Олимпиада
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Re: Олимпиада
У Мельдония есть аналог у Японии (Inoze-F), есть и американский аналог. Ни один аналог не вошел в список запрещенных. ФРГ получила спортивную фармлабораторию от ГДР.
За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.
За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.
Re: Олимпиада
Препарат Инозие-Ф - метаболическое средство. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение.Проникая в клетки, повышает энергетический уровень, оказывает положительное действие на процессы обмена в миокарде, увеличивает силу сокращений сердца и способствует более полному расслаблению миокарда в диастоле, в результате чего возрастает ударный объем крови.
Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.
Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).
http://www.oooevroinvest.ru/shop/produc ... f-inozie-f
Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.
Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.
Изготовитель АО «Гриндекс» Латвия
Источник: http://www.neboleem.net/mildronat.php
Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.
Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).
http://www.oooevroinvest.ru/shop/produc ... f-inozie-f
Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.
Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.
Изготовитель АО «Гриндекс» Латвия
Источник: http://www.neboleem.net/mildronat.php
Re: Олимпиада
Число получавших разрешений допинг препаратов на ОИ РИО-2016
США - 398 участника;Италия - 372; Франция -207; Австралия-133; Нидерланды-97; Канада-78; ФРГ-75; Новая Зеландия-49; Россия-15.
В 2016г было выдано 2175 разрешения на принятие запрещенных препаратов,28% тз них выдано разрешения спортсменам США и Франции.
Динамика выдачи разрешений в РИО-2016 в сравнении с 2009г по странам:
США -398/555; ФРГ-75/272; Нидерланды-97/111; Австралия-133/207; Россия - 22/9
Число выданных разрешений/ число отказов в выдаче разрешений по препаратам:
Стеройды-42/76; Инсулин-36/41; Метилфенидат - 22/22; Тестостерон -17/19; др. препараты-35/26.
США - 398 участника;Италия - 372; Франция -207; Австралия-133; Нидерланды-97; Канада-78; ФРГ-75; Новая Зеландия-49; Россия-15.
В 2016г было выдано 2175 разрешения на принятие запрещенных препаратов,28% тз них выдано разрешения спортсменам США и Франции.
Динамика выдачи разрешений в РИО-2016 в сравнении с 2009г по странам:
США -398/555; ФРГ-75/272; Нидерланды-97/111; Австралия-133/207; Россия - 22/9
Число выданных разрешений/ число отказов в выдаче разрешений по препаратам:
Стеройды-42/76; Инсулин-36/41; Метилфенидат - 22/22; Тестостерон -17/19; др. препараты-35/26.
Re: Олимпиада
Больные астмой выигрывают медали от общего числа больных астмой на ОИ:
2000г-7,2%; 2002г-15,6%; 2004г-5,4%; 2006г-14,4% ; 2010г-11,8%
2000г-7,2%; 2002г-15,6%; 2004г-5,4%; 2006г-14,4% ; 2010г-11,8%
Re: Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам и биатлону формируются из астматиков,в т.числе Марит Бьерген исключений почти нет. В эстафете 4 чел. по 2,5х2 каждая лыжница разным стилем золото у Норвегии. Финишировала Марит Бьерген.
Швеция серебро.
Россия завоевала бронзу.
Швеция серебро.
Россия завоевала бронзу.
Re: Олимпиада
Завидуешь астматикам, старый конь ? Но ведь шведы, финны и прочие лыжнюки не воюют почему то против них. Вот какая закавыка.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Олимпиада
Норвегия на ОИ-2018 представлена 109 спортсменами в 6 видах спорта.
Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11
Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.
Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)
На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.
Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.
Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11
Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.
Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)
На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.
Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):Норвегия на ОИ-2018 представлена 109 спортсменами в 6 видах спорта.
Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11
Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.
Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)
На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.
Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.
Про шведов и финнов тебе Кисель с Мутком наплели? А как же твой любимый "фурканд"? Он тоже астматик?
Это бобслеистка Надежда Сергеева. Позирует в Сочи в футболке с надписью "Я не употребляю допинг"
Сегодня Надежду Сергееву на Олимпиаде в Пхенчане поймали на употреблении допинга.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Олимпиада
Причем Мутко и Киселев.
Сборная Норвегии,состоящая из 109 спортсменов,завоевала 38 медалей,каждый третий и завоевала рекорд зимних ОИ по медалям.
Как поймать норвежца,если ему разрешен прием допинга. Японец и два россиянина попались.Странно.
Еще все российские и многие зарубежные спортсмены знали список спортсменов,имеющих разрешения от ВАДА на прием допинга.Ни один российский и зарубежный спортсмен публично не назвал по-фамильно таких спортсменов.
Мутко и Киселев ждали хакерские списки?
Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2016/2017 год, многократный чемпион Франции.
В последнее время стало известно, что Мартен болен мононуклеозом. Эта болезнь не столь страшна и опасна для здоровья молодого человека, однако требует систематического и продолжительного лечения.
Инфекционный мононуклеоз (иначе называемый доброкачественным лимфобластозом, болезнью Филатова) представляет собой острую вирусную инфекцию, характеризующуюся преимущественным поражением ротоглотки и лимфоузлов, селезенки и печени.
Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases ... tic-angina
Инвалид и рекорды.
Сборная Норвегии,состоящая из 109 спортсменов,завоевала 38 медалей,каждый третий и завоевала рекорд зимних ОИ по медалям.
Как поймать норвежца,если ему разрешен прием допинга. Японец и два россиянина попались.Странно.
Еще все российские и многие зарубежные спортсмены знали список спортсменов,имеющих разрешения от ВАДА на прием допинга.Ни один российский и зарубежный спортсмен публично не назвал по-фамильно таких спортсменов.
Мутко и Киселев ждали хакерские списки?
Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2016/2017 год, многократный чемпион Франции.
В последнее время стало известно, что Мартен болен мононуклеозом. Эта болезнь не столь страшна и опасна для здоровья молодого человека, однако требует систематического и продолжительного лечения.
Инфекционный мононуклеоз (иначе называемый доброкачественным лимфобластозом, болезнью Филатова) представляет собой острую вирусную инфекцию, характеризующуюся преимущественным поражением ротоглотки и лимфоузлов, селезенки и печени.
Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases ... tic-angina
Инвалид и рекорды.
Re: Олимпиада
Сборная США привезла с собой воду и напитки,всю еду.От местной кухни и столовой отказались.Повара готовят.Они боятся . А вдруг кто что то подсыпит.
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