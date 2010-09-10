Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удаление де
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:41
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удаление де
Мы оказываем услуги по резке деревьев любой сложности. Производим работы в труднодоступных для техники местах.
Работы проводятся с использованием ручной силы, электроинструментов и специального альпинистского снаряжения.
Наши специалисты в максимально короткие сроки прибудут на нужное вам место и проведут быстро и качественно работы по срезу дерева, его последующей распиловке, резке и разрубке, а так же растяжке и вывозу веток.
8-920-636-12-81
Работы проводятся с использованием ручной силы, электроинструментов и специального альпинистского снаряжения.
Наши специалисты в максимально короткие сроки прибудут на нужное вам место и проведут быстро и качественно работы по срезу дерева, его последующей распиловке, резке и разрубке, а так же растяжке и вывозу веток.
8-920-636-12-81
Re: Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удалени
Конкуренты Глена?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:41
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удалени
UNCLE1911 писал(а):Конкуренты Глена?
Лично не знаком с Гленом,но в Рязани он не один по деревьям специалист:)
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 647
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Работы с деревьями:удаление,Обработка от короеда,Удаление де
Все мы знаем что от мха нужно избавляться только как он разрастется что я и сделал и обратился к специалистам, так как пред ведущие мои опыты заканчивались тратой времени и средств и без результатно, а приехали специалисты, сделали свое дело качественно и теперь не видно и даже нет запаха так что советую и вам помогут избавиться от https://ecobarrier.ru/izbavitsya-ot-mha мха.
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