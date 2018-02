Сообщение ivanes » 16 фев 2018, 15:57

Препарат Инозие-Ф - метаболическое средство. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение.Проникая в клетки, повышает энергетический уровень, оказывает положительное действие на процессы обмена в миокарде, увеличивает силу сокращений сердца и способствует более полному расслаблению миокарда в диастоле, в результате чего возрастает ударный объем крови.Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.Изготовитель АО «Гриндекс» ЛатвияИсточник: http://www.neboleem.net/mildronat.php