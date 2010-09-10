баскетбол
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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баскетбол
Подскажите где возможно поиграть в баскетбол в спортивном зале??в аренду где можно снять.ну или секции
Re: баскетбол
по школам пройдись, если есть свободное время и сговорчивый персонал, сдадут и недорого. Мы раньше только по школам и играли
Re: баскетбол
В ДП кто-нибудь играет? Хотелось бы присоединится.
Re: баскетбол
Давненько я не играла в баскетбол.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 авг 2016, 15:19
Re: баскетбол
Как раз сейчас собираю отзывы бк марафон. Спасибо за информацию! Планирую ставить там не только на баскетбол, но и на другие виды спорта. На сколько я понял, там хорошие линии и на футбол, и на теннис
Re: баскетбол
Markpetrov777, посоветовал бы тогда в Винлайн играть, там коэфы на события повыше, плюс бонусы периодически разыгрывают всякие.
6 сообщений • Страница 1 из 1
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