баскетбол

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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shark5115
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 20:46

баскетбол

Сообщение shark5115 » 06 фев 2014, 20:52

Подскажите где возможно поиграть в баскетбол в спортивном зале??в аренду где можно снять.ну или секции
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Shoroh30
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 00:39

Re: баскетбол

Сообщение Shoroh30 » 16 авг 2014, 17:23

по школам пройдись, если есть свободное время и сговорчивый персонал, сдадут и недорого. Мы раньше только по школам и играли
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: баскетбол

Сообщение xoxol77 » 23 авг 2014, 18:50

В ДП кто-нибудь играет? Хотелось бы присоединится.
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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: баскетбол

Сообщение Gabi » 22 мар 2016, 00:46

Давненько я не играла в баскетбол.
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Markpetrov777
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 15:19

Re: баскетбол

Сообщение Markpetrov777 » 30 авг 2016, 15:23

Как раз сейчас собираю отзывы бк марафон. Спасибо за информацию! Планирую ставить там не только на баскетбол, но и на другие виды спорта. На сколько я понял, там хорошие линии и на футбол, и на теннис
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Dolet
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 16:41

Re: баскетбол

Сообщение Dolet » 5 минут назад

Markpetrov777, посоветовал бы тогда в Винлайн играть, там коэфы на события повыше, плюс бонусы периодически разыгрывают всякие.
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