Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удаление де

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Виталий62
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:41
Откуда: Рязань
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Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удаление де

Сообщение Виталий62 » 27 фев 2014, 00:33

Мы оказываем услуги по резке деревьев любой сложности. Производим работы в труднодоступных для техники местах.

Работы проводятся с использованием ручной силы, электроинструментов и специального альпинистского снаряжения.

Наши специалисты в максимально короткие сроки прибудут на нужное вам место и проведут быстро и качественно работы по срезу дерева, его последующей распиловке, резке и разрубке, а так же растяжке и вывозу веток.
8-920-636-12-81
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удалени

Сообщение UNCLE1911 » 27 фев 2014, 10:58

Конкуренты Глена?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Виталий62
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:41
Откуда: Рязань
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Re: Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удалени

Сообщение Виталий62 » 28 фев 2014, 10:09

UNCLE1911 писал(а):Конкуренты Глена?

Лично не знаком с Гленом,но в Рязани он не один по деревьям специалист:)
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 647
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удаление де

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:53

Все мы знаем что от мха нужно избавляться только как он разрастется что я и сделал и обратился к специалистам, так как пред ведущие мои опыты заканчивались тратой времени и средств и без результатно, а приехали специалисты, сделали свое дело качественно и теперь не видно и даже нет запаха так что советую и вам помогут избавиться от https://ecobarrier.ru/izbavitsya-ot-mha мха.
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