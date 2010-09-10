Крым (опрос)

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить

Какой статус Крыма Вы считаете наиболее справедливым

Крым в составе Украины (как до Евромайдана)
17
13%
Крым в составе Украины (с существенно расширенной автономией)
18
14%
Крым как самостоятельное государство
7
6%
Крым в составе РФ
85
67%
 
Всего голосов: 127
Schreibikus
Гость RZN.info
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 28 июл 2010, 23:50

Re: Крым (опрос)

Сообщение Schreibikus » Сегодня, 10:59

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

С праздником!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3396
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Крым (опрос)

Сообщение Vredtech » Сегодня, 14:40

Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!



День Парижской коммуны же... что, уже не актуально? :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей