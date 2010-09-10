Олимпиада
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Re: Олимпиада
У Мельдония есть аналог у Японии (Inoze-F), есть и американский аналог. Ни один аналог не вошел в список запрещенных. ФРГ получила спортивную фармлабораторию от ГДР.
За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.
За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.
Re: Олимпиада
Препарат Инозие-Ф - метаболическое средство. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение.Проникая в клетки, повышает энергетический уровень, оказывает положительное действие на процессы обмена в миокарде, увеличивает силу сокращений сердца и способствует более полному расслаблению миокарда в диастоле, в результате чего возрастает ударный объем крови.
Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.
Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).
http://www.oooevroinvest.ru/shop/produc ... f-inozie-f
Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.
Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.
Изготовитель АО «Гриндекс» Латвия
Источник: http://www.neboleem.net/mildronat.php
Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.
Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).
http://www.oooevroinvest.ru/shop/produc ... f-inozie-f
Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.
Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.
Изготовитель АО «Гриндекс» Латвия
Источник: http://www.neboleem.net/mildronat.php
Re: Олимпиада
Число получавших разрешений допинг препаратов на ОИ РИО-2016
США - 398 участника;Италия - 372; Франция -207; Австралия-133; Нидерланды-97; Канада-78; ФРГ-75; Новая Зеландия-49; Россия-15.
В 2016г было выдано 2175 разрешения на принятие запрещенных препаратов,28% тз них выдано разрешения спортсменам США и Франции.
Динамика выдачи разрешений в РИО-2016 в сравнении с 2009г по странам:
США -398/555; ФРГ-75/272; Нидерланды-97/111; Австралия-133/207; Россия - 22/9
Число выданных разрешений/ число отказов в выдаче разрешений по препаратам:
Стеройды-42/76; Инсулин-36/41; Метилфенидат - 22/22; Тестостерон -17/19; др. препараты-35/26.
США - 398 участника;Италия - 372; Франция -207; Австралия-133; Нидерланды-97; Канада-78; ФРГ-75; Новая Зеландия-49; Россия-15.
В 2016г было выдано 2175 разрешения на принятие запрещенных препаратов,28% тз них выдано разрешения спортсменам США и Франции.
Динамика выдачи разрешений в РИО-2016 в сравнении с 2009г по странам:
США -398/555; ФРГ-75/272; Нидерланды-97/111; Австралия-133/207; Россия - 22/9
Число выданных разрешений/ число отказов в выдаче разрешений по препаратам:
Стеройды-42/76; Инсулин-36/41; Метилфенидат - 22/22; Тестостерон -17/19; др. препараты-35/26.
Re: Олимпиада
Больные астмой выигрывают медали от общего числа больных астмой на ОИ:
2000г-7,2%; 2002г-15,6%; 2004г-5,4%; 2006г-14,4% ; 2010г-11,8%
2000г-7,2%; 2002г-15,6%; 2004г-5,4%; 2006г-14,4% ; 2010г-11,8%
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