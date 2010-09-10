Сообщение Skob » 08 фев 2014, 00:27

Lena1987 писал(а): Видела что есть юбилейные монеты СОЧИ 2014 выпущенные в честь олимпиады, но нигде в нашем городе их не нашла. Может кто мне продаст у кого есть? Я готова купить их по 50 рублей.

Это которые обычные?Или вы серебряные хотите по 50 рублей взять?Если обычными, то могу поделиться у меня их много есть, но только 3 вида: факел, лучик и снежинка, талисманы.