Олимпиада
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Re: Олимпиада
Хакерская группа Fancy Bears обнародовала очередную порцию информации о спортсменах, которые применяли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства.
США: Бетани Матек-Сэндс (теннис), Бриттни Грайнер (баскетбол), Джон Конгер, Кэтлин Бейкер (плавание), Дагмара Возняк (фехтование), Диана Прайс, Мишель Картер (легкая атлетика), Макквин Бэрон (водное поло), Сэм Дорман (прыжки в воду), Тервел Длагнев (борьба);
Сестер Уильямс уличили в применении запрещенных препаратов
Великобритания: Брэдли Уиггинс, Кристофер Фрум (велоспорт), Чарли Халл (гольф), Хизер Фишер (регби-7), Сэм Таунсенд (гребля);
Германия: Роберт Хартинг, Кристина Обергфелль (легкая атлетика), Франциска Хентке, Кристиан фон Лен, Кристиан Райхерт (плавание).
http://www.mk.ru/sport/2016/09/15/wada- ... innye.html
14 спортсменов из этого списка на недавних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевали награды различного достоинства. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкани ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призёра ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).
США: Бетани Матек-Сэндс (теннис), Бриттни Грайнер (баскетбол), Джон Конгер, Кэтлин Бейкер (плавание), Дагмара Возняк (фехтование), Диана Прайс, Мишель Картер (легкая атлетика), Макквин Бэрон (водное поло), Сэм Дорман (прыжки в воду), Тервел Длагнев (борьба);
Сестер Уильямс уличили в применении запрещенных препаратов
Великобритания: Брэдли Уиггинс, Кристофер Фрум (велоспорт), Чарли Халл (гольф), Хизер Фишер (регби-7), Сэм Таунсенд (гребля);
Германия: Роберт Хартинг, Кристина Обергфелль (легкая атлетика), Франциска Хентке, Кристиан фон Лен, Кристиан Райхерт (плавание).
http://www.mk.ru/sport/2016/09/15/wada- ... innye.html
14 спортсменов из этого списка на недавних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевали награды различного достоинства. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкани ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призёра ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).
Re: Олимпиада
Риталин – в США его еще называют кокаином для бедных – сильнейший психостимулятор. С помощью него можно создать спортсмена без нервов.
Оксикодон – полусинтетический опиоид. Улучшенная версия самого сильного наркотика в мире – героина. Назначается только при сильнейших болях травмированным и онкобольным. Спортсменки из США могли с его помощью не только не испытывать мышечных болей при нагрузках, но и накачивать истощенный организм кислородом. Препарат позволяет. Вещество триамцинолон вызывает расширение бронхов. Им лечат спазмы бронхов. У кандидатов на инвалидность, а не олимпийских чемпионов.
Например, на 60 положительных проб, которые приходятся на американских атлетов, просто всех спортсменов, у них антидопинговыми нарушениями признаются меньше половины. Все остальное приходится либо на терапевтическое исключение, либо на другие обстоятельства.
Из 366 олимпийцев из страны Туманного Альбиона 53 имели терапевтический паспорт на легальное употребление запрещенных препаратов. Каждый шестой с официальным разрешением на допинг.
Оксикодон – полусинтетический опиоид. Улучшенная версия самого сильного наркотика в мире – героина. Назначается только при сильнейших болях травмированным и онкобольным. Спортсменки из США могли с его помощью не только не испытывать мышечных болей при нагрузках, но и накачивать истощенный организм кислородом. Препарат позволяет. Вещество триамцинолон вызывает расширение бронхов. Им лечат спазмы бронхов. У кандидатов на инвалидность, а не олимпийских чемпионов.
Например, на 60 положительных проб, которые приходятся на американских атлетов, просто всех спортсменов, у них антидопинговыми нарушениями признаются меньше половины. Все остальное приходится либо на терапевтическое исключение, либо на другие обстоятельства.
Из 366 олимпийцев из страны Туманного Альбиона 53 имели терапевтический паспорт на легальное употребление запрещенных препаратов. Каждый шестой с официальным разрешением на допинг.
Re: Олимпиада
Многолетнему лидеру женского тенниса Серене Уильямс было разрешено употреблять такие запрещенные вещества, как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах ее старшей сестре Винус было разрешено употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.
