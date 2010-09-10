Чем разнообразить свадьбу?
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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Re: Чем разнообразить свадьбу?
narnil писал(а):Shoroh30 писал(а):свадьба отпразднованная на островах - оч. разнообразит сие мероприятие))
У нас и островов то нет
Ага всё там есть.
По теме, мы вот решили друзьям заказать что-то не обычное и сейчас ищем. Свадьба осенью будет, смотрю конечно ничего интересного тут не предложили.
Вообще думаем заказать на свадьбу пирамиду либо шоколадницу, но пока размышляем.
p.s. пирамида кстати прикольно для гостей, смотрели пару видео, люди реально в шоке.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Да, здесь очень весело) Но я бы украсила зал фото молодых(сделали история их знакомства фотом на стенах) и сделали классный кенди бар) ну крутую тамаду и свадьба будет просто супер)
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Customer писал(а):Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же.
Весело )
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Customer писал(а):Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же.
Заказали пирамиду кстати, посмотреть можно на 6-ой фотке http://svadba-36.ru/piramidyi-iz-bokalov-shampanskogo/ , вышло кстати очень даже ничего.
Иногда было такое ощущение, что она сейчас упадет и гостям это не очень понравиться.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
устройте невесте девичник в секс.рф на курсах орального секса, вот вам будет разнообразие)) единственный минус - до москвы придется их везти
Re: Чем разнообразить свадьбу?
молочница писал(а):устройте невесте девичник в секс.рф на курсах орального секса, вот вам будет разнообразие)) единственный минус - до москвы придется их везти
Такой бред..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
Re: Чем разнообразить свадьбу?
вообще то могу предложить обряд снятия фаты,делают редко ,но интересно смотрится.кстати в Рязани многие вообще не в курсе.
также возможен выезд на природу в стиле пикника,тоже классно,но для аппаратуры нужен бензогенератор(однако только в теплое время года).Да и что думать ищите хорошего ведущего и советуйтесь,нормальный ведущий даже если вас не устроит то что есть,придумает вместе с вами.Если нет денег на ведушего,можете обращаться в личку,будет время помогу.однако не сильно нажимайте,хорошо?
также возможен выезд на природу в стиле пикника,тоже классно,но для аппаратуры нужен бензогенератор(однако только в теплое время года).Да и что думать ищите хорошего ведущего и советуйтесь,нормальный ведущий даже если вас не устроит то что есть,придумает вместе с вами.Если нет денег на ведушего,можете обращаться в личку,будет время помогу.однако не сильно нажимайте,хорошо?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Разнообразите свадьбу тем что на ней не будет драк-оригинально и не как у всех)))))))))))
Re: Чем разнообразить свадьбу?
jghfhgddfs (со слов ) На 40 свадеб одного из прошлых лет примерно 4 драки, из них 3 - не в зале. Не в зале может и больше, но это уже и не на свадьбе.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Скушно без плакатов про взятие Одессы и Харькова.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Главное на свадьбе – красивое платье. Гляньте, например, какой на vesilna.ua широкий спектр моделей, не то что раньше: белое с рюшечками и белое без рюшечек. Действительно, свадебные дизайнеры в наше время свою фантазию вообще не стесняют)
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Приветственный коктейль для ожидающих жениха с невестой .. Ммм .. Приятно..
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