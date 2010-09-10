Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

derigor Гость RZN.info Сообщения: 124 Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30 Re: Чем разнообразить свадьбу? Цитата Сообщение derigor » Сегодня, 10:44 Если вам очень хочется необычной свадьбы, то можно придумать тематическую вечеринку, на которой гостям не будет скучно и заставит подготовиться к свадьбе, придумать наряд, отличающийся от классики. Мне, например, очень нравится стиль показа моды Met Gala и он достаточно торжественно выглядит для тематической свадьбы. Есть магазин с украшениями стиля Met Gala https://sndecor.ru/crowns , потрясающие короны, цепочки для тела даже невесте будут в тему. Гостям точно запомнится такая свадьба. Вернуться к началу

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