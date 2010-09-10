Олимпиада

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3783
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Олимпиада

Сообщение Шварц » 05 мар 2018, 09:27

ivanes писал(а):Все вопросы на ...


У меня нет вопросов :lol: Все же понятно, дурень - он и в Африке дурень :lol:
И у тебя по этому поводу возражений тоже нет... Пусть все так и будет :mrgreen:
Но пиши грамотно, если хочешь донести до читающих свои бредовые или чужие мысли, кое-как тобой понятые в силу возраста... Знаешь, циферки и буковки... и даже запятые имеют определенный смысл.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6381
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 05 мар 2018, 12:26

В Рязани дураков меньше чем в Африке? Статистика говорит,что примерно таких 5% от населения.
Зайдите на сайт Психбольницы.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6381
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » 05 мар 2018, 12:49

На ул Баженова -800 коек.с. Виша Шацкого района 640 коек.Чучково -250 коек.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3783
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Олимпиада

Сообщение Шварц » 05 мар 2018, 13:23

ivanes писал(а):В Рязани дураков меньше чем в Африке? Статистика говорит,что примерно таких 5% от населения.
Зайдите на сайт Психбольницы.
На ул Баженова -800 коек.с. Виша Шацкого района 640 коек.Чучково -250 коек.


Дед, в данном случае я легко поверю тебе на слово :lol:
Даже, если ты скажешь, что ты на некоторых из этих коек успел полежать :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6381
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:33

Я не все данные сообщил.Есть еще Румянцевсий психиатрический пансионат,есть и частные больницы
Примерно в РОПНД на учете состоят более 10 тыс жителей Рязани и области.
Шварц есть официальный сайт и там есть кое-какие данные.И не надо там лежать,чтобы знать положение с психами.

Главный принцип нашей работы - координация усилий направленных на пропаганду ценности психического здоровья. Создание позитивного общественного имиджа психиатрической службы.
Данный сайт является дополнительной возможностью сделать работу учреждения максимально открытой.
В последнее время рязанский психоневрологический диспансер все более переходит от проблем лечения психических заболеваний к решению задач по формированию психического здоровья. Внимание переносится с лечения психических расстройств на социально-психологическую помощь населению

Подробнее: http://ryazan.cataloxy.ru/firms/www.rokpd.uzrf.ru.htm
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3783
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Олимпиада

Сообщение Шварц » Сегодня, 13:25

ivanes писал(а):Я не все данные сообщил.Есть еще Румянцевсий психиатрический пансионат,есть и частные больницы
Примерно в РОПНД на учете состоят более 10 тыс жителей Рязани и области.



Да конечно, ты кое-что утаил по привычке... Твои явки - Канатчикова дача, что на Загородном шоссе :mrgreen:
куда карточку учета перевели :twisted:
ivanes писал(а):Шварц есть официальный сайт и там есть кое-какие данные.И не надо там лежать,чтобы знать положение с психами.



Да понял я :lol: ты успел за долгую жизнь изучить там все обстоятельно... благо бесплатно же было :D
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6381
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:42

НАГРАДЫ за Награды

ОИ-2006 Турин.Мужчины получили Land Cruiser 100, женщины Lexus RX 300
ОИ-2008 Пекин Муж-BMW X5 ,жен-BMW X3

ОИ-2010 Ванкувер за золотую медаль -AUDI Q7, AUDI Q5.бронза -AUDI A4
ОИ-2012 Лондон за золото-AUDI A8, серебро AUDI A7,бронза - AUDI A6
ОИ-2014 Сочи за золото -MERCEDES GL<серебро-Мерс ML,бронза - Мерс GLK
ОИ-2016 Рио золото-BMW X6, серебро BMW X4, бронза -BMW X3
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6381
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Олимпиада

Сообщение ivanes » Сегодня, 18:24

Как оцениваются в России олимпийские медали
Золотые 1994г $ 15тыс,1996-2006г-$50 тыс, 2008-2010г - 100 тыс евро,2012-2018г-4 млн руб
Серебряные 1994г -$10тыс,1996-2006г -$20тыс, 2008-2010г- 50 тыс евро,2012-2018г -2,5 млн руб
Бронзовые 1994г-$5 тыс,1996-2006 г -$ 10тыс, 2008-2010г-40 тыс евро,2012-2018г- 1,7 млн руб
Например Большунов,лыжник за 4 медали получил в сумме 16,7 млн руб.
Хоккеист Олег Капризов подарил детскому своему тренеру автомобиль Hyundai Creta.
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