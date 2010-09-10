Сообщение Samila » 58 минут назад

Главное на свадьбе – красивое платье. Гляньте, например, какой на vesilna.ua широкий спектр моделей, не то что раньше: белое с рюшечками и белое без рюшечек. Действительно, свадебные дизайнеры в наше время свою фантазию вообще не стесняют)

Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.