В августе 2016 года гимнастка Симона Байлз сдала положительный тест на психостимулятор – метилфенидат, но не была дисквалифицирована и завоевала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 4 золотые медали. В 2012, 2013 и 2014 годах американке было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин.
Если в первой части обнародованного хакерами "допингового списка" значилось 25 фамилии легкоатлетов из восьми стран мира.Спортсмены из США (10 фамилий), Великобритании (5 фамилий), Германии (5 фамилий), Дании, Чехии, Польши и Румынии (по одной фамилии) в списке.
Поименный список тут
http://www.mk.ru/sport/2016/09/15/wada- ... innye.html
В августе 2016 года гимнастка Симона Байлз сдала положительный тест на психостимулятор – метилфенидат, но не была дисквалифицирована и завоевала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 4 золотые медали. В 2012, 2013 и 2014 годах американке было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин.
Если в первой части обнародованного хакерами "допингового списка" значилось 25 фамилии легкоатлетов из восьми стран мира.Спортсмены из США (10 фамилий), Великобритании (5 фамилий), Германии (5 фамилий), Дании, Чехии, Польши и Румынии (по одной фамилии) в списке.
Поименный список тут
http://www.mk.ru/sport/2016/09/15/wada- ... innye.html
Re: Олимпиада
— Моя астма обострилась во время «Вуэльты», — заявил Фрум британский велогонщик, сделав грустные глаза. — Поэтому я последовал совету врача команды и увеличил дозировку сальбутамола. Это противоастматический препарат.
При назначении препарата Сальбутамол в форме аэрозоля рекомендуют одно-два нажатия на клапан (т.е. 1-2 дозы на прием). Для купирования приступа, как правило, этого достаточно. Если в течение 5-10 минут эффект не наступает, разрешен повторный прием препарата в той же дозе. Следующая ингаляция возможна через 4-6 часов, но не более шести раз за сутки. Препарат в форме таблеток взрослым людям назначают трижды в день (на прием 1 таблетка).
На ОИ-2018 сборная Норвегии привезла противоастматического препарата 6000 доз.
На протяжении последних лет сборная Норвегии по лыжным гонкам и биатлону формируются из астматиков, исключений почти нет. Марит Бьорген, Тур-Арне Хетланд, Тура Бергер, Ронни Хафсос, Сюннове Солемдал и т.д.
44 олимпийских медали из 61, выигранной норвежскими лыжниками с 1992 года, помечены маркером «астма».
Ванкувер-2010 — 7 из 9,Сочи-2014 — 5 из 11
Fancy Bears работает с 2008г и представляют угрозу для самых разных организаций по всему миру. Их цели – космос, силы обороны, энергетическая область, государства, медиа, люди, убеждения которых отличаются от их убеждений. Чтобы атаковать жертв, они обычно используют фишинг-сообщения и учетные данные, собираемые с поддельных сайтов».
Самая мощная атака, с которой связывают группу Cozy Bears (по данным кибераналитиков, это та же команда, что и Fancy Bears, APT28, Sofacy, Sednit и Pawn Storm) – взлом данных демократической партии США перед президентскими выборами в 2016-м.
"Демократическая партия" США наняла нас, чтобы реагировать на предполагаемые атаки, – пишет технический директор американской компании CrowdStrike Дмитрий Альпертович. – Мы создали группу и сразу же обнаружили двух сложных противников – Cozy Bear и Fancy Bear.
При назначении препарата Сальбутамол в форме аэрозоля рекомендуют одно-два нажатия на клапан (т.е. 1-2 дозы на прием). Для купирования приступа, как правило, этого достаточно. Если в течение 5-10 минут эффект не наступает, разрешен повторный прием препарата в той же дозе. Следующая ингаляция возможна через 4-6 часов, но не более шести раз за сутки. Препарат в форме таблеток взрослым людям назначают трижды в день (на прием 1 таблетка).
На ОИ-2018 сборная Норвегии привезла противоастматического препарата 6000 доз.
На протяжении последних лет сборная Норвегии по лыжным гонкам и биатлону формируются из астматиков, исключений почти нет. Марит Бьорген, Тур-Арне Хетланд, Тура Бергер, Ронни Хафсос, Сюннове Солемдал и т.д.
