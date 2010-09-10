Олимпиада

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3782
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Олимпиада

Сообщение Шварц » Сегодня, 09:27

ivanes писал(а):Все вопросы на ...


У меня нет вопросов :lol: Все же понятно, дурень - он и в Африке дурень :lol:
И у тебя по этому поводу возражений тоже нет... Пусть все так и будет :mrgreen:
Но пиши грамотно, если хочешь донести до читающих свои бредовые или чужие мысли, кое-как тобой понятые в силу возраста... Знаешь, циферки и буковки... и даже запятые имеют определенный смысл.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6374
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:26

В Рязани дураков меньше чем в Африке? Статистика говорит,что примерно таких 5% от населения.
Зайдите на сайт Психбольницы.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6374
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:49

На ул Баженова -800 коек.с. Виша Шацкого района 640 коек.Чучково -250 коек.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3782
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Олимпиада

Сообщение Шварц » Сегодня, 13:23

ivanes писал(а):В Рязани дураков меньше чем в Африке? Статистика говорит,что примерно таких 5% от населения.
Зайдите на сайт Психбольницы.
На ул Баженова -800 коек.с. Виша Шацкого района 640 коек.Чучково -250 коек.


Дед, в данном случае я легко поверю тебе на слово :lol:
Даже, если ты скажешь, что ты на некоторых из этих коек успел полежать :lol:
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