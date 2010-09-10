Крым (опрос)
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 28 июл 2010, 23:50
Re: Крым (опрос)
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
С праздником!
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3396
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Крым (опрос)
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
День Парижской коммуны же... что, уже не актуально?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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