и накачивать истощенный организм кислородом. Препарат позволяет. Вещество триамцинолон вызывает расширение бронхов. Им лечат спазмы бронхов. У кандидатов на инвалидность, а не олимпийских чемпионов.

Например, на 60 положительных проб, которые приходятся на американских атлетов, просто всех спортсменов, у них антидопинговыми нарушениями признаются меньше половины. Все остальное приходится либо на терапевтическое исключение, либо на другие обстоятельства.

Из 366 олимпийцев из страны Туманного Альбиона 53 имели терапевтический паспорт на легальное употребление запрещенных препаратов. Каждый шестой с официальным разрешением на допинг.