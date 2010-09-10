Сообщение ivanes » Сегодня, 09:41

Зимние олимпийские игры 2006 в Турине.Итальянская полиция в доме расположения Сборной Австрии обнаружила использованные и неиспользованные медицинские принадлежности.вт.ч шприцы.Спортивный директор сборной Маркус Гандлер Австрии шокирован действиями итальянской полиции.Генсек НОК Австрии Хайнц Юнгвирт пожаловался Президенту МОК Жаку Роге и тот согласился с протестом сборной Австрии.

К инциденту подключились:

-Министр спорта Австрии.

-Канцлер Австрии

-СМИ

- тренеры сборной по лыжным и всем зимним видам спорта Австрии.

Все набросились на итальянскую полицию и ее действия.

Через сутки после инцидента биатлонисты сборной Австрии сбежали их олимпийской деревни.

Это были Вольфганг Пернер и Вольфганг Роттман.

Ныне австрийская полиция ведет обыск и дознания членов команды биатлонистов России,якобы по информации от Родченкова и др.лиц.Якобы они применяли допинг на ОИ-2013 и 2017г. А отдельные значительно позже.

Тогда австриякам это сошло с рук. Закона о применении допинга не было?

Австрийского лыжника Вальтер Майер уличили в "кровяном допинге" на ОИ в Солт-Лейк-Сити. Пожизненно дисквалифицирован и не осужден на 3 года лишения свободы.