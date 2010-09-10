Олимпиада
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Re: Олимпиада
ivanes писал(а):Все вопросы на ...
У меня нет вопросов Все же понятно, дурень - он и в Африке дурень
И у тебя по этому поводу возражений тоже нет... Пусть все так и будет
Но пиши грамотно, если хочешь донести до читающих свои бредовые или чужие мысли, кое-как тобой понятые в силу возраста... Знаешь, циферки и буковки... и даже запятые имеют определенный смысл.
Re: Олимпиада
В Рязани дураков меньше чем в Африке? Статистика говорит,что примерно таких 5% от населения.
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Re: Олимпиада
На ул Баженова -800 коек.с. Виша Шацкого района 640 коек.Чучково -250 коек.
Re: Олимпиада
ivanes писал(а):В Рязани дураков меньше чем в Африке? Статистика говорит,что примерно таких 5% от населения.
Зайдите на сайт Психбольницы.
На ул Баженова -800 коек.с. Виша Шацкого района 640 коек.Чучково -250 коек.
Дед, в данном случае я легко поверю тебе на слово
Даже, если ты скажешь, что ты на некоторых из этих коек успел полежать
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