Крым (опрос)
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Крым (опрос)
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
День Парижской коммуны же... что, уже не актуально?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Крым (опрос)
Vredtech писал(а):Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
День Парижской коммуны же... что, уже не актуально?
Раньше было актуально
Неприятность вышла в марте месяце, в день Парижской коммуны.
В тот день светило румяное зимнее солнце и под ногами хрустел снег.
В тот день приют Клары Цеткин ходил в городской сад на могилу жертв
революции.
Ребята шли бодро, смеялись и пели:
- Смело, товарищи, в ногу...
И Петька со всеми пел и со всеми смеялся.
А когда подходили к городскому саду, попался навстречу пьяный. Качался
он, поднимал руки и пел хриплым голосом:
Мать красавица-старушка,
Сына блудного пр-рими!..
Ребята смеяться стали. Снегом стали бросать в пьяного. А Петька
поглядел и узнал: гражданин Кудеяр.
Алексей Иванович Пантелеев. Часы
Re: Крым (опрос)
Schreibikus писал(а):18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
С праздником!
Ни гуя, проснулся восточногерманский фотокорреспондент)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Крым (опрос)
ник то не заметил другой праздник. День подводника. Подлодки есть на ЧФ РФ.
Re: Крым (опрос)
По данным издания «КоммерсантЪ», Счётная палата РФ нашла серьёзные нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности проверка аудиторов зафиксировала низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%.
Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.
«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс. руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб.», — отмечается в письме председателя Счётной палаты Татьяны Голиковой в адрес вице-премьера Дмитрия Козака.
Свои недоработки ни от кого не скрываем, обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения», — подчеркнул Аксёнов.
Однако, сравнивая наши итоги освоения ФЦП с другими регионами страны, никакой удивительной картины мы не увидим, и окажется, что Крым ничем не отличается от многих других, невзирая на свой молодой возраст как субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Аксёнов.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2290430.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Списываем на молодость одним,на старость -другим. Прав С.Аксенов?
Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.
«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс. руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб.», — отмечается в письме председателя Счётной палаты Татьяны Голиковой в адрес вице-премьера Дмитрия Козака.
Свои недоработки ни от кого не скрываем, обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения», — подчеркнул Аксёнов.
Однако, сравнивая наши итоги освоения ФЦП с другими регионами страны, никакой удивительной картины мы не увидим, и окажется, что Крым ничем не отличается от многих других, невзирая на свой молодой возраст как субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Аксёнов.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2290430.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Списываем на молодость одним,на старость -другим. Прав С.Аксенов?
Re: Крым (опрос)
Крым лет через 5-10 сам поднимется за счет туристов и отдыхающих. А финансировать любой город бесполезно, все равно все разворуют. вот если бы еще государство контролировало и следила за тем куда и на что пошли деньги, тогда бы еще был толк.
Re: Крым (опрос)
Что б были туристы-надо развивать структуру-развивать структуру-надо долгосрочное инвестирование-долгосрочное инвестирование-надо законодательную базу гарантирующую возврат денег инвесторам.А теперь давайте спросим у предпринимателей РФ про наличие такой базы.И хотелось бы спросить какие ваще курорты РФ могут конкурировать с хотя б Турцией?Русак писал(а):Крым лет через 5-10 сам поднимется за счет туристов и отдыхающих. А финансировать любой город бесполезно, все равно все разворуют. вот если бы еще государство контролировало и следила за тем куда и на что пошли деньги, тогда бы еще был толк.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Крым (опрос)
В 2018г федеральный бюджет выделяет Крыму и Севастополю 200 млн руб на развитие инфраструктуры.
Если туристы будут покупать перелет ,проживание в гостинице и питаться за доллары или евро,то можно конкурировать с Турцией. Рубли ныне не в ходу. Такое же в Сочи и др. курортах Черноморские.
Про возврат денег инвесторам.Украина так и не возвратила Китаю 200 млн $ -инвестиции в Крым.Молчат Китай и Украина.
Украина не возвратила 120 млн$ на сланцевый газ,Шелл и Украина молчат.
Украина не возвратила России 3 млрд $ за облигации. Лондон тянет резину с 2016г.
Кто будет верить Украине. Пока рейтинг Украины "В-" стабильный. Какой стабильный,если долги в 2017г не будут обслуживаться. Оплачивать %. Примерно 3,6 млрд$ и более 5 млрд в 2018г.
