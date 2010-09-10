Олимпиада

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6303
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Вчера, 15:41

У Мельдония есть аналог у Японии (Inoze-F), есть и американский аналог. Ни один аналог не вошел в список запрещенных. ФРГ получила спортивную фармлабораторию от ГДР.
За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6303
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Вчера, 15:57

Препарат Инозие-Ф - метаболическое средство. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение.Проникая в клетки, повышает энергетический уровень, оказывает положительное действие на процессы обмена в миокарде, увеличивает силу сокращений сердца и способствует более полному расслаблению миокарда в диастоле, в результате чего возрастает ударный объем крови.
Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.
Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).

http://www.oooevroinvest.ru/shop/produc ... f-inozie-f

Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.
Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.
Изготовитель АО «Гриндекс» Латвия

Источник: http://www.neboleem.net/mildronat.php
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6303
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Вчера, 21:55

Число получавших разрешений допинг препаратов на ОИ РИО-2016
США - 398 участника;Италия - 372; Франция -207; Австралия-133; Нидерланды-97; Канада-78; ФРГ-75; Новая Зеландия-49; Россия-15.

В 2016г было выдано 2175 разрешения на принятие запрещенных препаратов,28% тз них выдано разрешения спортсменам США и Франции.

Динамика выдачи разрешений в РИО-2016 в сравнении с 2009г по странам:
США -398/555; ФРГ-75/272; Нидерланды-97/111; Австралия-133/207; Россия - 22/9

Число выданных разрешений/ число отказов в выдаче разрешений по препаратам:
Стеройды-42/76; Инсулин-36/41; Метилфенидат - 22/22; Тестостерон -17/19; др. препараты-35/26.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6303
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Вчера, 22:03

Больные астмой выигрывают медали от общего числа больных астмой на ОИ:
2000г-7,2%; 2002г-15,6%; 2004г-5,4%; 2006г-14,4% ; 2010г-11,8%
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