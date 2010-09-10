Чем разнообразить свадьбу?
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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Re: Чем разнообразить свадьбу?
narnil писал(а):Shoroh30 писал(а):свадьба отпразднованная на островах - оч. разнообразит сие мероприятие))
У нас и островов то нет
Ага всё там есть.
По теме, мы вот решили друзьям заказать что-то не обычное и сейчас ищем. Свадьба осенью будет, смотрю конечно ничего интересного тут не предложили.
Вообще думаем заказать на свадьбу пирамиду либо шоколадницу, но пока размышляем.
p.s. пирамида кстати прикольно для гостей, смотрели пару видео, люди реально в шоке.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Да, здесь очень весело) Но я бы украсила зал фото молодых(сделали история их знакомства фотом на стенах) и сделали классный кенди бар) ну крутую тамаду и свадьба будет просто супер)
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Customer писал(а):Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же.
Весело )
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Customer писал(а):Пирамида? Оригинально! Только смотрите, что бы кто нибудь из нетрезвых гостей не сделал так же.
Заказали пирамиду кстати, посмотреть можно на 6-ой фотке http://svadba-36.ru/piramidyi-iz-bokalov-shampanskogo/ , вышло кстати очень даже ничего.
Иногда было такое ощущение, что она сейчас упадет и гостям это не очень понравиться.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
устройте невесте девичник в секс.рф на курсах орального секса, вот вам будет разнообразие)) единственный минус - до москвы придется их везти
Re: Чем разнообразить свадьбу?
молочница писал(а):устройте невесте девичник в секс.рф на курсах орального секса, вот вам будет разнообразие)) единственный минус - до москвы придется их везти
Такой бред..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Разнообразите свадьбу тем что на ней не будет драк-оригинально и не как у всех)))))))))))
Re: Чем разнообразить свадьбу?
jghfhgddfs (со слов ) На 40 свадеб одного из прошлых лет примерно 4 драки, из них 3 - не в зале. Не в зале может и больше, но это уже и не на свадьбе.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Скушно без плакатов про взятие Одессы и Харькова.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Можно еще красиво украсить праздничный зал воздушными шариками https://shar-i.ru Брат недавно женился, они там оформление заказывали, очень красиво получилось и красочно, а главное необычно. И по деньгам относительно недорого
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Запуск китайских фонариков - недорого и эффектно
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Мне очень понравилась свадьба моей близкой подруги, без столовки с тазиками еды. Был выезд на природу, красивые беседки, оформленные цветами и шарами. Еда была просто наивкуснейшая, легкая. Столы ломились от этой красоты: салатики, горячее, на закуску различные канапе, тартинки. Вкуснятина))) Но, знаете, очень удивилась, когда узнала, что все это можно заказать на выезд, тебе приготовят к назначенному сроку и привезут, туда, куда пожелаешь, хочешь, можно с посудой, и с официантами, на твой вкус и за твои деньги. Разнообразие не помешает, вот вам вариант http://3f-delivery.ru/. Для тех, у кого мало свободного времени и кто очень любит вкусно, изысканно поесть и удивить своих гостей. У моей подружки получилось)))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Чем разнообразить свадьбу
Всем привет уже 12 декабря свадьба, а я никак не могу придумать что с гостями делать холодно будет катать их с нами. регистрация в 11:45, а ресторан в 17:00. Есть варианты? помогите пожалуйста
- Kristinaksi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: Чем разнообразить свадьбу?
сделайте #тэгвашейсвадьбы и пусть все постят фотки с ним, а за самые крутые будут призы)
Re: Чем разнообразить свадьбу?
квартет, а всех гостей обязать быть во фраках (в прокат взять естессно) и вечерних платьях. Но жена с тещей не дали, они серые люди,
Re: Чем разнообразить свадьбу?
По теме, мы вот решили друзьям заказать что-то не обычное и сейчас ищем. Свадьба осенью будет, смотрю конечно ничего интересного тут не предложили.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Посмотрю, спасибо
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Свадьбы и не бывают скучными.
Re: Чем разнообразить свадьбу?
Всегда найдётся человек, который разнообразит свадьбу) и запомнится гостям.
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