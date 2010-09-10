Сообщение veterok2008 » 05 мар 2014, 19:57

Уважаемые студенты психологических, педагогических и медицинских факультетов, специалисты-психологи и все, кто интересуется практической психологией!4-6 апреля 2014 года в г. Рязани пройдет конференция "Современная психологическая практика" (пт. с 15.00; сб. и вс. с 10.00).Приглашаем принять участие.Фото афиши прикрепляю (клик по превью фото = большой размер афиши):