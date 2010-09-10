Олимпиада
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Re: Олимпиада
У Мельдония есть аналог у Японии (Inoze-F), есть и американский аналог. Ни один аналог не вошел в список запрещенных. ФРГ получила спортивную фармлабораторию от ГДР.
За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.
За пять ОИ разрешения на прием допинга получили от ВАДА более 2000 спортсменов.
Re: Олимпиада
Препарат Инозие-Ф - метаболическое средство. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение.Проникая в клетки, повышает энергетический уровень, оказывает положительное действие на процессы обмена в миокарде, увеличивает силу сокращений сердца и способствует более полному расслаблению миокарда в диастоле, в результате чего возрастает ударный объем крови.
Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.
Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).
http://www.oooevroinvest.ru/shop/produc ... f-inozie-f
Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.
Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.
Изготовитель АО «Гриндекс» Латвия
Источник: http://www.neboleem.net/mildronat.php
Применение в спорте: Inosie F применяют для улучшения метаболизма миокарда после тяжелых физических и психологических нагрузок. Данный препарат - это важный компонент учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, так как значительно ускоряет восстановление и повышает работоспособность организма.
Производитель: Oriental Chemical Inc. (Тайвань) по технологии Morishita Pharmaceutical Co. LTD (Япония).
http://www.oooevroinvest.ru/shop/produc ... f-inozie-f
Действующее вещество Милдроната улучшает метаболизм, способствует выведению накопленных токсинов из клеток, оказывает тонизирующее влияние и защищает клетки от повреждения.
Мельдоний- действующее вещество не усиливает какие-либо свойства организма, он помогает клеткам организма во время ишемии более эффективно бороться с недостатком кислорода.
Изготовитель АО «Гриндекс» Латвия
Источник: http://www.neboleem.net/mildronat.php
Re: Олимпиада
Число получавших разрешений допинг препаратов на ОИ РИО-2016
США - 398 участника;Италия - 372; Франция -207; Австралия-133; Нидерланды-97; Канада-78; ФРГ-75; Новая Зеландия-49; Россия-15.
В 2016г было выдано 2175 разрешения на принятие запрещенных препаратов,28% тз них выдано разрешения спортсменам США и Франции.
Динамика выдачи разрешений в РИО-2016 в сравнении с 2009г по странам:
США -398/555; ФРГ-75/272; Нидерланды-97/111; Австралия-133/207; Россия - 22/9
Число выданных разрешений/ число отказов в выдаче разрешений по препаратам:
Стеройды-42/76; Инсулин-36/41; Метилфенидат - 22/22; Тестостерон -17/19; др. препараты-35/26.
США - 398 участника;Италия - 372; Франция -207; Австралия-133; Нидерланды-97; Канада-78; ФРГ-75; Новая Зеландия-49; Россия-15.
В 2016г было выдано 2175 разрешения на принятие запрещенных препаратов,28% тз них выдано разрешения спортсменам США и Франции.
Динамика выдачи разрешений в РИО-2016 в сравнении с 2009г по странам:
США -398/555; ФРГ-75/272; Нидерланды-97/111; Австралия-133/207; Россия - 22/9
Число выданных разрешений/ число отказов в выдаче разрешений по препаратам:
Стеройды-42/76; Инсулин-36/41; Метилфенидат - 22/22; Тестостерон -17/19; др. препараты-35/26.
Re: Олимпиада
Больные астмой выигрывают медали от общего числа больных астмой на ОИ:
2000г-7,2%; 2002г-15,6%; 2004г-5,4%; 2006г-14,4% ; 2010г-11,8%
2000г-7,2%; 2002г-15,6%; 2004г-5,4%; 2006г-14,4% ; 2010г-11,8%
Re: Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам и биатлону формируются из астматиков,в т.числе Марит Бьерген исключений почти нет. В эстафете 4 чел. по 2,5х2 каждая лыжница разным стилем золото у Норвегии. Финишировала Марит Бьерген.
