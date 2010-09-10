Сообщение ivanes » Вчера, 11:48

— Моя астма обострилась во время «Вуэльты», — заявил Фрум британский велогонщик, сделав грустные глаза. — Поэтому я последовал совету врача команды и увеличил дозировку сальбутамола. Это противоастматический препарат.

При назначении препарата Сальбутамол в форме аэрозоля рекомендуют одно-два нажатия на клапан (т.е. 1-2 дозы на прием). Для купирования приступа, как правило, этого достаточно. Если в течение 5-10 минут эффект не наступает, разрешен повторный прием препарата в той же дозе. Следующая ингаляция возможна через 4-6 часов, но не более шести раз за сутки. Препарат в форме таблеток взрослым людям назначают трижды в день (на прием 1 таблетка).



На ОИ-2018 сборная Норвегии привезла противоастматического препарата 6000 доз.

На протяжении последних лет сборная Норвегии по лыжным гонкам и биатлону формируются из астматиков, исключений почти нет. Марит Бьорген, Тур-Арне Хетланд, Тура Бергер, Ронни Хафсос, Сюннове Солемдал и т.д.

44 олимпийских медали из 61, выигранной норвежскими лыжниками с 1992 года, помечены маркером «астма».

Ванкувер-2010 — 7 из 9,Сочи-2014 — 5 из 11

Fancy Bears работает с 2008г и представляют угрозу для самых разных организаций по всему миру. Их цели – космос, силы обороны, энергетическая область, государства, медиа, люди, убеждения которых отличаются от их убеждений. Чтобы атаковать жертв, они обычно используют фишинг-сообщения и учетные данные, собираемые с поддельных сайтов».



Самая мощная атака, с которой связывают группу Cozy Bears (по данным кибераналитиков, это та же команда, что и Fancy Bears, APT28, Sofacy, Sednit и Pawn Storm) – взлом данных демократической партии США перед президентскими выборами в 2016-м.

"Демократическая партия" США наняла нас, чтобы реагировать на предполагаемые атаки, – пишет технический директор американской компании CrowdStrike Дмитрий Альпертович. – Мы создали группу и сразу же обнаружили двух сложных противников – Cozy Bear и Fancy Bear.