Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 11:03

Норвегия на ОИ-2018 представлена 109 спортсменами в 6 видах спорта.

Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11

Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.

Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)

На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.

Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.