электромонтаж

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: электромонтаж

Сообщение Mike Fio » 20 ноя 2014, 18:52

Подскажите где большой выбор Шнайдера/Леграна/АББ... ???
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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: электромонтаж

Сообщение Mike Fio » 22 ноя 2014, 18:04

Выключатели, проходные выключатели, розетки различного направления (ТВ, RJ45, 220)
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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: электромонтаж

Сообщение Mike Fio » 24 ноя 2014, 12:29

Спасибо за подробный ответ
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BugiMen
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 20:01
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Re: электромонтаж

Сообщение BugiMen » 22 фев 2017, 18:36

Скажите, пожалуйста, а сколько будут стоить работы по устройству заземления в частном доме 220в? Сначала хотел сделать сам, как описано здесь, но что-то подумал, что лучше довериться профессионалу)
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dina84
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:51

Re: электромонтаж

Сообщение dina84 » Сегодня, 11:54

Мой муж в этом году покупал http://www.rucabel.ru/ кабель магистральный
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