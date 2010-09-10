Крым (опрос)
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Крым (опрос)
Иосиф Кобзон утверждает, что предприниматель Вагиф Пейсахов взял у него в долг $25 млн, проиграл все в карты и не вернул деньги. Бизнесмена задержали, возбуждено уголовное дело. 28 июля в Одинцово прошло первое заседание суда. Должник признает, что деньги у народного артиста СССР брал, но считает себя невиновным.
https://www.gazeta.ru/social/2016/07/28/9716975.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2016/07/28/9716975.shtml
Re: Крым (опрос)
Сенатор от Крыма разработала законопроект о российской идеологии.
«В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России», — сказала сенатор на заседании правительства Крыма.
По ее мнению, мировоззрение должно отвечать целям духовного возрождения. Его нужно строить на памяти об исторических событиях, сыгравших роль в становлении нравственности народа, считает Ковитиди.
https://lenta.ru/news/2016/11/08/ideology/
Место её избрания определенным образом указывает на "высокий моральный авторитет" и право учить уму-разуму заблудшее население Старороссии
https://www.youtube.com/watch?v=QR0TxKit8Uk
«В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России», — сказала сенатор на заседании правительства Крыма.
По ее мнению, мировоззрение должно отвечать целям духовного возрождения. Его нужно строить на памяти об исторических событиях, сыгравших роль в становлении нравственности народа, считает Ковитиди.
https://lenta.ru/news/2016/11/08/ideology/
Место её избрания определенным образом указывает на "высокий моральный авторитет" и право учить уму-разуму заблудшее население Старороссии
https://www.youtube.com/watch?v=QR0TxKit8Uk
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Крым (опрос)
MrM писал(а):Сенатор от Крыма разработала законопроект о российской идеологии.
«В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России»,… мировоззрение должно отвечать целям духовного возрождения. Его нужно строить на памяти об исторических событиях, сыгравших роль в становлении нравственности народа, считает Ковитиди.
https://lenta.ru/news/2016/11/08/ideology/
Место её избрания определенным образом указывает на "высокий моральный авторитет" и право учить уму-разуму заблудшее население Старороссии
https://www.youtube.com/watch?v=QR0TxKit8Uk
Ну-с, начнем духовно возрождаться и становить на должный уровень свою нравственность, оттолкнувшись от недавних исторических событий:
https://youtu.be/_CD8BotxhK8?t=3m44s
Re: Крым (опрос)
Америка потратила десятилетие и много денег для утверждения американской нации. Россия также хочет утвердить российскую нацию. При многонациональном составе населения.
За США последовала Украина. Есть украинская нация.Это та же идеология.
Организация объединенных наций -ООН. По -факту Организация объединенных государств. ООГ.
За США последовала Украина. Есть украинская нация.Это та же идеология.
Организация объединенных наций -ООН. По -факту Организация объединенных государств. ООГ.
Re: Крым (опрос)
То есть ранее (до путинской российской нации) наши СМИ называли это явление бандеровщиной и насильственной ассимиляцией русского населения Новороссии в единую украинскую нацию. Теперь же получается что хохлы все делали правильно? Что бандеровщина реабилиторована? А бывшая хохлогражданка под это дело придумала адаптированный вариант бандеро-идеалогии?
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Крым (опрос)
MrM писал(а):То есть ранее (до путинской российской нации) наши СМИ называли это явление бандеровщиной и насильственной ассимиляцией русского населения Новороссии в единую украинскую нацию. Теперь же получается что хохлы все делали правильно? Что бандеровщина реабилиторована? А бывшая хохлогражданка под это дело придумала адаптированный вариант бандеро-идеалогии?
Ну не стоит искать глубокий смысл, там где его и следа нет В преддверии выборов-2018 за неимением горничной — успехов в экономике и развитии международных связей, будем спать с дворником — слушать и смотреть про «российскую нацию», про готовящийся выход очередного сервис-пака для президента — PUTIN-2000.SP3 и т.д. и т.п. захватывающие вещи: чем дальше, тем всё чудесатей и чудесатей.
Re: Крым (опрос)
Кто делает успехи в экономике? Население.Пока не заметил этого движения.РАН тратит почти 2 трлн руб в год. Что нового вы увидели в нашей экономике от деятельности РАН и массы отраслевых НИИ-ОКБ?
Как была удобна российская экономика 90-х годов для инвестиций. 8 млрд $ на конверсию,а точнее на закрытие предприятий ВПК,6 млрд$ на закрытие угольных шахт,4 млрд$ - на выборы Президента 1996г- при нос технологий (карусель, досрочное голосование и подтасовка протоколов).
«Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности — отнюдь не причуды и не результат случайного стечения обстоятельств. Нам дала их история. Они выстраданы нами, они зафиксированы в нашем житейском опыте и наших величайших документах, в наших традициях и обычаях. Наши ценности работают на нас, и поэтому мы живем с ними и готовы за них умереть».
Артур Шлезингер
Точная характеристика англичанина и американца дана Марком Твеном, который сказал: «Англичанин — человек, который делает что-либо, потому что так делали раньше. Американец — человек, который делает что-либо, потому что так раньше не делали»
Как была удобна российская экономика 90-х годов для инвестиций. 8 млрд $ на конверсию,а точнее на закрытие предприятий ВПК,6 млрд$ на закрытие угольных шахт,4 млрд$ - на выборы Президента 1996г- при нос технологий (карусель, досрочное голосование и подтасовка протоколов).
«Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности — отнюдь не причуды и не результат случайного стечения обстоятельств. Нам дала их история. Они выстраданы нами, они зафиксированы в нашем житейском опыте и наших величайших документах, в наших традициях и обычаях. Наши ценности работают на нас, и поэтому мы живем с ними и готовы за них умереть».
Артур Шлезингер
Точная характеристика англичанина и американца дана Марком Твеном, который сказал: «Англичанин — человек, который делает что-либо, потому что так делали раньше. Американец — человек, который делает что-либо, потому что так раньше не делали»
Re: Крым (опрос)
Провал легенды о "вежливых людях".
Практически тоже самое я писал в марте 2014 года (а всякие недоумки рассказывали сказки про референдум, мне рот затыкали и грозились забанить). Закон есть закон (как сказал Суворов ). Я сторонник конкретных определений. Если сказано в законе, что аннексия есть один из вариантов вооруженной агрессии - международного уголовного преступления, значит так оно и есть. Либо измените закон, либо сушите сухари для гаагской тюрьмы.
Трибунал в Гааге приравнял присоединение Крыма к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией.
Об этом говорится в отчете предварительного расследования прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда.
По мнению прокурора, вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля «когда Российская Федерация задействовала личный состав своих вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины».
Практически тоже самое я писал в марте 2014 года (а всякие недоумки рассказывали сказки про референдум, мне рот затыкали и грозились забанить). Закон есть закон (как сказал Суворов ). Я сторонник конкретных определений. Если сказано в законе, что аннексия есть один из вариантов вооруженной агрессии - международного уголовного преступления, значит так оно и есть. Либо измените закон, либо сушите сухари для гаагской тюрьмы.
Re: Крым (опрос)
Полное название — «Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённых на территории бывшей Югославии с 1991 года».
Международный уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
Россия сотрудничает с МУС и участвует в его работе в качестве наблюдателя.
Самым ярым противником деятельности МУС являются США.
Международный уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
Россия сотрудничает с МУС и участвует в его работе в качестве наблюдателя.
Самым ярым противником деятельности МУС являются США.
Re: Крым (опрос)
MrM писал(а):Провал легенды о "вежливых людях".
...Закон есть закон (как сказал Суворов ). Я сторонник конкретных определений. Если сказано в законе...значит так оно и есть. Либо измените закон, либо сушите сухари ...
Re: Крым (опрос)
сам придумал теоретик?ivanes писал(а):Самым ярым противником деятельности МУС являются США.
Re: Крым (опрос)
Шварц писал(а):В добрый путь!
Третий комитет ООН принял документ, осуждающий действия России на территории Крыма и призывающий Москву допустить на полуостров независимых наблюдателей и правозащитников
Третий комитет ООН принял документ по поводу ситуации в Крыму, инициированный украинскими дипломатами. В нем Крым и Севастополь называются «временно оккупированными Россией территориями» и осуждается установление там российской правовой системы.
Также в документе осуждается ущемление прав человека, дискриминационные меры в отношении жителей полуострова. В этой связи авторы бумаги «настоятельно призывают Россию» положить конец произвольным задержаниям и пыткам, освободить незаконно осужденных украинских граждан, отозвать решение о объявлении экстремистской организацией Меджлиса крымско-татарского народа, а также обеспечить доступ в Крым международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/16/11/2016/582badc29a7947b3051328d3
Re: Крым (опрос)
MrM писал(а):Третий комитет ООН принял документ, осуждающий действия России на территории Крыма и призывающий Москву допустить на полуостров независимых наблюдателей и правозащитников
Третий комитет ООН принял документ по поводу ситуации в Крыму, инициированный украинскими дипломатами. В нем Крым и Севастополь называются «временно оккупированными Россией территориями» и осуждается установление там российской правовой системы.
Третий комитет... это ж надо, как серьёзно...
Из 172 государств за украинский проект высказались 73, против проекта - 23, воздержавшихся 76. Превышение количества воздержавшихся над количеством голосовавших "за" о чем-то говорит, наверное...
Хотя... на вторичную переработку пойдет https://documents-dds-ny.un.org/doc/UND ... penElement
Re: Крым (опрос)
Самым ярым противником деятельности МУС являются США. Правительство США хотя и подписало Римский статут в 2000 году, но уже в 2002 году отозвало свою подпись. Изначально Билл Клинтон, подписывая документ, объяснил, что США не собираются ратифицировать Римский статут, пока в полной мере воочию не ознакомятся с работой Международного уголовного суда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%83%D0%B4
Ссылка для Raider
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%83%D0%B4
Ссылка для Raider
Re: Крым (опрос)
По сообщениям российских СМИ, в проекте консолидированного бюджета России на 2017 год заложено сокращение дотаций некоторым субъектам Федерации, в частности Крыму и Чеченской Республике. Если в текущем году размер дотаций Чечне был запланирован на уровне 41 млрд руб., а Республике Крым – на уровне 37,8 млрд руб., то в 2017 году для Чечни планируется сократить дотации почти на 1,5%, до 40,4 млрд руб., а для Крыма – на 1,6%, до 37,2 млрд руб. При этом город Севастополь, являющийся одним из дотационных субъектов Федерации, в 2017 году получит дотации в размере, превышающем 7,3 млрд руб. Для всех остальных дотационных регионов планируется увеличить дотации на 15%. А всего из федерального бюджета на дотации регионам-получателям будет выделено 738,3 млрд руб.Источник: http://www.alpari.ru/ru/analytics/revie ... _05122016/
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