электромонтаж
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: электромонтаж
Выключатели, проходные выключатели, розетки различного направления (ТВ, RJ45, 220)
Re: электромонтаж
Спасибо за подробный ответ
Re: электромонтаж
Мой муж в этом году покупал http://www.rucabel.ru/ кабель магистральный
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: электромонтаж
Очень много разных вариантов покупки в каталоге кабелей и проводов ПВС , для всех любителей работы с такими монтажными вещами, или электриками с опытом и без опыта работы, и их удовлетворения, о том, как можно заказать хороший и проверенный провод ПуВ 10.0, есть на сайте http://amaras.pro/catalog/kabel_provod/ который предложил мне столько всего интересного, теперь даже не знаю, что лучше выбрать и как с ними работать, ведь все легко и просто заказать, так как на сайте есть подробные и удобные инструкции. Очень классно и ответственно работают и даже могут предложить возможность 30 дневного обмена назад или на новое.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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