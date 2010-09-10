Конференция "Современная психологическая практика" (Рязань)
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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5 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 12:41
Конференция "Современная психологическая практика" (Рязань)
Уважаемые студенты психологических, педагогических и медицинских факультетов, специалисты-психологи и все, кто интересуется практической психологией!
4-6 апреля 2014 года в г. Рязани пройдет конференция "Современная психологическая практика" (пт. с 15.00; сб. и вс. с 10.00).
Приглашаем принять участие.
Фото афиши прикрепляю (клик по превью фото = большой размер афиши):
4-6 апреля 2014 года в г. Рязани пройдет конференция "Современная психологическая практика" (пт. с 15.00; сб. и вс. с 10.00).
Приглашаем принять участие.
Фото афиши прикрепляю (клик по превью фото = большой размер афиши):
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:18
Re: Конференция "Современная психологическая практика" (Ряза
Приглашаем на III Межрегиональную Научно-практическую конференцию "Современная психологическая практика " , которая состоится 4-6 апреля 2014 г по адресу ул. Шевченко , д. 34/2 . Вся информация по тел. 8-910-904-60-82 (Елена)
- Вложения
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- Есть возможность приобрести пригласительный билет по льготной цене !
- Объявление,-Реклама-конференции,-A4,-Рязань-2014,-v1-210,-Лена.jpg (124.23 КБ) 3380 просмотров
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 12:41
Re: Конференция "Современная психологическая практика" (Ряза
3-5 апреля 2015 г. в Рязани пройдет 4-я конференция «Современная психологическая практика» (картинка кликабельна)
Группа "вконтакте":
http://vk.com/rzn_conf2015
Группа "вконтакте":
http://vk.com/rzn_conf2015
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Конференция "Современная психологическая практика" (Рязань)
А кто знает, где можно купить оборудование для видеоконференций?
Re: Конференция "Современная психологическая практика" (Рязань)
Алексей Кобзарь писал(а):А кто знает, где можно купить оборудование для видеоконференций?
Ми дуже довго шукали магазини, і сайти, але будо дуже важко довіритись аби кому. Знайомий порадив https://avexpert.com.ua/uk/equipment/ob ... ferentsiy/ де можна будо придбати все обладнання для відеоконференцій. Ціни набагато кращі ніж на інших сайтах. Добрий вибір різних моделей.
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