Олимпиада

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6343
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 16 фев 2018, 15:41

У Мельдония есть аналог у Японии (Inoze-F), есть и американский аналог. Ни один аналог не вошел в список запрещенных. ФРГ получила спортивную фармлабораторию от ГДР.
За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6343
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 16 фев 2018, 15:57

Препарат Инозие-Ф - метаболическое средство. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение.Проникая в клетки, повышает энергетический уровень, оказывает положительное действие на процессы обмена в миокарде, увеличивает силу сокращений сердца и способствует более полному расслаблению миокарда в диастоле, в результате чего возрастает ударный объем крови.
Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.
Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).

http://www.oooevroinvest.ru/shop/produc ... f-inozie-f

Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.
Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.
Изготовитель АО «Гриндекс» Латвия

Источник: http://www.neboleem.net/mildronat.php
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6343
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 16 фев 2018, 21:55

Число получавших разрешений допинг препаратов на ОИ РИО-2016
США - 398 участника;Италия - 372; Франция -207; Австралия-133; Нидерланды-97; Канада-78; ФРГ-75; Новая Зеландия-49; Россия-15.

В 2016г было выдано 2175 разрешения на принятие запрещенных препаратов,28% тз них выдано разрешения спортсменам США и Франции.

Динамика выдачи разрешений в РИО-2016 в сравнении с 2009г по странам:
США -398/555; ФРГ-75/272; Нидерланды-97/111; Австралия-133/207; Россия - 22/9

Число выданных разрешений/ число отказов в выдаче разрешений по препаратам:
Стеройды-42/76; Инсулин-36/41; Метилфенидат - 22/22; Тестостерон -17/19; др. препараты-35/26.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6343
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 16 фев 2018, 22:03

Больные астмой выигрывают медали от общего числа больных астмой на ОИ:
2000г-7,2%; 2002г-15,6%; 2004г-5,4%; 2006г-14,4% ; 2010г-11,8%
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6343
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 17 фев 2018, 14:08

Сборная Норвегии по лыжным гонкам и биатлону формируются из астматиков,в т.числе Марит Бьерген исключений почти нет. В эстафете 4 чел. по 2,5х2 каждая лыжница разным стилем золото у Норвегии. Финишировала Марит Бьерген.
Швеция серебро.
Россия завоевала бронзу.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11242
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Олимпиада

Сообщение UNCLE1911 » 17 фев 2018, 22:03

Завидуешь астматикам, старый конь ? Но ведь шведы, финны и прочие лыжнюки не воюют почему то против них. Вот какая закавыка.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6343
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:03

Норвегия на ОИ-2018 представлена 109 спортсменами в 6 видах спорта.
Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11
Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.
Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)
На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.
Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11242
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Олимпиада

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 11:50

ivanes писал(а):Норвегия на ОИ-2018 представлена 109 спортсменами в 6 видах спорта.
Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11
Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.
Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)
На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.
Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.

Про шведов и финнов тебе Кисель с Мутком наплели? А как же твой любимый "фурканд"? Он тоже астматик?
Это бобслеистка Надежда Сергеева. Позирует в Сочи в футболке с надписью "Я не употребляю допинг"
Сегодня Надежду Сергееву на Олимпиаде в Пхенчане поймали на употреблении допинга.
Вложения
IMG_8824.JPG
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6343
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 16 минут назад

Причем Мутко и Киселев.
Сборная Норвегии,состоящая из 109 спортсменов,завоевала 38 медалей,каждый третий и завоевала рекорд зимних ОИ по медалям.
Как поймать норвежца,если ему разрешен прием допинга. Японец и два россиянина попались.Странно.
Еще все российские и многие зарубежные спортсмены знали список спортсменов,имеющих разрешения от ВАДА на прием допинга.Ни один российский и зарубежный спортсмен публично не назвал по-фамильно таких спортсменов.
Мутко и Киселев ждали хакерские списки?
Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2016/2017 год, многократный чемпион Франции.
В последнее время стало известно, что Мартен болен мононуклеозом. Эта болезнь не столь страшна и опасна для здоровья молодого человека, однако требует систематического и продолжительного лечения.


Инфекционный мононуклеоз (иначе называемый доброкачественным лимфобластозом, болезнью Филатова) представляет собой острую вирусную инфекцию, характеризующуюся преимущественным поражением ротоглотки и лимфоузлов, селезенки и печени.
Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases ... tic-angina
Инвалид и рекорды.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6343
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 10 минут назад

Сборная США привезла с собой воду и напитки,всю еду.От местной кухни и столовой отказались.Повара готовят.Они боятся . А вдруг кто что то подсыпит.
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