44 олимпийских медали из 61, выигранной норвежскими лыжниками с 1992 года, помечены маркером «астма».
Ванкувер-2010 — 7 из 9,Сочи-2014 — 5 из 11
Fancy Bears работает с 2008г и представляют угрозу для самых разных организаций по всему миру. Их цели – космос, силы обороны, энергетическая область, государства, медиа, люди, убеждения которых отличаются от их убеждений. Чтобы атаковать жертв, они обычно используют фишинг-сообщения и учетные данные, собираемые с поддельных сайтов».
Самая мощная атака, с которой связывают группу Cozy Bears (по данным кибераналитиков, это та же команда, что и Fancy Bears, APT28, Sofacy, Sednit и Pawn Storm) – взлом данных демократической партии США перед президентскими выборами в 2016-м.
"Демократическая партия" США наняла нас, чтобы реагировать на предполагаемые атаки, – пишет технический директор американской компании CrowdStrike Дмитрий Альпертович. – Мы создали группу и сразу же обнаружили двух сложных противников – Cozy Bear и Fancy Bear.
Re: Олимпиада
Серебряным призером ОИ 2018 стала норвежская лыжница Марит Бьорген. Дистанция 7,5х2 км разным стилем
Re: Олимпиада
Дед, ты там в Корее следи... и вовремя докладывай, кто там правила не соблюдает
Построже там с ними а то как бы не обосрались...
https://www.sport-express.ru/olympics/p ... m-1369031/
Построже там с ними а то как бы не обосрались...
https://www.sport-express.ru/olympics/p ... m-1369031/
Re: Олимпиада
Многие российские спортсмены были недопущены МОК к выступлению в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. В их числе оказались шестеро россиян, ранее уличенных в употреблении допинга и отбывших за это наказание. В то же время на Игры были приглашены семеро иностранцев, которых также ловили и дисквалифицировали за употребление допинга. Ruposters вспоминает, за что их в свое время отстранили.
1.Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю в июле 2016 г отстранен на два месяца за превышение сальбутамола.
2.Немецкая биатлонистка Дениза Херманн попалась на кленбутероле. За это она получила год дисквалификации.
3.Итальянская фигуристка Каролина Костнер была дисквалифицирована на 16 месяцев за барокамеру с кислородом.
4.Канадский горнолыжник Кристофер Дель Боско в 17 лет был уличен в употреблении марихуаны, отбыв 2 года дисквалификации участвует в ОИ-2018.
5.Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн отбыла двухлетнюю дисквалификацию еще в 2011 году.
За абнормальные показатели паспорта крови.
6.Польская лыжница Юстина Ковальчик, дважды побеждавшая на Олимпийских играх, в далеком 2005 году попалась на употреблении дексаметазона. Судьи CAZ учли, что лыжница не применяла запрещенный препарат для повышения результатов, и дополнительно сократил срок наказания до 6 месяцев.
7.Швейцарская фристайлистка Санна Луди в январе 2016 года вернулась в большой спорт после отбытия годичной дисквалификации.
Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде в Пхенчхане россиян, отбывших наказание за нарушение антидопинговых правил: конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Александра Логинова и Ирину Старых, а также Дмитрия Васильева и Татьяну Бородулину, выступающих в прыжках с трамплина и шорт-треке соответственно.
1.Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю в июле 2016 г отстранен на два месяца за превышение сальбутамола.
2.Немецкая биатлонистка Дениза Херманн попалась на кленбутероле. За это она получила год дисквалификации.
3.Итальянская фигуристка Каролина Костнер была дисквалифицирована на 16 месяцев за барокамеру с кислородом.
4.Канадский горнолыжник Кристофер Дель Боско в 17 лет был уличен в употреблении марихуаны, отбыв 2 года дисквалификации участвует в ОИ-2018.
5.Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн отбыла двухлетнюю дисквалификацию еще в 2011 году.
За абнормальные показатели паспорта крови.
6.Польская лыжница Юстина Ковальчик, дважды побеждавшая на Олимпийских играх, в далеком 2005 году попалась на употреблении дексаметазона. Судьи CAZ учли, что лыжница не применяла запрещенный препарат для повышения результатов, и дополнительно сократил срок наказания до 6 месяцев.
