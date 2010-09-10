Неприятность вышла в марте месяце, в день Парижской коммуны.

В тот день светило румяное зимнее солнце и под ногами хрустел снег.

В тот день приют Клары Цеткин ходил в городской сад на могилу жертв

революции.

Ребята шли бодро, смеялись и пели:



- Смело, товарищи, в ногу...



И Петька со всеми пел и со всеми смеялся.

А когда подходили к городскому саду, попался навстречу пьяный. Качался

он, поднимал руки и пел хриплым голосом:



Мать красавица-старушка,

Сына блудного пр-рими!..



Ребята смеяться стали. Снегом стали бросать в пьяного. А Петька

поглядел и узнал: гражданин Кудеяр.

