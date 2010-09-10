Крым (опрос)

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Какой статус Крыма Вы считаете наиболее справедливым

Крым в составе Украины (как до Евромайдана)
17
13%
Крым в составе Украины (с существенно расширенной автономией)
18
14%
Крым как самостоятельное государство
8
6%
Крым в составе РФ
86
67%
 
Всего голосов: 129
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3488
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Крым (опрос)

Сообщение Vredtech » 18 мар 2017, 14:40

Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!



День Парижской коммуны же... что, уже не актуально? :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3683
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Крым (опрос)

Сообщение Шварц » 18 мар 2017, 16:41

Vredtech писал(а):
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!



День Парижской коммуны же... что, уже не актуально? :D


Раньше было актуально :lol:

Неприятность вышла в марте месяце, в день Парижской коммуны.
В тот день светило румяное зимнее солнце и под ногами хрустел снег.
В тот день приют Клары Цеткин ходил в городской сад на могилу жертв
революции.
Ребята шли бодро, смеялись и пели:

- Смело, товарищи, в ногу...

И Петька со всеми пел и со всеми смеялся.
А когда подходили к городскому саду, попался навстречу пьяный. Качался
он, поднимал руки и пел хриплым голосом:

Мать красавица-старушка,
Сына блудного пр-рими!..

Ребята смеяться стали. Снегом стали бросать в пьяного. А Петька
поглядел и узнал: гражданин Кудеяр.


Алексей Иванович Пантелеев. Часы
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11192
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Крым (опрос)

Сообщение UNCLE1911 » 19 мар 2017, 22:35

Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

С праздником!

Ни гуя, проснулся восточногерманский фотокорреспондент)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6072
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 20 мар 2017, 11:35

ник то не заметил другой праздник. День подводника. Подлодки есть на ЧФ РФ.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6072
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Крым (опрос)

Сообщение ivanes » 03 июл 2017, 12:01

По данным издания «КоммерсантЪ», Счётная палата РФ нашла серьёзные нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности проверка аудиторов зафиксировала низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%.
Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.

«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс. руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб.», — отмечается в письме председателя Счётной палаты Татьяны Голиковой в адрес вице-премьера Дмитрия Козака.
Свои недоработки ни от кого не скрываем, обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения», — подчеркнул Аксёнов.
Однако, сравнивая наши итоги освоения ФЦП с другими регионами страны, никакой удивительной картины мы не увидим, и окажется, что Крым ничем не отличается от многих других, невзирая на свой молодой возраст как субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Аксёнов.


Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2290430.html
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Списываем на молодость одним,на старость -другим. Прав С.Аксенов?
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