С пуском моста и окончание строительства дороги от Керчи до Симферополя и Севастополя поток туристов увеличиться.
Из-за санкций Россия потеряет более 70 млрд $ экспортной выручки и курс доллара прыгнет к 80 рублям. Не захотят ехать в Турцию. Наступит ограничения на покупку валюты для юридических лиц. Разрешат оплачивать оборудование и технологии.Такое было после дефолта в 1998г. Тогда посмотрим о конкуренции с Турцией.
Если туристы будут покупать перелет ,проживание в гостинице и питаться за доллары или евро,то можно конкурировать с Турцией. Рубли ныне не в ходу. Такое же в Сочи и др. курортах Черноморские.
Про возврат денег инвесторам.Украина так и не возвратила Китаю 200 млн $ -инвестиции в Крым.Молчат Китай и Украина.
Украина не возвратила 120 млн$ на сланцевый газ,Шелл и Украина молчат.
Украина не возвратила России 3 млрд $ за облигации. Лондон тянет резину с 2016г.
Кто будет верить Украине. Пока рейтинг Украины "В-" стабильный. Какой стабильный,если долги в 2017г не будут обслуживаться. Оплачивать %. Примерно 3,6 млрд$ и более 5 млрд в 2018г.
С пуском моста и окончание строительства дороги от Керчи до Симферополя и Севастополя поток туристов увеличиться.
Из-за санкций Россия потеряет более 70 млрд $ экспортной выручки и курс доллара прыгнет к 80 рублям. Не захотят ехать в Турцию. Наступит ограничения на покупку валюты для юридических лиц. Разрешат оплачивать оборудование и технологии.Такое было после дефолта в 1998г. Тогда посмотрим о конкуренции с Турцией.
Re: Крым (опрос)
Крым и Севастополь наши?
Несмотря на то, что в Крыму живут очень добродушные и приветливые люди, мне за полтора года, что я тут живу приходилось сталкиваться и с неприятными моментами. Увы, о подобных вещах все стараются умалчивать, но я давно хочу рассказать о том, как меня в Крыму назвали оккупантом.
- А кто вас оккупантов сюда звал? - Выпалил парень. -Сам приперся, семейство свое притащил, так еще и в своих видео других сюда зазываешь.
- Иди иди, скоро все побежите обратно в свой *цензура", - начал кричать он.
- Ты прости парень. Не от большого ума он тут выступал. У нас народ хороший и добрый, но попадаются и такие, - сказал мужчина.
https://zen.yandex.ru/media/yanlaros/me ... 00a92260fb
Пересечение границы Украина-Россия 2018
тема севастопольского форума собрала 2482011 просмотров.
https://forum.sevastopol.info/index.php ... 0692586bbe
Несмотря на то, что в Крыму живут очень добродушные и приветливые люди, мне за полтора года, что я тут живу приходилось сталкиваться и с неприятными моментами. Увы, о подобных вещах все стараются умалчивать, но я давно хочу рассказать о том, как меня в Крыму назвали оккупантом.
- А кто вас оккупантов сюда звал? - Выпалил парень. -Сам приперся, семейство свое притащил, так еще и в своих видео других сюда зазываешь.
- Иди иди, скоро все побежите обратно в свой *цензура", - начал кричать он.
- Ты прости парень. Не от большого ума он тут выступал. У нас народ хороший и добрый, но попадаются и такие, - сказал мужчина.
https://zen.yandex.ru/media/yanlaros/me ... 00a92260fb
Пересечение границы Украина-Россия 2018
тема севастопольского форума собрала 2482011 просмотров.
https://forum.sevastopol.info/index.php ... 0692586bbe
Re: Крым (опрос)
Встретил интересный материал, приоткрывающий природу двойственного отношения к Севастополю.
Приезжие считают местных жителей пафосными патриотичными лентяями, которые гордятся историей города и своими связями. Севастопольцы же обижаются: материковые россияне раньше вели себя как гости, но теперь чувствуют себя хозяевами. А «донецкие просто обнаглели».
В Крыму к любым визитерам относятся проще, но тесного общения с ними предпочитают избегать.
https://aquatek-filips.livejournal.com/1371525.html
Увольнение из центра травматологии симферопольской горбольницы №6 четырех врачей из Санкт-Петербурга не приведет к срыву плана высокотехнологичных операций.
