Олимпиада
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Re: Олимпиада
Хакерская группа Fancy Bears обнародовала очередную порцию информации о спортсменах, которые применяли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства.
США: Бетани Матек-Сэндс (теннис), Бриттни Грайнер (баскетбол), Джон Конгер, Кэтлин Бейкер (плавание), Дагмара Возняк (фехтование), Диана Прайс, Мишель Картер (легкая атлетика), Макквин Бэрон (водное поло), Сэм Дорман (прыжки в воду), Тервел Длагнев (борьба);
Сестер Уильямс уличили в применении запрещенных препаратов
Великобритания: Брэдли Уиггинс, Кристофер Фрум (велоспорт), Чарли Халл (гольф), Хизер Фишер (регби-7), Сэм Таунсенд (гребля);
Германия: Роберт Хартинг, Кристина Обергфелль (легкая атлетика), Франциска Хентке, Кристиан фон Лен, Кристиан Райхерт (плавание).
http://www.mk.ru/sport/2016/09/15/wada- ... innye.html
14 спортсменов из этого списка на недавних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевали награды различного достоинства. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкани ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призёра ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).
США: Бетани Матек-Сэндс (теннис), Бриттни Грайнер (баскетбол), Джон Конгер, Кэтлин Бейкер (плавание), Дагмара Возняк (фехтование), Диана Прайс, Мишель Картер (легкая атлетика), Макквин Бэрон (водное поло), Сэм Дорман (прыжки в воду), Тервел Длагнев (борьба);
Сестер Уильямс уличили в применении запрещенных препаратов
Великобритания: Брэдли Уиггинс, Кристофер Фрум (велоспорт), Чарли Халл (гольф), Хизер Фишер (регби-7), Сэм Таунсенд (гребля);
Германия: Роберт Хартинг, Кристина Обергфелль (легкая атлетика), Франциска Хентке, Кристиан фон Лен, Кристиан Райхерт (плавание).
http://www.mk.ru/sport/2016/09/15/wada- ... innye.html
14 спортсменов из этого списка на недавних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевали награды различного достоинства. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкани ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призёра ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).
Re: Олимпиада
Риталин – в США его еще называют кокаином для бедных – сильнейший психостимулятор. С помощью него можно создать спортсмена без нервов.
Оксикодон – полусинтетический опиоид. Улучшенная версия самого сильного наркотика в мире – героина. Назначается только при сильнейших болях травмированным и онкобольным. Спортсменки из США могли с его помощью не только не испытывать мышечных болей при нагрузках, но и накачивать истощенный организм кислородом. Препарат позволяет. Вещество триамцинолон вызывает расширение бронхов. Им лечат спазмы бронхов. У кандидатов на инвалидность, а не олимпийских чемпионов.
Например, на 60 положительных проб, которые приходятся на американских атлетов, просто всех спортсменов, у них антидопинговыми нарушениями признаются меньше половины. Все остальное приходится либо на терапевтическое исключение, либо на другие обстоятельства.
Из 366 олимпийцев из страны Туманного Альбиона 53 имели терапевтический паспорт на легальное употребление запрещенных препаратов. Каждый шестой с официальным разрешением на допинг.
Оксикодон – полусинтетический опиоид. Улучшенная версия самого сильного наркотика в мире – героина. Назначается только при сильнейших болях травмированным и онкобольным. Спортсменки из США могли с его помощью не только не испытывать мышечных болей при нагрузках, но и накачивать истощенный организм кислородом. Препарат позволяет. Вещество триамцинолон вызывает расширение бронхов. Им лечат спазмы бронхов. У кандидатов на инвалидность, а не олимпийских чемпионов.
Например, на 60 положительных проб, которые приходятся на американских атлетов, просто всех спортсменов, у них антидопинговыми нарушениями признаются меньше половины. Все остальное приходится либо на терапевтическое исключение, либо на другие обстоятельства.
Из 366 олимпийцев из страны Туманного Альбиона 53 имели терапевтический паспорт на легальное употребление запрещенных препаратов. Каждый шестой с официальным разрешением на допинг.
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