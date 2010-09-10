Сообщение ivanes » Сегодня, 15:17

А Крым наш?



" Руслан , добрый день! При вылете из России с биопаспортом Украины одновременно предъявляйте загранпаспорт России ( для проставления печатей о вылете). В таком случае, ваш загранпаспорт Украины будет без печатей "домодедово" "шереметьево"



Это что за новая чепуха?)) ЗАЧЕМ это гемор нужен росс погранцам?) Посмотрел свой синий паспорт - не увидел ни одной отметки о вылете из Борисполя... надо полагать, что из Москвы по КРАСНОМУ тоже ничего не ставят..тогда зачем СИНИЙ вообще показывать? Для того, чтобы было видно, что шенген не нужен?)) И опять вопрос: нафиг этот гемор роос погранцу?)



Annie , жена за мужа не ответчик, да и Миротворец - не база уголовных дел, а собранная на общественных началах.

Спокойно проезжают ближайшие родственники и лично знаю ребенка укр. военного, перешедшего в рф, на которого уголовное заведено, при этом сын спокойно поступил в прошлом году в вуз Украины. Пересекала жена с ребенком неоднократно границу - никто не задал ни одного вопроса.