Швеция серебро.
Россия завоевала бронзу.
Швеция серебро.
Россия завоевала бронзу.
Re: Олимпиада
Завидуешь астматикам, старый конь ? Но ведь шведы, финны и прочие лыжнюки не воюют почему то против них. Вот какая закавыка.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Олимпиада
Норвегия на ОИ-2018 представлена 109 спортсменами в 6 видах спорта.
Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11
Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.
Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)
На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.
Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.
Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11
Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.
Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)
На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.
Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):Норвегия на ОИ-2018 представлена 109 спортсменами в 6 видах спорта.
Золотых медалей-13,серебрянных-14,бронзовых-11
Шведы и финны такие же астматики как норвежцы.
Допинг на 50 км лыжникам Норвегии не помог.Действует около часа. Гонка длилась более 2 часов.У них 5 и 6 место (Сюндбю) Первое у финна.Второе и третье у России (Большунов и Ларков)
На себе испытывал действие противоастматичесое средство.Что то после обеда не мог пройти две остановки.Дыхалку перехватывало.Купил это средство и стал без отдыха доходить. Потом кардиологи определили ИБС. Эуфелин принимал.
Однажды лежал в 4 ой горбольницы Рязани и был астматик в палате.Оказалось,что у парня приступ начинался в кирпичных домах. Живя у бабушке в деревянном доме,не бывает приступов.Но ему надо проходить ежегодно ВТЭК на предмет инвалидности.Он приходил в квартиру на Циолковского,приступ,скорая и больница.Там почти каждую ночь приступ.Вот так работает противоастматические средства.
Про шведов и финнов тебе Кисель с Мутком наплели? А как же твой любимый "фурканд"? Он тоже астматик?
Это бобслеистка Надежда Сергеева. Позирует в Сочи в футболке с надписью "Я не употребляю допинг"
Сегодня Надежду Сергееву на Олимпиаде в Пхенчане поймали на употреблении допинга.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Олимпиада
Причем Мутко и Киселев.
Сборная Норвегии,состоящая из 109 спортсменов,завоевала 38 медалей,каждый третий и завоевала рекорд зимних ОИ по медалям.
Как поймать норвежца,если ему разрешен прием допинга. Японец и два россиянина попались.Странно.
Еще все российские и многие зарубежные спортсмены знали список спортсменов,имеющих разрешения от ВАДА на прием допинга.Ни один российский и зарубежный спортсмен публично не назвал по-фамильно таких спортсменов.
Мутко и Киселев ждали хакерские списки?
Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2016/2017 год, многократный чемпион Франции.
В последнее время стало известно, что Мартен болен мононуклеозом. Эта болезнь не столь страшна и опасна для здоровья молодого человека, однако требует систематического и продолжительного лечения.
Инфекционный мононуклеоз (иначе называемый доброкачественным лимфобластозом, болезнью Филатова) представляет собой острую вирусную инфекцию, характеризующуюся преимущественным поражением ротоглотки и лимфоузлов, селезенки и печени.
Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases ... tic-angina
Инвалид и рекорды.
Сборная Норвегии,состоящая из 109 спортсменов,завоевала 38 медалей,каждый третий и завоевала рекорд зимних ОИ по медалям.
Как поймать норвежца,если ему разрешен прием допинга. Японец и два россиянина попались.Странно.
Еще все российские и многие зарубежные спортсмены знали список спортсменов,имеющих разрешения от ВАДА на прием допинга.Ни один российский и зарубежный спортсмен публично не назвал по-фамильно таких спортсменов.
Мутко и Киселев ждали хакерские списки?
Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2016/2017 год, многократный чемпион Франции.
В последнее время стало известно, что Мартен болен мононуклеозом. Эта болезнь не столь страшна и опасна для здоровья молодого человека, однако требует систематического и продолжительного лечения.
Инфекционный мононуклеоз (иначе называемый доброкачественным лимфобластозом, болезнью Филатова) представляет собой острую вирусную инфекцию, характеризующуюся преимущественным поражением ротоглотки и лимфоузлов, селезенки и печени.
Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases ... tic-angina
Инвалид и рекорды.
Re: Олимпиада
Сборная США привезла с собой воду и напитки,всю еду.От местной кухни и столовой отказались.Повара готовят.Они боятся . А вдруг кто что то подсыпит.
Re: Олимпиада
Национальный олимпийский комитет (НОК) США внимательно изучит итоги выступления команды на Олимпиаде в Пхенчхане, где спортсмены завоевали наименьшее после Игр-1998 количество медалей, заявил глава отдела спортивных результатов НОК США Алан Эшли.
"Мы собираемся тщательно проанализировать то, что произошло здесь", - сказал Эшли, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс.
Соединённые Штаты Америки на зимних Олимпийских играх 2018 года были представлены 242 спортсменами во всех 7 видах спорта, представленных в программе Игр 2018 года. Делегация станет самой многочисленной в истории игр, спортсмены сборной США будут претендовать на 97 из 102 разыгрываемых на играх комплектов медалей.
подробности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D0%B8
Американцы показали худший результат по количеству завоеванных медалей за последние 20 лет – в Корее они завоевали 23 награды.НОК США перед началом Олимпиады в Пхенчхане планировал, что спортсмены завоюют 37 медалей.
"Мы собираемся тщательно проанализировать то, что произошло здесь", - сказал Эшли, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс.
Соединённые Штаты Америки на зимних Олимпийских играх 2018 года были представлены 242 спортсменами во всех 7 видах спорта, представленных в программе Игр 2018 года. Делегация станет самой многочисленной в истории игр, спортсмены сборной США будут претендовать на 97 из 102 разыгрываемых на играх комплектов медалей.
подробности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D0%B8
Американцы показали худший результат по количеству завоеванных медалей за последние 20 лет – в Корее они завоевали 23 награды.НОК США перед началом Олимпиады в Пхенчхане планировал, что спортсмены завоюют 37 медалей.
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):Национальный олимпийский комитет (НОК) США внимательно изучит итоги выступления команды на Олимпиаде в Пхенчхане, где спортсмены завоевали наименьшее после Игр-1998 количество медалей, заявил глава отдела спортивных результатов НОК США Алан Эшли.
"Мы собираемся тщательно проанализировать то, что произошло здесь", - сказал Эшли, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс.
Дедушка... вот читая твой недопост, создается тревожное ощущуние... внимательно, понимаешь... тщательно как будто хотят виноватых на стороне найти. Ты вот, например, не на шутку взволновалси
Между прочим, главное в словах этого дядьки ты упустил Специально для твоего успокоения выделю цветом
«Мы собираемся тщательно проанализировать то, что произошло здесь. Все, что входит в сферу моей ответственности, связано с тем, как помочь ведущим спортсменам добиться успеха. Я несу ответственность за это и не собираюсь уклоняться от нее», — цитирует главу отдела спортивных результатов НОК США Алана Эшли Associated Press.
Re: Олимпиада
США еще не то скажут. Теперь прокуратура США начала расследовать причины отказа НХЛ участия игроков в ОИ.
Значит Алана Эшли уволят из НОК. Или сам уйдет.
Мало употребляли КАРНИТИН .Препарат схожий по свойствам с мельдонием, но так как он выпускается в США и является прямым конкурентом мельдония, то "карманная собачка Америки" ВАДА, закрывает, на этот факт, свои "невинные" глаза убирая конкурента на фармакологическом рынке, а так же сильную сборную России- прямого конкурента всё той же "чистой" Америки на Олимпийских Играх в Рио.
Карнитин - аналоги мельдония, которые фарм. фирмы производят в США, в этот СТОП-лист не вошли.
Явно недоработал Эшли в этом плане. Недокормил спортсменов. Пора отвечать и нести ответственность.
Значит Алана Эшли уволят из НОК. Или сам уйдет.
