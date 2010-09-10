Чем разнообразить свадьбу?

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Чем разнообразить свадьбу?

Сообщение derigor » Сегодня, 10:44

Если вам очень хочется необычной свадьбы, то можно придумать тематическую вечеринку, на которой гостям не будет скучно и заставит подготовиться к свадьбе, придумать наряд, отличающийся от классики. Мне, например, очень нравится стиль показа моды Met Gala и он достаточно торжественно выглядит для тематической свадьбы. Есть магазин с украшениями стиля Met Gala https://sndecor.ru/crowns , потрясающие короны, цепочки для тела даже невесте будут в тему. Гостям точно запомнится такая свадьба.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Свадьба в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость