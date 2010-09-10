Сообщение Виталий62 » 27 фев 2014, 00:33

Мы оказываем услуги по резке деревьев любой сложности. Производим работы в труднодоступных для техники местах.



Работы проводятся с использованием ручной силы, электроинструментов и специального альпинистского снаряжения.



Наши специалисты в максимально короткие сроки прибудут на нужное вам место и проведут быстро и качественно работы по срезу дерева, его последующей распиловке, резке и разрубке, а так же растяжке и вывозу веток.

8-920-636-12-81