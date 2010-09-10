Где купить монеты Сочи 2014

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Lena1987
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 00:17

Где купить монеты Сочи 2014

Сообщение Lena1987 » 08 фев 2014, 00:22

Видела что есть юбилейные монеты СОЧИ 2014 выпущенные в честь олимпиады, но нигде в нашем городе их не нашла. Может кто мне продаст у кого есть? Я готова купить их по 50 рублей.
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: Где купить монеты Сочи 2014

Сообщение Skob » 08 фев 2014, 00:27

Lena1987 писал(а):Видела что есть юбилейные монеты СОЧИ 2014 выпущенные в честь олимпиады, но нигде в нашем городе их не нашла. Может кто мне продаст у кого есть? Я готова купить их по 50 рублей.

Это которые обычные?
Изображение
Или вы серебряные хотите по 50 рублей взять?
Если обычными, то могу поделиться у меня их много есть, но только 3 вида: факел, лучик и снежинка, талисманы.
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Lena1987
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 00:17

Re: Где купить монеты Сочи 2014

Сообщение Lena1987 » 08 фев 2014, 20:44

Skob писал(а):Это которые обычные?
Изображение
Или вы серебряные хотите по 50 рублей взять?
Если обычными, то могу поделиться у меня их много есть, но только 3 вида: факел, лучик и снежинка, талисманы.

Мне обычные )
А где можно с вами встретится?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Где купить монеты Сочи 2014

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 18:45

Могу сразу сказать, монеты можно купить в интернете. Я уже один раз так обжегся, пока знакомый не посоветовал обращаться сюда https://kremnica.ru/rossiya/sssr-yubileynye/ . Ассортимент у них действительно большой, вы точно можете найти, то что ищите.
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