7.Швейцарская фристайлистка Санна Луди в январе 2016 года вернулась в большой спорт после отбытия годичной дисквалификации.
Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде в Пхенчхане россиян, отбывших наказание за нарушение антидопинговых правил: конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, биатлонистов Александра Логинова и Ирину Старых, а также Дмитрия Васильева и Татьяну Бородулину, выступающих в прыжках с трамплина и шорт-треке соответственно.
Re: Олимпиада
Надо Эбунца начальном в Русада поставить, он в этом деле рубит!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Олимпиада
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю в июле 2016 г отстранен на два месяца за превышение сальбутамола.
Результаты лыжной гонки на 2х15км Скиатлон
Крюгер-золото, Сундбю-серебро, Холунд-бронза. Все Норвегия.
Сборная Норвегии привезла 6 000 доз противоастматических препаратов.
Результаты лыжной гонки на 2х15км Скиатлон
Крюгер-золото, Сундбю-серебро, Холунд-бронза. Все Норвегия.
Сборная Норвегии привезла 6 000 доз противоастматических препаратов.
Re: Олимпиада
Итальянская фигуристка Каролина Костнер была дисквалифицирована на 16 месяцев.
Она выступает на ОИ-2018. И заняла второе место в короткой программе командного соревнования.Италия пока на 5 месте среди команд после 4-х видов.
Она выступает на ОИ-2018. И заняла второе место в короткой программе командного соревнования.Италия пока на 5 месте среди команд после 4-х видов.
Re: Олимпиада
Немецкая лыжница,потом биатлонистка Дениза Херманн попалась на кленбутероле.
По молодости. Но на ОИ-2018 выступает. Сприн 21-ое место Дениза Херманн.
1. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0) — 21:06,2
2. Марте Олсбю (Норвегия) (1+0) — +24.2
Ранее 1. Дениз Херманн (Германия) индивидуальная гонка Эстерсунд, Швеция
По молодости. Но на ОИ-2018 выступает. Сприн 21-ое место Дениза Херманн.
1. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0) — 21:06,2
2. Марте Олсбю (Норвегия) (1+0) — +24.2
Ранее 1. Дениз Херманн (Германия) индивидуальная гонка Эстерсунд, Швеция
Re: Олимпиада
Бывший работник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов и его жена спортсменка, бегунья на средние дистанции Юлия Степанова получили награды от Международного олимпийского комитета (МОК).
Читать полностью: https://sport.tut.by/news/aboutsport/517127.html
Борец чистоту спорта Степанова (девичья фамилия — Русанова) в 2013 году была дисквалифицирована на два года за употребление допинга.
«Мы высказали Юлии Степановой признательность за то, что она взяла на себя смелость принять участие по борьбе с допингом и пригласили приехать в Рио. Мы предложили ей свою поддержку, если она ей потребуется в ее профессиональной деятельности», – это Томас Бах сказал.
Юлия Степанова, по утверждениям супруга, нынче «просит прощения за свои прошлые ошибки, за то, что не говорила об использовании допинга. Ее убедили в том, что допинг – единственный способ выдержать конкуренцию на международном уровне».
"Супруги Степановы рады,что сейчас можем бороться с допингом и делиться своим опытом информаторов, приобретенным в России».
Читать полностью: https://sport.tut.by/news/aboutsport/517127.html
Борец чистоту спорта Степанова (девичья фамилия — Русанова) в 2013 году была дисквалифицирована на два года за употребление допинга.
«Мы высказали Юлии Степановой признательность за то, что она взяла на себя смелость принять участие по борьбе с допингом и пригласили приехать в Рио. Мы предложили ей свою поддержку, если она ей потребуется в ее профессиональной деятельности», – это Томас Бах сказал.
Юлия Степанова, по утверждениям супруга, нынче «просит прощения за свои прошлые ошибки, за то, что не говорила об использовании допинга. Ее убедили в том, что допинг – единственный способ выдержать конкуренцию на международном уровне».
"Супруги Степановы рады,что сейчас можем бороться с допингом и делиться своим опытом информаторов, приобретенным в России».
Re: Олимпиада
"Как много больных, оказывается, в спорте высоких достижений", – написал в своем твиттере Фурканд, поставив хэштег Fancy Bears.
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