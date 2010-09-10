электромонтаж

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: электромонтаж

Сообщение Mike Fio » 22 ноя 2014, 18:04

Выключатели, проходные выключатели, розетки различного направления (ТВ, RJ45, 220)
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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: электромонтаж

Сообщение Mike Fio » 24 ноя 2014, 12:29

Спасибо за подробный ответ
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dina84
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 май 2017, 11:51

Re: электромонтаж

Сообщение dina84 » 18 май 2017, 11:54

Мой муж в этом году покупал http://www.rucabel.ru/ кабель магистральный
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: электромонтаж

Сообщение Anatup » Вчера, 19:54

Очень много разных вариантов покупки в каталоге кабелей и проводов ПВС , для всех любителей работы с такими монтажными вещами, или электриками с опытом и без опыта работы, и их удовлетворения, о том, как можно заказать хороший и проверенный провод ПуВ 10.0, есть на сайте http://amaras.pro/catalog/kabel_provod/ который предложил мне столько всего интересного, теперь даже не знаю, что лучше выбрать и как с ними работать, ведь все легко и просто заказать, так как на сайте есть подробные и удобные инструкции. Очень классно и ответственно работают и даже могут предложить возможность 30 дневного обмена назад или на новое.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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