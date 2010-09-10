баскетбол
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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баскетбол
Подскажите где возможно поиграть в баскетбол в спортивном зале??в аренду где можно снять.ну или секции
Re: баскетбол
по школам пройдись, если есть свободное время и сговорчивый персонал, сдадут и недорого. Мы раньше только по школам и играли
Re: баскетбол
В ДП кто-нибудь играет? Хотелось бы присоединится.
Re: баскетбол
Давненько я не играла в баскетбол.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 авг 2016, 15:19
Re: баскетбол
Как раз сейчас собираю отзывы бк марафон. Спасибо за информацию! Планирую ставить там не только на баскетбол, но и на другие виды спорта. На сколько я понял, там хорошие линии и на футбол, и на теннис
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 апр 2017, 13:56
Re: баскетбол
Ставки на баскетбол и баскетбол это не одно и тоже)
Re: баскетбол
Ну да, не одно и то же, но вещи очень тесно переплетающиеся. Тоже часто ставлю с помощью фонбета https://sportstavki.online/fonbet-mobile, но только когда уверен в победе команды. Там очень много тонкостей, тренерует мозг.
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