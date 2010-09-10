Чем разнообразить свадьбу?
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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Re: Чем разнообразить свадьбу?
Если вам очень хочется необычной свадьбы, то можно придумать тематическую вечеринку, на которой гостям не будет скучно и заставит подготовиться к свадьбе, придумать наряд, отличающийся от классики. Мне, например, очень нравится стиль показа моды Met Gala и он достаточно торжественно выглядит для тематической свадьбы. Есть магазин с украшениями стиля Met Gala https://sndecor.ru/crowns , потрясающие короны, цепочки для тела даже невесте будут в тему. Гостям точно запомнится такая свадьба.
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