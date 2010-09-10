Крым (опрос)
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- Vredtech
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Re: Крым (опрос)
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
День Парижской коммуны же... что, уже не актуально?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Крым (опрос)
Vredtech писал(а):Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
День Парижской коммуны же... что, уже не актуально?
Раньше было актуально
Неприятность вышла в марте месяце, в день Парижской коммуны.
В тот день светило румяное зимнее солнце и под ногами хрустел снег.
В тот день приют Клары Цеткин ходил в городской сад на могилу жертв
революции.
Ребята шли бодро, смеялись и пели:
- Смело, товарищи, в ногу...
И Петька со всеми пел и со всеми смеялся.
А когда подходили к городскому саду, попался навстречу пьяный. Качался
он, поднимал руки и пел хриплым голосом:
Мать красавица-старушка,
Сына блудного пр-рими!..
Ребята смеяться стали. Снегом стали бросать в пьяного. А Петька
поглядел и узнал: гражданин Кудеяр.
Алексей Иванович Пантелеев. Часы
Re: Крым (опрос)
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
Ни гуя, проснулся восточногерманский фотокорреспондент)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Крым (опрос)
ник то не заметил другой праздник. День подводника. Подлодки есть на ЧФ РФ.
Re: Крым (опрос)
По данным издания «КоммерсантЪ», Счётная палата РФ нашла серьёзные нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности проверка аудиторов зафиксировала низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%.
Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.
«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс. руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб.», — отмечается в письме председателя Счётной палаты Татьяны Голиковой в адрес вице-премьера Дмитрия Козака.
Свои недоработки ни от кого не скрываем, обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения», — подчеркнул Аксёнов.
Однако, сравнивая наши итоги освоения ФЦП с другими регионами страны, никакой удивительной картины мы не увидим, и окажется, что Крым ничем не отличается от многих других, невзирая на свой молодой возраст как субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Аксёнов.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2290430.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Списываем на молодость одним,на старость -другим. Прав С.Аксенов?
Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.
«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс. руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб.», — отмечается в письме председателя Счётной палаты Татьяны Голиковой в адрес вице-премьера Дмитрия Козака.
Свои недоработки ни от кого не скрываем, обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения», — подчеркнул Аксёнов.
Однако, сравнивая наши итоги освоения ФЦП с другими регионами страны, никакой удивительной картины мы не увидим, и окажется, что Крым ничем не отличается от многих других, невзирая на свой молодой возраст как субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Аксёнов.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2290430.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Списываем на молодость одним,на старость -другим. Прав С.Аксенов?
Re: Крым (опрос)
Крым лет через 5-10 сам поднимется за счет туристов и отдыхающих. А финансировать любой город бесполезно, все равно все разворуют. вот если бы еще государство контролировало и следила за тем куда и на что пошли деньги, тогда бы еще был толк.
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