Сообщение Шварц » 05 мар 2018, 09:27

ivanes писал(а): Все вопросы на ...



У меня нет вопросовВсе же понятно, дурень - он и в Африке дуреньИ у тебя по этому поводу возражений тоже нет... Пусть все так и будетНо пиши грамотно, если хочешь донести до читающих свои бредовые или чужие мысли, кое-как тобой понятые в силу возраста... Знаешь, циферки и буковки... и даже запятые имеют определенный смысл.