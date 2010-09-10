Сообщение ivanes » 29 окт 2017, 14:49

В 2018г федеральный бюджет выделяет Крыму и Севастополю 200 млн руб на развитие инфраструктуры.

Если туристы будут покупать перелет ,проживание в гостинице и питаться за доллары или евро,то можно конкурировать с Турцией. Рубли ныне не в ходу. Такое же в Сочи и др. курортах Черноморские.

Про возврат денег инвесторам.Украина так и не возвратила Китаю 200 млн $ -инвестиции в Крым.Молчат Китай и Украина.

Украина не возвратила 120 млн$ на сланцевый газ,Шелл и Украина молчат.

Украина не возвратила России 3 млрд $ за облигации. Лондон тянет резину с 2016г.

Кто будет верить Украине. Пока рейтинг Украины "В-" стабильный. Какой стабильный,если долги в 2017г не будут обслуживаться. Оплачивать %. Примерно 3,6 млрд$ и более 5 млрд в 2018г.

С пуском моста и окончание строительства дороги от Керчи до Симферополя и Севастополя поток туристов увеличиться.

Из-за санкций Россия потеряет более 70 млрд $ экспортной выручки и курс доллара прыгнет к 80 рублям. Не захотят ехать в Турцию. Наступит ограничения на покупку валюты для юридических лиц. Разрешат оплачивать оборудование и технологии.Такое было после дефолта в 1998г. Тогда посмотрим о конкуренции с Турцией.