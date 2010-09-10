Крым (опрос)
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3446
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Крым (опрос)
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
День Парижской коммуны же... что, уже не актуально?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Крым (опрос)
Vredtech писал(а):Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
День Парижской коммуны же... что, уже не актуально?
Раньше было актуально
Неприятность вышла в марте месяце, в день Парижской коммуны.
В тот день светило румяное зимнее солнце и под ногами хрустел снег.
В тот день приют Клары Цеткин ходил в городской сад на могилу жертв
революции.
Ребята шли бодро, смеялись и пели:
- Смело, товарищи, в ногу...
И Петька со всеми пел и со всеми смеялся.
А когда подходили к городскому саду, попался навстречу пьяный. Качался
он, поднимал руки и пел хриплым голосом:
Мать красавица-старушка,
Сына блудного пр-рими!..
Ребята смеяться стали. Снегом стали бросать в пьяного. А Петька
поглядел и узнал: гражданин Кудеяр.
Алексей Иванович Пантелеев. Часы
Re: Крым (опрос)
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
Ни гуя, проснулся восточногерманский фотокорреспондент)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Крым (опрос)
ник то не заметил другой праздник. День подводника. Подлодки есть на ЧФ РФ.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 04:50
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