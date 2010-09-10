Чем разнообразить свадьбу?

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Doniela
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 10:22
Откуда: Рязань

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Doniela » 18 авг 2015, 10:30

narnil писал(а):
Shoroh30 писал(а):свадьба отпразднованная на островах - оч. разнообразит сие мероприятие))

У нас и островов то нет :P

Ага всё там есть.

По теме, мы вот решили друзьям заказать что-то не обычное и сейчас ищем. Свадьба осенью будет, смотрю конечно ничего интересного тут не предложили.

Вообще думаем заказать на свадьбу пирамиду либо шоколадницу, но пока размышляем.
Изображение


p.s. пирамида кстати прикольно для гостей, смотрели пару видео, люди реально в шоке.
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Customer » 18 авг 2015, 10:41

Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же. :D
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Юлиана
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 дек 2014, 16:21

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Юлиана » 18 авг 2015, 16:00

Да, здесь очень весело) Но я бы украсила зал фото молодых(сделали история их знакомства фотом на стенах) и сделали классный кенди бар) ну крутую тамаду и свадьба будет просто супер)
Вернуться к началу
Doniela
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 10:22
Откуда: Рязань

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Doniela » 31 авг 2015, 10:54

Customer писал(а):Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же. :D


Весело )
Вернуться к началу
Doniela
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 10:22
Откуда: Рязань

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Doniela » 11 сен 2015, 10:01

Customer писал(а):Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же. :D


Заказали пирамиду кстати, посмотреть можно на 6-ой фотке http://svadba-36.ru/piramidyi-iz-bokalov-shampanskogo/ , вышло кстати очень даже ничего.
Иногда было такое ощущение, что она сейчас упадет и гостям это не очень понравиться.
Вернуться к началу
молочница
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 23:17

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение молочница » 11 сен 2015, 23:18

устройте невесте девичник в секс.рф на курсах орального секса, вот вам будет разнообразие)) единственный минус - до москвы придется их везти :lol: :lol: :lol:
Вернуться к началу
Doniela
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 10:22
Откуда: Рязань

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Doniela » 14 сен 2015, 13:20

молочница писал(а):устройте невесте девичник в секс.рф на курсах орального секса, вот вам будет разнообразие)) единственный минус - до москвы придется их везти :lol: :lol: :lol:


Такой бред..
Вернуться к началу
jghfhgddfs
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение jghfhgddfs » 11 ноя 2016, 15:36

Разнообразите свадьбу тем что на ней не будет драк-оригинально и не как у всех)))))))))))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Док » 19 дек 2016, 00:11

jghfhgddfs (со слов :wink:) На 40 свадеб одного из прошлых лет примерно 4 драки, из них 3 - не в зале. Не в зале может и больше, но это уже и не на свадьбе.
Your friend in time Emmet L.Brown
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение UNCLE1911 » 21 дек 2016, 22:17

Скушно без плакатов про взятие Одессы и Харькова.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2017, 23:10

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Lana4512 » 09 июн 2017, 15:33

Можно еще красиво украсить праздничный зал воздушными шариками https://shar-i.ru Брат недавно женился, они там оформление заказывали, очень красиво получилось и красочно, а главное необычно. И по деньгам относительно недорого
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение Зинаидушка » 29 авг 2017, 14:55

Запуск китайских фонариков - недорого и эффектно
Вернуться к началу
Аватара пользователя
viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение viktorcok » 25 ноя 2017, 16:59

Мне очень понравилась свадьба моей близкой подруги, без столовки с тазиками еды. Был выезд на природу, красивые беседки, оформленные цветами и шарами. Еда была просто наивкуснейшая, легкая. Столы ломились от этой красоты: салатики, горячее, на закуску различные канапе, тартинки. Вкуснятина))) Но, знаете, очень удивилась, когда узнала, что все это можно заказать на выезд, тебе приготовят к назначенному сроку и привезут, туда, куда пожелаешь, хочешь, можно с посудой, и с официантами, на твой вкус и за твои деньги. Разнообразие не помешает, вот вам вариант http://3f-delivery.ru/. Для тех, у кого мало свободного времени и кто очень любит вкусно, изысканно поесть и удивить своих гостей. У моей подружки получилось)))
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Чем разнообразить свадьбу

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 15:19

Всем привет уже 12 декабря свадьба, а я никак не могу придумать что с гостями делать холодно будет катать их с нами. регистрация в 11:45, а ресторан в 17:00. Есть варианты? помогите пожалуйста
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Свадьба в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей