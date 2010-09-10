Чем разнообразить свадьбу?

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Doniela
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 10:22
Откуда: Рязань

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Doniela » 18 авг 2015, 10:30

narnil писал(а):
Shoroh30 писал(а):свадьба отпразднованная на островах - оч. разнообразит сие мероприятие))

У нас и островов то нет :P

Ага всё там есть.

По теме, мы вот решили друзьям заказать что-то не обычное и сейчас ищем. Свадьба осенью будет, смотрю конечно ничего интересного тут не предложили.

Вообще думаем заказать на свадьбу пирамиду либо шоколадницу, но пока размышляем.
Изображение


p.s. пирамида кстати прикольно для гостей, смотрели пару видео, люди реально в шоке.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Customer » 18 авг 2015, 10:41

Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же. :D
Ты - это ты, а я - это я.
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Юлиана
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 дек 2014, 16:21

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Юлиана » 18 авг 2015, 16:00

Да, здесь очень весело) Но я бы украсила зал фото молодых(сделали история их знакомства фотом на стенах) и сделали классный кенди бар) ну крутую тамаду и свадьба будет просто супер)
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Doniela
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 10:22
Откуда: Рязань

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Doniela » 31 авг 2015, 10:54

Customer писал(а):Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же. :D


Весело )
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Doniela
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 10:22
Откуда: Рязань

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Doniela » 11 сен 2015, 10:01

Customer писал(а):Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же. :D


Заказали пирамиду кстати, посмотреть можно на 6-ой фотке http://svadba-36.ru/piramidyi-iz-bokalov-shampanskogo/ , вышло кстати очень даже ничего.
Иногда было такое ощущение, что она сейчас упадет и гостям это не очень понравиться.
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молочница
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 23:17

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение молочница » 11 сен 2015, 23:18

устройте невесте девичник в секс.рф на курсах орального секса, вот вам будет разнообразие)) единственный минус - до москвы придется их везти :lol: :lol: :lol:
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Doniela
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 10:22
Откуда: Рязань

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Doniela » 14 сен 2015, 13:20

молочница писал(а):устройте невесте девичник в секс.рф на курсах орального секса, вот вам будет разнообразие)) единственный минус - до москвы придется их везти :lol: :lol: :lol:


Такой бред..
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александр С
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение александр С » 01 ноя 2015, 19:32

вообще то могу предложить обряд снятия фаты,делают редко ,но интересно смотрится.кстати в Рязани многие вообще не в курсе.
также возможен выезд на природу в стиле пикника,тоже классно,но для аппаратуры нужен бензогенератор(однако только в теплое время года).Да и что думать ищите хорошего ведущего и советуйтесь,нормальный ведущий даже если вас не устроит то что есть,придумает вместе с вами.Если нет денег на ведушего,можете обращаться в личку,будет время помогу.однако не сильно нажимайте,хорошо?
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jghfhgddfs
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение jghfhgddfs » 11 ноя 2016, 15:36

Разнообразите свадьбу тем что на ней не будет драк-оригинально и не как у всех)))))))))))
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Док » 19 дек 2016, 00:11

jghfhgddfs (со слов :wink:) На 40 свадеб одного из прошлых лет примерно 4 драки, из них 3 - не в зале. Не в зале может и больше, но это уже и не на свадьбе.
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение UNCLE1911 » 21 дек 2016, 22:17

Скушно без плакатов про взятие Одессы и Харькова.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Samila
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 май 2016, 17:41

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Samila » 14 фев 2017, 12:09

Главное на свадьбе – красивое платье. Гляньте, например, какой на vesilna.ua широкий спектр моделей, не то что раньше: белое с рюшечками и белое без рюшечек. Действительно, свадебные дизайнеры в наше время свою фантазию вообще не стесняют)
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
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www.prosvadbu.ru
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 17:49
Контактная информация:
Контактная информация пользователя www.prosvadbu.ru

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение www.prosvadbu.ru » Сегодня, 18:00

Интересно смотрится бармен-шоу, вырезание фигур изо льда, цыгане с реальным медведем)
Удивлять можно разными шоу, но превращать свадьбу в цирк тоже не хочется. Вот если бы традицию классную сделать - было бы здорово, и гостей всех привлечь. Например, устроить посадку яблоневого сада рядом с домом или просто небольшое деревце посадить вдвоем с мужем на свадьбе, а каждый гость должен полить/что-о сказать...
Или в течение всей свадьбы рассказывать гостям о себе: о своих увлечениях, достижениях, детстве. Не слайд-шоу из старых фотографий показать, а именно рассказывать.
Удивляйте не шоу, а собой )))
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