Конференция "Современная психологическая практика" (Рязань)

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veterok2008
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 авг 2008, 12:41

Конференция "Современная психологическая практика" (Рязань)

Сообщение veterok2008 » 05 мар 2014, 19:57

Уважаемые студенты психологических, педагогических и медицинских факультетов, специалисты-психологи и все, кто интересуется практической психологией!
4-6 апреля 2014 года в г. Рязани пройдет конференция "Современная психологическая практика" (пт. с 15.00; сб. и вс. с 10.00).
Приглашаем принять участие.
Фото афиши прикрепляю (клик по превью фото = большой размер афиши):
Изображение
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shko-elena
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:18

Re: Конференция "Современная психологическая практика" (Ряза

Сообщение shko-elena » 14 мар 2014, 09:37

Приглашаем на III Межрегиональную Научно-практическую конференцию "Современная психологическая практика " , которая состоится 4-6 апреля 2014 г по адресу ул. Шевченко , д. 34/2 . Вся информация по тел. 8-910-904-60-82 (Елена)
Вложения
Объявление,-Реклама-конференции,-A4,-Рязань-2014,-v1-210,-Лена.jpg
Есть возможность приобрести пригласительный билет по льготной цене !
Объявление,-Реклама-конференции,-A4,-Рязань-2014,-v1-210,-Лена.jpg (124.23 КБ) 3381 просмотр
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veterok2008
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 авг 2008, 12:41

Re: Конференция "Современная психологическая практика" (Ряза

Сообщение veterok2008 » 08 мар 2015, 13:00

3-5 апреля 2015 г. в Рязани пройдет 4-я конференция «Современная психологическая практика» (картинка кликабельна)
Изображение
Группа "вконтакте":
http://vk.com/rzn_conf2015
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Конференция "Современная психологическая практика" (Рязань)

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:52

А кто знает, где можно купить оборудование для видеоконференций?
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Конференция "Современная психологическая практика" (Рязань)

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 10:10

Алексей Кобзарь писал(а):А кто знает, где можно купить оборудование для видеоконференций?

Ми дуже довго шукали магазини, і сайти, але будо дуже важко довіритись аби кому. Знайомий порадив https://avexpert.com.ua/uk/equipment/ob ... ferentsiy/ де можна будо придбати все обладнання для відеоконференцій. Ціни набагато кращі ніж на інших сайтах. Добрий вибір різних моделей.
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