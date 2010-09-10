Сообщение ivanes » 10 ноя 2016, 11:06

Кто делает успехи в экономике? Население.Пока не заметил этого движения.РАН тратит почти 2 трлн руб в год. Что нового вы увидели в нашей экономике от деятельности РАН и массы отраслевых НИИ-ОКБ?

Как была удобна российская экономика 90-х годов для инвестиций. 8 млрд $ на конверсию,а точнее на закрытие предприятий ВПК,6 млрд$ на закрытие угольных шахт,4 млрд$ - на выборы Президента 1996г- при нос технологий (карусель, досрочное голосование и подтасовка протоколов).



«Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности — отнюдь не причуды и не результат случайного стечения обстоятельств. Нам дала их история. Они выстраданы нами, они зафиксированы в нашем житейском опыте и наших величайших документах, в наших традициях и обычаях. Наши ценности работают на нас, и поэтому мы живем с ними и готовы за них умереть».



Артур Шлезингер

Точная характеристика англичанина и американца дана Марком Твеном, который сказал: «Англичанин — человек, который делает что-либо, потому что так делали раньше. Американец — человек, который делает что-либо, потому что так раньше не делали»