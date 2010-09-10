электромонтаж
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: электромонтаж
Подскажите где большой выбор Шнайдера/Леграна/АББ... ???
Re: электромонтаж
Выключатели, проходные выключатели, розетки различного направления (ТВ, RJ45, 220)
Re: электромонтаж
Спасибо за подробный ответ
Re: электромонтаж
Скажите, пожалуйста, а сколько будут стоить работы по устройству заземления в частном доме 220в? Сначала хотел сделать сам, как описано здесь, но что-то подумал, что лучше довериться профессионалу)
Re: электромонтаж
Мой муж в этом году покупал http://www.rucabel.ru/ кабель магистральный
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