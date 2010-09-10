Сообщение ivanes » Вчера, 15:41

У Мельдония есть аналог у Японии (Inoze-F), есть и американский аналог. Ни один аналог не вошел в список запрещенных. ФРГ получила спортивную фармлабораторию от ГДР.

За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.