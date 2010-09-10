Крым (опрос)

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Какой статус Крыма Вы считаете наиболее справедливым

Крым в составе Украины (как до Евромайдана)
17
13%
Крым в составе Украины (с существенно расширенной автономией)
18
14%
Крым как самостоятельное государство
8
6%
Крым в составе РФ
85
66%
 
Всего голосов: 128
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3446
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Крым (опрос)

Сообщение Vredtech » 18 мар 2017, 14:40

Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!



День Парижской коммуны же... что, уже не актуально? :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Крым (опрос)

Сообщение Шварц » 18 мар 2017, 16:41

Vredtech писал(а):
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!



День Парижской коммуны же... что, уже не актуально? :D


Раньше было актуально :lol:

Неприятность вышла в марте месяце, в день Парижской коммуны.
В тот день светило румяное зимнее солнце и под ногами хрустел снег.
В тот день приют Клары Цеткин ходил в городской сад на могилу жертв
революции.
Ребята шли бодро, смеялись и пели:

- Смело, товарищи, в ногу...

И Петька со всеми пел и со всеми смеялся.
А когда подходили к городскому саду, попался навстречу пьяный. Качался
он, поднимал руки и пел хриплым голосом:

Мать красавица-старушка,
Сына блудного пр-рими!..

Ребята смеяться стали. Снегом стали бросать в пьяного. А Петька
поглядел и узнал: гражданин Кудеяр.


Алексей Иванович Пантелеев. Часы
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11155
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Крым (опрос)

Сообщение UNCLE1911 » 19 мар 2017, 22:35

Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

С праздником!

Ни гуя, проснулся восточногерманский фотокорреспондент)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5821
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 20 мар 2017, 11:35

ник то не заметил другой праздник. День подводника. Подлодки есть на ЧФ РФ.
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annnnnttti
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 04:50

в каком месяце и какого числа лучше выходить в 2016 году

Сообщение annnnnttti » Сегодня, 07:14

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