Достигнуть этого планируется в основном за счет безвозмездных поступлений из федерального центра. Из утвержденных в начальной редакции законопроекта 167,9 млрд рублей доходов 129,5 млрд (или 77%) составят перечисления из федерального бюджета-2018. При этом в 2019 году федеральные трансферты в крымский бюджет составят 143 млрд рублей (при объеме доходов 181,4 млрд рублей), в 2020 году – 150 млрд рублей (при доходах в 190,4 млрд рублей).
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/economy/20171207/1113042861.html
Приезжие считают местных жителей пафосными патриотичными лентяями, которые гордятся историей города и своими связями. Севастопольцы же обижаются: материковые россияне раньше вели себя как гости, но теперь чувствуют себя хозяевами. А «донецкие просто обнаглели».
В Крыму к любым визитерам относятся проще, но тесного общения с ними предпочитают избегать.
https://aquatek-filips.livejournal.com/1371525.html
Увольнение из центра травматологии симферопольской горбольницы №6 четырех врачей из Санкт-Петербурга не приведет к срыву плана высокотехнологичных операций.
Достигнуть этого планируется в основном за счет безвозмездных поступлений из федерального центра. Из утвержденных в начальной редакции законопроекта 167,9 млрд рублей доходов 129,5 млрд (или 77%) составят перечисления из федерального бюджета-2018. При этом в 2019 году федеральные трансферты в крымский бюджет составят 143 млрд рублей (при объеме доходов 181,4 млрд рублей), в 2020 году – 150 млрд рублей (при доходах в 190,4 млрд рублей).
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/economy/20171207/1113042861.html
Re: Крым (опрос)
Общий объем доходов областного бюджета в сумме 47 025 213 041,38 рубля,
1. Установить предельный объем государственного долга Рязанской области:
на 2018 год в сумме 37 169 349 000,00 рубля;
на 2019 год в сумме 39 727 213 000,00 рубля;
на 2020 год в сумме 41 679 373 000,00 рубля
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 116 344 300,00 руб
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 29 033 800 руб
1. Установить предельный объем государственного долга Рязанской области:
на 2018 год в сумме 37 169 349 000,00 рубля;
на 2019 год в сумме 39 727 213 000,00 рубля;
на 2020 год в сумме 41 679 373 000,00 рубля
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 116 344 300,00 руб
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 29 033 800 руб
Re: Крым (опрос)
АРТЕК, 26 июл — РИА Новости Крым. В международном детском центре "Артек" во дворце "Суук-Су" состоялось торжественное открытие Детской ассамблеи ООН в рамках международной смены "Дружба".
В работе ассамблеи участвуют более 200 детей из 63 стран. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя, открывая ассамблею, отметил, что "Артек" — это и есть ООН, потому что это организация объединенных наций.
Дипломат напомнил, что именно в Крыму, в Ливадии, в 1945 году была предложена идея создания ООН.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20180726/1114907851.html
24 мая – РИА Новости Крым. В рамках подведения итогов Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь" в "Артеке состоялся акт общеартековской ратификации декларации "Дети за мир", которая была разработана международной группой детей из России, Сирии, Нидерландов и Франции.
Как сообщили в пресс-службе центра, церемония состоялась в ходе закрытия ассамблеи на "Артек-Арене" с участием 3,5 тысяч артековцев из 48 стран. Возглавила акт ратификации президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20180524/ ... html?inj=1
В работе ассамблеи участвуют более 200 детей из 63 стран. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя, открывая ассамблею, отметил, что "Артек" — это и есть ООН, потому что это организация объединенных наций.
Дипломат напомнил, что именно в Крыму, в Ливадии, в 1945 году была предложена идея создания ООН.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20180726/1114907851.html
24 мая – РИА Новости Крым. В рамках подведения итогов Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь" в "Артеке состоялся акт общеартековской ратификации декларации "Дети за мир", которая была разработана международной группой детей из России, Сирии, Нидерландов и Франции.
Как сообщили в пресс-службе центра, церемония состоялась в ходе закрытия ассамблеи на "Артек-Арене" с участием 3,5 тысяч артековцев из 48 стран. Возглавила акт ратификации президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20180524/ ... html?inj=1
Re: Крым (опрос)
Побывал в Крыму и Севастополе неделю назад. Пляжи перекрываются заборами гораздо серьезней чем это было при Украине.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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