Сообщение deggion » Сегодня, 16:05

remoo писал(а): Обязательно прятать проводку в гофре трубки? Обязательно прятать проводку в гофре трубки?

Если деревянный дом, то 100% обязательно и то некоторые умудряются забыть про это. Если у вас кирпичная постройка, то все равно для своей безопасности и вашей семье сделайте нормальную проводку, чтобы не было проблем. Лучше надежность и долговечность.