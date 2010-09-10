Где купить монеты Сочи 2014
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Где купить монеты Сочи 2014
Видела что есть юбилейные монеты СОЧИ 2014 выпущенные в честь олимпиады, но нигде в нашем городе их не нашла. Может кто мне продаст у кого есть? Я готова купить их по 50 рублей.
Re: Где купить монеты Сочи 2014
Lena1987 писал(а):Видела что есть юбилейные монеты СОЧИ 2014 выпущенные в честь олимпиады, но нигде в нашем городе их не нашла. Может кто мне продаст у кого есть? Я готова купить их по 50 рублей.
Это которые обычные?
Или вы серебряные хотите по 50 рублей взять?
Если обычными, то могу поделиться у меня их много есть, но только 3 вида: факел, лучик и снежинка, талисманы.
Re: Где купить монеты Сочи 2014
Skob писал(а):Это которые обычные?
Или вы серебряные хотите по 50 рублей взять?
Если обычными, то могу поделиться у меня их много есть, но только 3 вида: факел, лучик и снежинка, талисманы.
Мне обычные )
А где можно с вами встретится?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Где купить монеты Сочи 2014
Могу сразу сказать, монеты можно купить в интернете. Я уже один раз так обжегся, пока знакомый не посоветовал обращаться сюда https://kremnica.ru/rossiya/sssr-yubileynye/ . Ассортимент у них действительно большой, вы точно можете найти, то что ищите.
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