Мало употребляли КАРНИТИН .Препарат схожий по свойствам с мельдонием, но так как он выпускается в США и является прямым конкурентом мельдония, то "карманная собачка Америки" ВАДА, закрывает, на этот факт, свои "невинные" глаза убирая конкурента на фармакологическом рынке, а так же сильную сборную России- прямого конкурента всё той же "чистой" Америки на Олимпийских Играх в Рио.
Карнитин - аналоги мельдония, которые фарм. фирмы производят в США, в этот СТОП-лист не вошли.
Явно недоработал Эшли в этом плане. Недокормил спортсменов. Пора отвечать и нести ответственность.
Re: Олимпиада
Серена Уильям заявила, что "в этом скандале замешана большая политика, вместе с недобросовестной конкуренцией, так как все американские спортсмены давно принимают его аналоги, которые по своим фармакологическим свойствам полностью идентичны мельдонию. Все дело наверное в том, где именно производился препарат и спортсмены каких стран его принимают. Я считаю, что такой выборочный подход в спорте недопустим."
Величайший американский пловец Майкл Фелпс был более категоричен, отметив, что американский спорт был бы на последнем месте в мире, если бы американские спортсмены ели только отвратительные гамбургеры, запивая не менее отвратительной колой. "Это просто смешно, запрещая восточноевропейский мельдоний, но разрешая его американские аналоги. На кого это все расчитано, на полных идиотов, далеких от американского спорта?" - риторически спрашивает Майкл.
https://pikabu.ru/story/maykl_felps_ser ... ya_4055336
Величайший американский пловец Майкл Фелпс был более категоричен, отметив, что американский спорт был бы на последнем месте в мире, если бы американские спортсмены ели только отвратительные гамбургеры, запивая не менее отвратительной колой. "Это просто смешно, запрещая восточноевропейский мельдоний, но разрешая его американские аналоги. На кого это все расчитано, на полных идиотов, далеких от американского спорта?" - риторически спрашивает Майкл.
https://pikabu.ru/story/maykl_felps_ser ... ya_4055336
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):Значит Алана Эшли уволят из НОК. Или сам уйдет.
Явно недоработал Эшли в этом плане. Недокормил спортсменов. Пора отвечать и нести ответственность.
А вам-то не пофиг? Или поторопить его хотите?
Re: Олимпиада
Мутко и глава ОКР виновны у нас,там виновен Эшли.Сравниваемся.
Мы им избрали Трампа,они нам изберут.Кого -пока не знаю.Может Собчак,или Явлинского.
Бюджет США на влияние в России выделил более 1 млрд долларов США.
Вы Шварц,как знаток троллинга,не протроллили о высказывании Вильямс и Фелпса . Почему?
Мы им избрали Трампа,они нам изберут.Кого -пока не знаю.Может Собчак,или Явлинского.
Бюджет США на влияние в России выделил более 1 млрд долларов США.
Вы Шварц,как знаток троллинга,не протроллили о высказывании Вильямс и Фелпса . Почему?
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):
Вы Шварц,как знаток троллинга,не протроллили о высказывании Вильямс и Фелпса . Почему?
В непонятках, да? В посте том практически не было ваших слов, вашей обычной тупой отсебятины ну разве что
ivanes писал(а):Серена Уильям заявила, что...
Назвать даму сэром! Мерзавец! (С)
Re: Олимпиада
Жизнь по понятиям я бы принял,если бы жил в Рязани.Это Вы называете Уильямс сэром.ОНА ЗАЯВИЛА,а НЕ ОН (сэр) ЗАЯВИЛ.Грамотей хренов! Отсебятина.
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):Это Вы называете Уильямс сэром.ОНА ЗАЯВИЛА,а НЕ ОН (сэр) ЗАЯВИЛ.Грамотей хренов! Отсебятина.
Старый .... ты хоть читай, что ты пишешь
ivanes писал(а):Серена Уильям заявила, что ...
Уильям это принц.... а ты дурень
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